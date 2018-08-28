Яндекс запустил беспилотное такси в Казани

Компания Яндекс объявила о запуске беспилотного такси в Казани. Тестовая зона запущена в Иннополисе. В ней курсируют два беспилотника на основе Toyota Prius с инженером-испытателем в салоне, на всякий случай.





По словам Яндекса, Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.





Сервис предоставляется бесплатно для всех взрослых жители города, которые дали согласие на участие в тестировании. Всего предусмотрено пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с ключевыми городскими объектами: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова.

Автомобиль можно вызвать с помощью бота Telegram. Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы ускорить процесс, разработчики советуют объединяться с соседями и устраивать совместные поездки. В салоне могут разместиться до трёх пассажиров.

Проект запущен после заключения соглашения с правительством Татарстана о развитии в республике беспилотного транспорта.

Напомним, весной 2017 года Яндекс впервые показал собственное самоуправляемое такси и рассказал подробности о проекте. Первые испытания были проведены на закрытой территории — в Москве, недалеко от главного офиса Яндекса. Они показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Эти прототипы созданы на базе Toyota Prius совместно с институтом НАМИ. В феврале 2018 года демонстрировался прототип беспилотного автомобиля, который совершил поездку по Москве в зимних условиях. В июне беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани.