Яндекс показал, как люди реагируют на езду в беспилотном автомобиле

Компания Яндекс опубликовала видеролик, в котором показана реакция людей на беспилотные автомобили. Яндекс запустил четыре самоуправляемых машины на Московском автосалоне в «Крокус-экспо», которые катали посетителей на площадке для тест-драйва с 29 августа по 2 сентября.





За пять дней беспилотники прокатили 2300 человек и проехали в общей сложности 1100 километров. Автомобили возили пассажиров одновременно, уступая дорогу друг другу и появляющимся на пути пешеходам, как на настоящих улицах и перекрёстках.

Все поездки прошли полностью в беспилотном режиме, а в водительских креслах этих машин не было даже страхующих пилотов-испытателей. Реакция посетителей автосалона на это оказалась весьма забавной. От философских вопросов «Зачем я на права сдавала?» до восклицаний «человек невидимка!»

В конце августа Яндекс запустила беспилотное такси в Казани. Тестовая зона создана в Иннополисе. В ней курсируют два беспилотника на основе Toyota Prius с инженером-испытателем в салоне, на всякий случай. По словам Яндекса, Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.