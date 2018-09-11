Цифра дня: Сколько электромобилей зарегистрировано в России?

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2 530

электромобилей зарегистрировано в России.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2018 года в России насчитывалось всего 2 530 электромобилей. Они представлены восемью моделями.





Наибольшую долю (71,7%) в парке электромобилей занимает Nissan Leaf. В России насчитывается 1 814 автомобилей Nissan Leaf. Далее следует Mitsubishi i-MiEV, доля которого на середину года составила 11,6%, что в количественном выражении приравнивается к 294 экземплярам.





202 экземпляров или 8% от общего числа зарегистрированных электромобилей в России приходится на Tesla S. Отечественный электрокар LADA Ellada представлен в количестве 93 штук с долей 3,7%. Далее следует еще одна модель Tesla - кроссовер X, зарегистрированный в количестве 88 экземпляров.

Помимо перечисленных моделей этой марки, еще одна, Tesla Model 3, насчитывается пока в единственном экземпляре. Также в парк электромобилей в РФ входят Renault Twizy в количестве 27 штук и BMW i3 — 11 штук.

Около четверти (23,3%) российского парка электромобилей зарегистрировано в Приморском крае — 586 штук. В Москве насчитывается 369 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (98 штук) их количество достигает 467 единиц. На третьем месте по численности электромобилей располагается Хабаровский край, парк которого составляет 244 экземпляра. Еще в трех регионах страны парк электромобилей насчитывает более ста единиц: Краснодарский край с 190 штуками, Иркутская (146 шт.) и Амурская области (113 шт.).