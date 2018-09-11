Цифра дня: Сколько электромобилей зарегистрировано в России?

Цифра дня:

2 530

электромобилей зарегистрировано в России.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2018 года в России насчитывалось всего 2 530 электромобилей. Они представлены восемью моделями.


Наибольшую долю (71,7%) в парке электромобилей занимает Nissan Leaf. В России насчитывается 1 814 автомобилей Nissan Leaf. Далее следует Mitsubishi i-MiEV, доля которого на середину года составила 11,6%, что в количественном выражении приравнивается к 294 экземплярам.


202 экземпляров или 8% от общего числа зарегистрированных электромобилей в России приходится на Tesla S. Отечественный электрокар LADA Ellada представлен в количестве 93 штук с долей 3,7%. Далее следует еще одна модель Tesla - кроссовер X, зарегистрированный в количестве 88 экземпляров.

Помимо перечисленных моделей этой марки, еще одна, Tesla Model 3, насчитывается пока в единственном экземпляре. Также в парк электромобилей в РФ входят Renault Twizy в количестве 27 штук и BMW i3 — 11 штук.

Около четверти (23,3%) российского парка электромобилей зарегистрировано в Приморском крае — 586 штук. В Москве насчитывается 369 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (98 штук) их количество достигает 467 единиц. На третьем месте по численности электромобилей располагается Хабаровский край, парк которого составляет 244 экземпляра. Еще в трех регионах страны парк электромобилей насчитывает более ста единиц: Краснодарский край с 190 штуками, Иркутская (146 шт.) и Амурская области (113 шт.).

Источник
Автостат
Теги
Россия автомобиль Электрокар

Комментарии

Материалы по теме

АвтоВаз показал концепт Lada XCode со смарт-платформой и выходом в облако

23 сентября 2016

Беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани

22 июня

Калашников показал концепт летающего автомобиля

26 сентября 2017

КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G

13 июня

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

Летающий электрокар провел первый тестовый полет в Германии

21 апреля 2017
Загрузка...
Из рубрикиАвто
Электромобили Tesla можно угнать за несколько секунд
Яндекс показал, как люди реагируют на езду в беспилотном автомобиле
Яндекс запустил беспилотное такси в Казани

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 147
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 78
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 53