Автомобилями ВАЗ теперь можно управлять со смартфона

АвтоВАЗ выпустил систему удалённого управления автомобилем Lada Connect. Комплекты Lada Connect для автомобиля Vesta уже предлагаются для покупки на официальном сайте Lada.





Цена Lada Connect составляет 29 990 рублей. Телематическая система с автозапуском, позволяет автовладельцу в режиме онлайн контролировать и управлять функциями автомобиля с помощью смартфона. Можно открывать и закрывать автомобиль, запускать и останавливать двигатель, в том числе по таймеру и при изменении температуры окружающей среды, открывать багажник, проверять статус дверей и багажника (открыты/закрыты), подавать световой и звуковой сигнал, что облегчит поиск машины на парковке, и многое другое.





Система также оценивает поведение водителя на дороге и дает рекомендации как ездить экономичнее и безопаснее. Вся необходимая информация об автомобиле в режиме онлайн отображается в мобильном приложении: текущее местоположение и история маршрутов с детализацией, техническое состояние, статистика использования, уровень топлива и заряда аккумулятора. За счет продвинутой системы сбора и обработки данных об использовании автомобиля она позволяет автовладельцу значительно снизить затраты на содержание автомобиля, включая скидку при оформлении полиса КАСКО.