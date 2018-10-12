Ford показала, как можно обойтись без светофоров

Автопроизводитель Ford продемонстрировала технологию, которая может устранить необходимость в светофорах. Компания создала технологию управления приоритетами на перекрестках Intersection Priority Management. Она разработана с целью помочь водителям проезжать перекрестки без остановок.





Разработчики отмечают, что вдохновлялись тем, как пешеходы корректируют свою скорость, чтобы пропустить движущихся наперерез людей. Благодаря новой технологии, автомобиль предложит своему водителю замедлить движение или ускориться, чтобы избежать столкновения с транспортными средствами, приближающимися с различных сторон.

По задумке разработчиков, это ускорит среднюю скорость трафика и повысит безопасность и эффективность движения. Демонстрация работы технологии состоялась на этой неделе на улицах Милтон-Кейнса в Великобритании в рамках финансируемой правительством программы Autodrive в Великобритании.