Яндекс запустил сервис беспилотного такси

Компания Яндекс объявила о запуске новой тестовой зоны для своего беспилотного такси — на территории Сколково. Резиденты инноцентра смогут вызывать беспилотник для повседневных поездок в приложении Яндекс.Такси.


Научно-технический комплекс Сколково находится в Новой Москве, в полутора километрах от МКАД. Беспилотный автомобиль Яндекса будет свободно ездить по территории Сколково. Чтобы вызвать его, нужно открыть приложение Яндекс.Такси: сервис сам определит местоположение пользователя и, если тот находится на территории наукограда, предложит услугу поездки на беспилотнике наравне с обычными тарифами.


Сейчас услуга вызова беспилотника доступна резидентам Сколково. Чтобы воспользоваться ею, нужно принять условия электронного соглашения об участии в тестировании беспилотных автомобилей. Ещё нужно быть старше 18 лет. Время ожидания машины будет зависеть от спроса.



Первая тестовая зона беспилотного такси заработала в августе в казанском Иннополисе. Напомним, весной 2017 года Яндекс впервые показал собственное самоуправляемое такси и рассказал подробности о проекте. Первые испытания были проведены на закрытой территории — в Москве, недалеко от главного офиса Яндекса. Они показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Эти прототипы созданы на базе Toyota Prius совместно с институтом НАМИ. В феврале 2018 года демонстрировался прототип беспилотного автомобиля, который совершил поездку по Москве в зимних условиях. В июне беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс автомобиль беспилотник такси автопилот

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