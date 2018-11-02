Цифра дня: Сколько поездок совершило беспилотное Яндекс.Такси?

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поездок совершило беспилотное Яндекс.Такси.

Компания Яндекс поделилась статистикой работы беспилотного автомобиля Яндекс.Такси. За первые два месяца работы в Иннополисе беспилотник Яндекс.Такси совершил тысячу поездок.


Яндекс объявила о запуске беспилотного такси в Казани в конце августа 2018 года. Тестовая зона запущена в Иннополисе. Вызвать беспилотник может любой взрослый житель наукограда, которые дал согласие на участие в тестировании автомобиля.

У беспилотника Яндекса быстро появились постоянные пассажиры: жители пользуются им для повседневных поездок в магазин, университет или медцентр. За один день машина в Иннополисе выполняет около 20 поездок, средняя продолжительность каждой — в районе 10 минут.

В середине октября беспилотного такси Яндекса также заработало на территории Сколково.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс автомобиль беспилотник такси автопилот Яндекс.Такси

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