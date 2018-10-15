Руль и педали без прямой связи с колёсами — не будущее, а настоящее автомобилей

Ferra.ru, 

Один из создателей Apple, Стив Возняк, когда-то сказал: "Никогда не доверяй компьютеру, который не можешь выбросить из окна". С тех пор времена изменились и компьютеры, из домашней "печатной машинки" или помощника в подсчётах у учёных превратились в часть почти любого бытового прибора. И, что пугает гораздо сильнее, стали обязательным компонентом современных автомобилей. Раньше только во вспомогательных системах против заноса, а теперь и вместо привычных органов управления. Сможете ли вы управлять машиной без руля и с имитацией педали акселератора электронной кнопкой?

Честно говоря, в электронном управлении автомобилями мало новизны. Электронные педали газа вместо "аналоговых" в автомобили внедряют очень давно - передавать информацию о том, насколько глубоко вы нажали педаль, дроссельной заслонке попросту надёжнее, чем таскать этот же механизм тросиком, да ещё регулировать так называемый "подсос" в карбюраторных автомобилях.

А в начале двухтысячных японцы и немцы решились устанавливать на автомобили электронное управление педалью тормоза. Правда, у Toyota эксперимент прошёл удачно, а вот Mercedes поимел столько проблем со своей Sensotronic Brake Control в моделях E-класса, что быстро отказался от своей идеи и продолжил конструировать тормоза "по-старинке".

Электронная система торможения в Mercedes (2001 г.)
Электронная система торможения в Mercedes (2001 г.)

Но в 2013 году Infiniti выпустили автомобиль с... электронным рулем без связи с колесами и управлением по проводам! Три блока электроники (основной и два резервных, на всякий случай) просчитывают, на какой угол нужно поворачивать колеса в зависимости от того, насколько интенсивно вы его крутите. За счёт этого на руль не приходят удары от неровностей, колеи и ям на дорогах, а ещё его можно сделать очень острым на парковках или "ватным" на скоростных шоссе, чтобы машина не шарахалась из стороны в сторону на малейшее отклонение баранки.

Электронный руль в Infiniti Q50 (2013 г.)
Электронный руль в Infiniti Q50 (2013 г.)

Некоторые производители предлагают рулить автомобилем... без руля. Взгляните на то, как Ford внедряет новые способы управления машиной.

Если вы думаете, что это максимальное сумасшествие в отстранённости автомобилей от водителя, вы ошибаетесь - на новом BMW X5 поколения G05 автоматика может сама отправить машину на обочину и парковку, если водителю поплохеет в пути. Или распознавать владельца без ключа, по связи с мобильным телефоном. А ещё вы сможете отправить по смартфону ссылку друзьям, чтобы они могли "погонять" на вашем BMW какое-то время. И для этого больше не нужно передавать ключ! В мультимедийной системе нужно будет создавать учётную запись, как в смартфонах. Будут время от времени прилетать новые "прошивки" с улучшением повадок машины, и платными приложениями, если вы захотите их устанавливать.

Новый BMW X5 G05. Не обновил систему - не поехал
Новый BMW X5 G05. Не обновил систему - не поехал

Все настройки любимой температуры, наклона и расположения кресла, остроты отклика на поворот руля или педаль акселератора будут сохраняться и загружаться на новую BMW после того, как вы продадите старую. И во время обновления прошивки (в режиме стоянки) автомобиль заглохнет и не будет работать 15 минут, пока компьютер не "даст добро" на начало движения.

Зачем столько автоматики? Чтобы однажды, когда таких машин станет много, а законы будут готовы, на них прилетела по Wi-Fi/5G новая прошивка с функциями автопилота, и все желающие смогли одной кнопкой превратить свою полноуправляемую машину в автоуправляемую. Будущее здесь!

Разблокировка новых BMW при помощи NFC в смартфоне
Разблокировка новых BMW при помощи NFC в смартфоне

Автор
Ferra.ru
Теги
автомобиль видео беспилотник автопилот Ford BMW будущее беспилотный автомобиль BMW X5

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