Первые русские беспилотные машины: какие они?

Россия не была первой страной, где частный автомобиль перестал быть роскошью. И не стала пионером в разработке электромобилей. Но машины с автопилотом в России уже есть! И сейчас речь не об иномарках, которые подключили к написанному отечественными программистами автопилоту — мы говорим именно о российских автономных машинах мирного назначения!

До сих пор никто не знает, кто станет лидером в выпуске машин с автоматическим управлением — получить свою часть пирога хотят и агрегаторы такси, и известные производители автомобилей, и окологосударственные компании, и даже производители смартфонов и любой другой электроники!

За рубежом пока никто не произвёл работоспособный в дорожных условиях беспилотник (потому что его невозможно продать — закон запрещает ездить по городу на автопилоте), но корпорации уже вливают в эту затею астрономические бюджеты и не мелочатся с количеством тестовых «мулов» (простых с виду автомобилей, которыми на самом деле управляет автоматика). Например, одних только беспилотных машин с алгоритмами Apple в Калифорнии не менее 70 штук! А где-то поблизости разъезжает в 4 раза больше тестовых автоуправляемых машин конкурирующих фирм. Руководители штата Калифорния не возражают.

Россия не менее лояльна к беспилотникам — правительство Москвы одобряет внедрение автоматического управления на всех видах пассажирского транспорта, а беспилотным такси Яндекса, по всей видимости, дадут «зелёный свет» в числе первых.

Но обвешанные российской электроникой Тойоты с шильдиком Яндекс — это одно, а изначально российские беспилотные транспортные средства — отдельная тема. Её, правда, редко касаются в новостях, но российские беспилотники почти готовы к эксплуатации и с каждым выходом на публику становятся только лучше. В нашем видео мы расскажем о самых перспективных из них.