Первые русские беспилотные машины: какие они?

Ferra.ru, 

Россия не была первой страной, где частный автомобиль перестал быть роскошью. И не стала пионером в разработке электромобилей. Но машины с автопилотом в России уже есть! И сейчас речь не об иномарках, которые подключили к написанному отечественными программистами автопилоту — мы говорим именно о российских автономных машинах мирного назначения!

До сих пор никто не знает, кто станет лидером в выпуске машин с автоматическим управлением — получить свою часть пирога хотят и агрегаторы такси, и известные производители автомобилей, и окологосударственные компании, и даже производители смартфонов и любой другой электроники!

За рубежом пока никто не произвёл работоспособный в дорожных условиях беспилотник (потому что его невозможно продать — закон запрещает ездить по городу на автопилоте), но корпорации уже вливают в эту затею астрономические бюджеты и не мелочатся с количеством тестовых «мулов» (простых с виду автомобилей, которыми на самом деле управляет автоматика). Например, одних только беспилотных машин с алгоритмами Apple в Калифорнии не менее 70 штук! А где-то поблизости разъезжает в 4 раза больше тестовых автоуправляемых машин конкурирующих фирм. Руководители штата Калифорния не возражают.

Россия не менее лояльна к беспилотникам — правительство Москвы одобряет внедрение автоматического управления на всех видах пассажирского транспорта, а беспилотным такси Яндекса, по всей видимости, дадут «зелёный свет» в числе первых.

Но обвешанные российской электроникой Тойоты с шильдиком Яндекс — это одно, а изначально российские беспилотные транспортные средства — отдельная тема. Её, правда, редко касаются в новостях, но российские беспилотники почти готовы к эксплуатации и с каждым выходом на публику становятся только лучше. В нашем видео мы расскажем о самых перспективных из них.

Автор
Ferra.ru
Теги
Россия автомобиль видео беспилотник автопилот

Комментарии

Материалы по теме

Беспилотник Яндекс.Такси проехался по зимней Москве

16 февраля

Беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани

22 июня

Беспилотный электро-лесовоз способен увезти 16 тонн по бездорожью

12 июля

КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G

13 июня

Ростех раскрыла подробности об автобусе-беспилотнике «Шатл»

6 октября 2017

Электромобиль Volkswagen I.D. проедет 600 км без подзарядки

30 сентября 2016
Загрузка...
Из рубрикиАвто
Автохолодильник: руководство по выбору
Домашняя техника, которая поместится в чемодан или багажник
Вжух — и чисто. 7 шагов для выбора правильной минимойки

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 69
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 67
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 57