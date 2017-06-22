LG выпустила в России холодильник с отзывающимся на стук окошком

Компания LG Electronics сообщила о выходе в России холодильника InstaView Door-in-Door типа Side-by-Side. Обычные модели такой категории как правило оборудованы дверцей со встроенным диспенсером, тогда как холодильник InstaView Door-in-Door получил 33-дюймовую тонированную панель, которая позволяет видеть содержимое холодильника, не открывая его.







Если дважды постучать по тонированной панели, внутри холодильника включилась подсветка и пользователь видит содержимое. В холодильнике используется инверторный линейный компрессор с десятилетней гарантией. Как отмечает производитель, фильтр Hygiene Fresh+ устраняет потенциально неприятные запахи и до 99,99% бактерий внутри холодильника.





Холодильник InstaView Door-in-Door полностью совместим с SmartThinQ от LG, что позволяет пользователям удаленно управлять холодильником при помощи смартфона через Wi Fi. Пользователи могут устанавливать температуру в холодильнике, управлять работой функций экспресс замораживание и Hygiene Fresh+, а также проводить диагностику проблем через связанное с устройством приложение.



