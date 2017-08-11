Samsung запустила производство обновленных стиральных машин на заводе в Калужской области

Компания Samsung Electronics объявила о начале производства обновленных серий стиральных машин WW3000, WW4000 и WW5000 на заводе Samsung в Калужской области.





Новые модели, узкие стиральные машины с загрузкой 6-7 кг, оснащены инновационным инверторным мотором, генератором ecobubble, функциями Суперполоскания+ и стирки с паром.

Продажи обновленных серий стартовали в июле 2017 года. Новые модели будут поставляться в точки продаж на территории России и стран СНГ по рекомендованной розничной цене 22-30 тысяч рублей.

Напомним, завод Samsung в Калужской области начал свою работу в 2008 году. В заводской комплекс входят мощности для сборки готовой продукции, цех производства печатных плат и микросхем, а также цех термопластового литья. На заводе производятся телевизоры, мониторы и стиральные машины Samsung, предназначенные для продажи не только в России и странах СНГ, но и для экспорта в страны Европы.