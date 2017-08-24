Samsung анонсировала беспроводный пылесос POWERstick Pro

Компания Samsung Electronics анонсировала к к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, новый беспроводной пылесос POWERstick Pro.





Он оснащается инвентарным мотором, мощность составляет 150 Вт. Насадка Dual Action состоит из двух щеток, с отдельным барабаном у каждой. Щетки вращаются в противоположных направлениях со скоростью 5000 оборотов в минуту.

Литиево-ионный съемный аккумулятор обладает мощностью 32,4 Вт. По словам производителя, одного заряда которого хватает на 40 минут работы, ее можно использовать в течение 5 лет без снижения уровня заряда.

Ручка Flex Handle складывается до 50 градусов нажатием на специальную кнопку. Пылесос комплектуется пятью дополнительными насадками — для чистки ковров, различных труднодоступных мест, мебели и рельефной отделки, устранения пыли и аллергенов на постельном белье, покрывалах и матрасах.

Беспроводной пылесос POWERstick PRO поступит в продажу в России в ноябре 2017 года.