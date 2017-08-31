Смарт-холодильники Samsung Family Hub получили новые возможности

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Samsung Electronics рассказала о новых возможностях возможностях функции распознавания голоса на холодильниках Family Hub. Они станут доступны в европейских странах во второй половине года.





При помощи голосовых запросов пользователи могут узнать время и прогноз погоды, найти нужную информацию в интернете, читать новости, слушать музыку и радио, составить список покупок и даже посмотреть, что внутри холодильника, не открывая дверцы.





Кроме того, компания представит новые функции для «умного» дома в приложении Samsung Connect. Приложение интегрированно в Family Hub позволяет контролировать устройства «интернета вещей». Через дисплей Family Hub пользователи смогут включать и управлять своей стиральной машиной AddWash или дать команду пылесосу POWERbot начать уборку в гостиной.





Напомним, оригинальная модель Samsung Family Hub была представлена еще на выставке CES 2016, которая прошла с 6 по 9 января в Лас-Вегасе, а в мае стала доступна в США по цене от $5600. На сентябрьской IFA 2016 дебютировала европейская версия смарт-холодильника в двухдверном исполнении, а на январской CES 2017 было представлено второе поколение смарт-холодильников. Главной изюминкой холодильника Samsung Family Hub по-прежнему является огромный 21,5-дюймовый тачскрин с разрешением Full HD.