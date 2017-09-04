Candy представила стиральную машину Bianca, которая умеет слушать и говорить

Стиральная машина Bianca с возможностью дистанционного управления через Wi-Fi умеет не только стирать, но и вести беседы со своим обладателем: функция «Talking Bianca» позволяет машине понимать голосовые команды и отвечать – тоже голосом на выбранном языке. На выставке IFA-2017 было продемонстрировано, какие именно вопросы можно задать машине.

— Как мне постирать мою футболку?
— Она очень грязная?
— Нет, не очень. Средне.
— Из какого она материала?
— Хлопок.
— Тогда используй программу на 59 минут и стирай при 40 градусах.

Машину спрашивали, как вывести пятна от красного вина, как освежить одежду и как пройти в библиотеку. На вопросы по делу она отвечала бодро и определенно, на нелепые – просила спросить что полегче. Производитель уверен: «Bianca поймёт индивидуальные потребности пользователей и поможет подобрать правильную программу, запоминая привычки, чтобы дать полезный совет по стирке в будущем». Кроме того, Bianca проводит автодиагностику и предупредит, что именно не в порядке и что нужно предпринять.


Пользователь может скачать приложение Candy simply-Fi, которое дает возможность выбрать дополнительные программы стирки и контролировать потребление воды и электричества.

У новинки простой интерфейс "Smart Ring" в форме кольца — сенсорный экран с круговым программатором. С его помощью в одно касание можно активировать или комбинировать все основные программы и опции.

Стиральные машины Bianca будут официально представлены в России в середине сентября. 

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IFA 2017 Candy

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