Candy представила стиральную машину Bianca, которая умеет слушать и говорить

Стиральная машина Bianca с возможностью дистанционного управления через Wi-Fi умеет не только стирать, но и вести беседы со своим обладателем: функция «Talking Bianca» позволяет машине понимать голосовые команды и отвечать – тоже голосом на выбранном языке. На выставке IFA-2017 было продемонстрировано, какие именно вопросы можно задать машине.

— Как мне постирать мою футболку?

— Она очень грязная?

— Нет, не очень. Средне.

— Из какого она материала?

— Хлопок.

— Тогда используй программу на 59 минут и стирай при 40 градусах.

Машину спрашивали, как вывести пятна от красного вина, как освежить одежду и как пройти в библиотеку. На вопросы по делу она отвечала бодро и определенно, на нелепые – просила спросить что полегче. Производитель уверен: «Bianca поймёт индивидуальные потребности пользователей и поможет подобрать правильную программу, запоминая привычки, чтобы дать полезный совет по стирке в будущем». Кроме того, Bianca проводит автодиагностику и предупредит, что именно не в порядке и что нужно предпринять.





Пользователь может скачать приложение Candy simply-Fi, которое дает возможность выбрать дополнительные программы стирки и контролировать потребление воды и электричества.

У новинки простой интерфейс "Smart Ring" в форме кольца — сенсорный экран с круговым программатором. С его помощью в одно касание можно активировать или комбинировать все основные программы и опции.

Стиральные машины Bianca будут официально представлены в России в середине сентября.