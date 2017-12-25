LG выпустила в России стиральную машину со встроенной стиральной машиной

Компания LG Electronic выпустила в России новую стиральную машину из категории TWINWash. Такая стиралка оборудована двумя барабанами, что позволяет запустить стирку двух партий белья одновременно.



В машине имеются основное отделение (12 кг стирки/8 кг сушки) и мини-отделение (2 кг), которые могут использоваться параллельно или независимо друг от друга. Благодаря этому можно загружать в машину белье, требующее раздельной стирки - цветное и белое, требующее обычной и деликатной стирки, большие и маленькие партии, а также вещи детей и взрослых. По словам производителя, оба цикла выполняются за 49 минут.


Гибридная функция сушки позволяет выбирать как сушить одежду: с помощью интенсивной циркуляции горячей воды или горячего воздуха. Машина подключается к Wi-Fi, ей можно управлять и производить диагностику с мобильного устройств.

Стиральная машина LG FH6G1BCH2N / FH8G1MINI2 в белом цвете и LG FH6G1BCH6N / FH8G1MINI6 в серебристом цвете доступна в России по цене от 96 тысяч рублей.

Источник
LG
Теги
Россия LG стиральная машина

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