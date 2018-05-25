Общительная духовка Candy Watch&Touch получила награду Red Dot Design Award

Компания Candy провела презентацию нового духового шкафа Watch&Touch в Москве. Эта необычная модель была представлена на выставке кухонной мебели Eurocucina 2018 и вот теперь получила премию в категории «Дизайн продукта 2018».



Духовка Candy Watch&Touch, «говорящая» стиральная машина Candy Bianca, пылесосы Hoover и Николай Турубар

«Смотри и трогай», – слоган духового шкафа Candy вместо банальных «пеки и жарь», например. Дело в том, что Candy Watch&Touch создан не только для готовки, но и для коммуникации с пользователем.

Духовка с экраном 19 дюймов

Духовой шкаф Watch&Touch получил всего лишь одну кнопку – включения. Фронт дверцы представляет собой сенсорную панель диагональю 19 дюймов, управление осуществляется простыми касаниями этого экрана с простым интуитивно понятным меню. Но панель нужна не только для управления: на нее выводится изображение готовящегося блюда (внутри духового шкафа есть камера и система освещения внутреннего пространства U-see из светодиодных лампочек в боковых частях дверцы). Рецепты и пошаговые инструкции приготовления тоже можно читать прямо с этого экрана.



Так работает Watch&Touch

Удаленное управление через приложение

Watch&Touch подключается к приложению Candy Simply-Fi, поэтому «рулить» всеми функциями духового шкафа можно со смартфона: можно, к примеру, смотреть видео, и одновременно контролировать, как там пицца. Также Watch&Touch поддерживает более 70 программ приготовления, и у пользователя есть возможность создания библиотеки собственных программ приготовления и избранных рецептов.

В России модель пока не представлена в продаже, но ее уже привез сюда и показал исполнительный директор Candy Hoover Group Беппе Фумагалли. На наш вопрос, насколько «умная» бытовая техника Candy защищена от неприятных случайностей (как в истории с воротами, которые самостоятельно подписались на платные рассылки), синьор Фумагалли сказал, что на 100%. Он также отметил, что в 2017 году компания стала самым быстро растущим производителем бытовой техники в Европе.



Беппе Фумагалли показывает, как растет Candy. Или демонстрирует размер панели Watch&Touch...