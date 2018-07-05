LG открыла первый магазин премиум-класса в Москве

5 июля компания LG Electronics открыла в московском ТРЦ «Метрополис» премиальный магазин бытовой техники и электроники. В нём будут продавать самые технологичные модели техники LG с футуристичным дизайном. Персонал проходит отдельную подготовку, практически любые тесты можно провести прямо в магазинах.



Открытие первого премиального магазина LG в Метрополисе

Магазин условно разделен на несколько тематических зон. В зоне чистоты установлена техника для заботы об одежде: паровые шкафы, стиральные машины. Пока покупатели тестируют новый смартфон, беспроводной пылесос или изучают картины импрессионистов на экранах флагманских телевизоров LG SIGNATURE, верхнюю одежду можно освежить или подсушить в паровом шкафу LG Styler. А если жарко, покупателям предложат сок из холодильника InstaView Door-in-Door с тонированной панелью, которая становится прозрачной и показывает содержимое «мини-бара», если дважды постучать по ней.



Алена Санаева готовит шоколадные кексы в микроволновой печи LG Neo Chef

В зоне кухни можно оценить, как готовится еда в микроволновых печах LG NeoChef. В зоне OLED-телевизоров готовы к тестированию модели W8, E8, C8 с процессором α9 (Alpha9) и линейка SUPER UHD-телевизоров с функциями искусственного интеллекта на основе мощного процессора α (Alpha) 7.

В зоне проекторов можно ознакомиться с 4К UHD лазерным проектором LG HU80KG, с разрешением 4К и цветовым диапазоном HDR10; короткофокусным проектором LG PF1000U, который выдаёт картинку размером до 100 дюймов; FullHD проектором LG HF80JS и его ультра короткофокусным аналогом HF85JS с операционной системой webOS на базе лазерных диодов.

В зоне акустики представлены аудиосистемы LG X-Boom cерии ОК, с которыми можно создавать собственные миксы. Саундбары LG SK10Y (Meridian), SK9Y SK8 с технологией размещения и перемещения звуковых объектов в пространстве готовы к демонстрации.

И зона смартфонов. Там покупателей ждут флагман 2018 года LG G7 ThinQ и другие модели со сверхъяркими дисплеями и качественными камерами.



Танцор и хореограф Евгений Папунаишвили и смартфон LG G7 ThinQ

На церемонии открытия присутствовал Президент LG Electronics в России и странах СНГ г-н Иль Хван Ли, а первыми гостями стали «звезды»: кинорежиссер Егор Кончаловский, актриса Анастасия Макеева, писатель Павел Санаев с мамой, актрисой Еленой Всеволодовной Санаевой и женой, дизайнером Аленой Санаевой, диетолог Маргарита Королева, телеведущая Татьяна Веденеева, хореограф Евгений Папунаишвили и многие другие, а экскурсию по магазину вела телеведущая и продюсер, амбассадор бренда LG SIGNATURE, Екатерина Одинцова – многие из них поделились, что пользуются техникой компании LG.



Открытие первого премиального магазина LG в Метрополисе