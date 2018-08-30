Новый холодильник LG получил гарантию 20 лет

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания компания LG Electronics представила новый холодильник с нижней морозильной камерой.





Как отмечает производитель, холодильник Centum System стал первым в отрасли обладателем 20-летнего гарантийного срока для внутреннего компрессора.

По словам компании, инверторный линейный компрессор LG на 32% эффективнее обычных компрессоров. Также он производит на 25% меньше шума. Холодильник с нижней морозильной камерой получил рейтинг энергоэффективности A +++ - 40. Это означает, что он использует на 40% меньше электроэнергии по сравнению с моделями класса A+++.

Технология DoorCooling+ обеспечивает циркуляцию холодного воздуха из верхней части холодильника. На двери имеется бесшовный металлический сенсорный дисплей.