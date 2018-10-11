Холодильники Hisense появились в России

Китайская компания Hisense объявила о начале продаж на российском рынке своих холодильников. Ранее Hisense привозила в Россию телевизоры и климатическую технику.


Первой ласточкой стала серия Hisense RQ56WL Total No Frost. Она предлагает три варианта покрытия с защитой от пятен и отпечатков пальцев: черное и белое стеклянное и бежевое глянцевое. Для управления используется сенсорный LED-дисплей на дверце.


Габариты моделей составляют 794 х 700 х 1810 мм. Для четырехдверных холодильников у них рекордно малая ширина — на 11 см меньше стандартной. Цена составляют около 85000 рублей.

Система двойного охлаждения Twin Cooling System предусматривает два испарителя для холодильной и морозильной камер, что помогает экономить электричество, точно поддерживать выбранную температуру и уровень влажности.

В холодильнике есть 3 зоны с разными температурными режимами. В холодильной камере она настраивается в диапазоне от 2 до 8 градусов, в морозильном – от -5 до – 18 и от -15 до -25. В морозильном отделении, состоящем из трех боксов, расположен съемный генератор льда. Его можно убрать, освободив место для продуктов.

Источник
Hisense
Теги
Россия холодильник Hisense

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