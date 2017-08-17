Куда девать яблоки: 12 лучших соковыжималок для быстрой переработки урожая

Соковыжималки с круглыми горловинами формата «целое яблоко» помогают переработать урожай яблок (и не только) быстрее: не надо резать плоды на части, можно закидывать целиком. Вот только представление о «целых яблоках» у каждого производителя свое. В среднем, это 7-7,5 см в диаметре, но встречается и 6,5 – и тоже «целое яблоко», хотя это, скорее, целая морковка, а яблоки бывают и побольше. Намного меньше на рынке моделей с горловиной диаметром 8 см, и еще меньше – 8,5 см, рассчитанном на действительно хорошие яблоки. Нам удалось насчитать 11 моделей и выяснить их преимущества и недостатки.

Caso SJW 450

Тип: шнековая соковыжималка

Цена: 18000 рублей

Шнековые модели вообще не так часто бывают с круглой горловиной, а с такой большой — совсем редко. Интересно, что на официальном сайте Caso указан неверный размер горловины — 75 мм, но на деле она больше. Для шнековой модели у нее большая мощность — 220 Вт, скорость вращения шнека 60 об/мин, время непрерывной работы — 30 минут, есть функция реверса — обратного хода шнека. В комплект входят две насадки-микрофильтра для сорбета, фруктового пюре и смузи, предусмотрена противокапельная система.

Минусы

Как и любая шнековая соковыжималка, эта модель работает неспешно. Зато она может перерабатывать всё от гранатов и ягод с мелкими косточками до волокнистых овощей, например, сельдерея.



Caso SJW 450

Kenwood Excel JE850 и JE880

Тип: центробежные соковыжималка

Цена: от 12 000 рублей

Очень мощные (1500 и 2000 Вт соответственно) соковыжималки с автоматическим выбросом мякоти, при этом у контейнера для жмыха гигантский объем — 3 литра. В комплект входит контейнер для сока на 1,5 л с крышкой-пеноотсекателем, есть две скорости работы и система капля-стоп. Модели легко разбираюся; сито, хоть и очень мелкое, но гладкое, и моется достаточно просто. Могут долго работать без перерыва — 20–25 минут, и рассчитаны на переработку целых вёдер яблок.

Отметим, что у этого производителя есть более дешевые модели Kenwood JE730 и JE720 мощностью 1000 и 800 Вт соответственно и пластиковым корпусом (Kenwood Excel JE850 и JE880 — в стальном исполнении), но тоже с горловиной на 85 мм. Как показывает практика, мощности 800–1000 Вт может быть недостаточно для быстрой обработки большого количества плодов.

Минусы

Шумноваты из-за высокой мощности.



Kenwood JE850

Bosch MES4010

Тип: центробежная соковыжималка

Цена: 12 000 рублей

У этой модели горловина 84 мм, но все равно это много. От «коллег по цеху» отличается еще в двух вещах: у нее не две, а три скорости работы (можно подобрать оптимальную для разных видов продуктов), а также не металлический, а керамический нож. Мощность — 1200 Вт, это похоже на золотую середину. Есть противокапельный носик, контейнер для сока с сепаратором пены (1,5 л) и контейнер для выброса мякоти (3 л). Предусмотрена защита всех уровней: от случайного включения, неправильной сборки и перегрева.

Минусы

Инструкция прямо запрещает измельчать волокнистые и крахмалосодержащие плоды. Зато разрешает кочерыжки от капусты!



Bosch MES4010

BORK S800 (JU CUN 24150 SI)

Тип: центробежная соковыжималка

Цена: 35 000 рублей

Это «Борк», детка: цена космическая, и именуется прибор не соковыжималкой, а соковыжимателем. За внушительную сумму предлагается литой металлический корпус, мощность 1500 Вт, горловина диаметром 84 мм, две скорости работы и ножи с нитрид-титановым покрытием: производитель уверен, что такой нож прочнее обычного стального.

Главной особенностью можно считать систему принудительного охлаждения двигателя: благодаря ей соковыжималка может работать без перерыва довольно долго. Мякоть выбрасывается в огромный контейнер на 3,5 л. А вот стакан для сока маловат: всего 1 литр, но есть сепаратор мякоти.

Если сок нужно отжать прямо в стакан, можно использовать насадку на носик, она же выполняет функцию «капля-стоп»: насадку можно перевернуть носиком вверх. В основании прибора находится кнопка предохранителя: если двигатель все же перегрелся, сработает автоматическая защита и соковыжималка отключится. Чтобы вновь ее запустить, нужно подождать немного и нажать эту кнопку.

Отметим, что у этого бренда есть еще гибридный прибор «2-в-1» — сокоблендер S810: диаметр горловины такой же — 84 мм, и в комплект входит чаша стационарного блендера. У этой модели пять скоростей отжима, восемь режимов смешивания и мощность 1800 Вт. Стоит он еще дороже: около 480 00 рублей.

Минусы

Модель очень мощная, но максимальная скорость вращения ротора — 13 000 оборотов в минуту. У других соковыжималок бывает и больше при меньшей мощности. Также, пожалуй, за такие деньги можно было предусмотреть больше удобства: например, автонамотку шнура.



BORK S800

Moulinex JU 655 и Tefal ZN655

Тип: центробежные соковыжималки

Цена: 8500 рублей

Это модели-близнецы, они абсолютно идентичны и производятся концерном SEB под разными торговыми марками. Официально в России продается только Moulinex JU 655 — достаточно мощный прибор на 1200 Вт. У модели прямая подача сока в чашку или кувшин (он входит в комплект, объем 1,25 л, есть крышка-пеноотсекатель), система «капля-стоп», две скорости работы и автоматический выброс мякоти в большой съемный контейнер на 3 литра. Особенность обеих моделей — автонамотка электрошнура, который прячется в основании корпуса (как в пылесосах).

Минусы

В загрузочном желобе сверху и снизу имеются небольшие выступы — разрезатели, их длина примерно 1 см, и, по сути, они крадут этот сантиметр диаметра горловины. У роторая небольшая скорость — до 12 000 оборотов в минуту.



Moulinex JU 655

Scarlett SC-JE50S31 и SC-JE50S32

Тип: центробежные соковыжималки

Цена: 7 000 рублей

Это новинки — модели более высокого класса, чем предыдущие соковыжималки Scarlett. Производитель рапортует об инновационном «i-моторе» и обещает переработку 15 кг яблок за 15 минут. У соковыжималок электронное управление и пять скоростей, это необычно. Скорость отжима можно регулировать в пределах от 6500 до 8600 оборотов в минуту. Предусмотрены автоматическая блокировка мотора в случае попадания внутрь прибора инородных предметов и блокировка от детей, есть система «капля-стоп». Контейнер для сока объемом 1 л имеет крышку-сепаратор, чтобы сок был прозрачным. Модель SC-JE50S31 выполнена в черно-стальном корпусе, SC-JE50S32 — в красном.

Минусы

Нет съемного контейнера для жмыха, он встроен в корпус, поэтому придется разбирать соковыжималку каждый раз, когда он заполнится. Но у бренда есть и другая соковыжималка с горловиной 85 мм и электронным управлением – Scarlett IS-JE52S01, у которой выброс мякоти происходит в съемный контейнер, но тоже 5 скоростей, дисплей и электронное управление, а вот максимальная скорость работы небольшая – 12000 оборотов в минуту, и это странно при мощности 1500 Вт.

Leran JEM-1260BT

Тип: центробежная соковыжималка

Цена: 4 000 рублей

Одна из самых дешевых моделей с суперширокой горловиной, при этом у неё наполовину стальной корпус (более именитые бренды за это сразу взвинчивают цену в два-три раза). Характеристики весьма достойные: 1200 Вт, две скорости работы, автоматический выброс мякоти в съемный контейнер, стакан для сока объемом 1 литр, имеется крышка-сепаратор. Максимальная скорость работы — 20 000 оборотов в минуту, это очень много.

Минусы

Нет системы «капля-стоп»: пластиковый носик не поднимается.



Leran JEM-1260BT

BBK JC100-H05

Тип: центробежная соковыжималка

Цена: 6 000 рублей

У этой модели высокая мощность 1200 Вт, пять скоростей работы, дисплей, на котором отображаются режимы. Есть защита мотора от перегрева, а кроме того соковыжималка не включается при неправильной сборке. Время непрерывной работы — 5 минут, после этого мотору рекомендуется дать отдохнуть 10 минут. Для нескольких ведер яблок не очень удобно, для одного — нормально. Жмых выбрасывается в съемный контейнер объемом 3 литра, для сока есть кувшин (1 литр, крышка-сепаратор).

Минусы

Отсутствие системы «капля-стоп», необычное устройство толкателя: надо, чтобы его выступ совпадал с выемкой люка (на толкателе нарисована стрелочка-указатель, но это требует внимания и навыка, непривычная особенность).



BBK JC100-H05

Caso PJ 1000

Тип: центробежная соковыжималка

Цена: 9000 рублей

Новинка лета 2017 года. Выше уже была модель этого немецкого бренда, но шнековая, а эта — центробежная, она работает куда быстрее и стоит дешевле. Мякоть автоматически выбрасывается в контейнер на 2,5 л, носик поднимается вверх: капать не будет. В комплекте есть емкость для сока (1,1 л) с пеноотсекателем, а также насадка для мягких плодов, например, томатов. ЖК-дисплей с голубой подсветкой отображает режим работы: есть четыре скорости, их можно выбрать кнопками «плюс» и «минус». Максимальная скорость — 15000 оборотов в минуту. Предусмотрена защита двигателя от перегрева.



Caso PJ 1000