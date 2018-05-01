18 удивительных фактов о микроволновках

Что вы знаете о микроволновых печах? Они нужны, чтобы разогревать и размораживать, в них нельзя ставить посуду с позолотой и варить яйца? Микроволновки не так просты, как кажутся.

Микроволновка была изобретена случайно

Этот факт не оспаривают, но существуют две версии, как произошла случайность. Идея использования СВЧ-излучения для разогрева продуктов возникла у американского инженера Перси Спенсера, специалиста по радарам, из компании Raytheon. Якобы он стоял около магнетрона и обнаружил, что шоколадный батончик в его кармане растаял. По другой версии, Спенсер специально испытывал магнетрон на предмет разогрева продуктов: разогрел с его помощью бутерброд. Вероятность второго случая выше, потому что магнетрон не мог заставить шоколад растаять и при этом никак не повредить человеку. Так или иначе, именно Спенсер изучил возможности микроволн для разогрева пищи и запатентовал микроволновую печь.

Первая СВЧ-печь была высотой с человеческий рост

Высота агрегата была около 170 см, ширина – около метра, весила она более 300 кг. В 1947 году, когда первая микроволновая печь Radarange появилась а свет, ни у кого не было и мысли, что эту штуковину можно будет использовать в домашнем хозяйстве.

Первые микроволновки использовались в армии

В армии США, где и была изобретена СВЧ-печь. Первая модель появилась в 1947 году и вплоть до 60-х ее модификации устанавливали в армейских подразделениях, чтобы быстро разогревать большое количество еды для солдат.

Первая СВЧ-печь стоила бешеных денег

А именно – 5000 долларов США. Эксперты подсчитали, что в 1950-м году доллар был почти в 9 раз дороже доллара в наши дни. Первая модель для домашнего использования появилась в начале 60-х и стоила уж 500 долларов.

Микроволновые печи используются в промышленности

Сфер применения промышленных СВЧ-печей очень много: сушка и разморозка больших партий продуктов, плавление пластмасс, разогрев клеев, обжиг керамики и т.д.

В СССР делали микроволновки

Производство так и не стало массовым, и стоили первые советские модели сопоставимо с западными. Цена 350 рублей была запредельной для советских семей. В начале восьмидесятых микроволновые печи стали выпускаться сразу несколькими предприятиями – в том числе, легендарным заводом ЗИЛ, первое упоминание о производстве бытовых микроволновок в СССР относится к 1978 году.



«Электроника» СП-01

Микроволновые печи абсолютно безопасны для здоровья

Микроволны — это всего лишь электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, оно заставляет дипольные молекулы быстро вращаться, задевая другие молекулы и заставляя их двигаться быстрее, увеличивая их температуру. «Самые распространенные дипольные молекулы в пищевых продуктах — это молекулы воды, и СВЧ-излучение в основном нагревает именно воду», – объясняет физик Дмитрий Мамонтов. – «И единственный эффект, который микроволны оказывают на еду, — это обычное нагревание».

Умные микроволновые печи умеют готовить на автомате

Во многих современных моделях – преимущественно инверторных, есть автоматические программы приготовления: нужно просто ввести вес и тип продукта, и прибор сам рассчитает нужное время приготовления или размораживания. А бывают и более сложные алгоритмы: печка сама определяет, в каком режиме готовить (микроволны – с автоматическим выбором уровня мощности, микроволны плюс конвекция, плюс гриль, плюс пар – и т.д.).

Инверторные микроволновки лучше не инверторных

Только ценность инверторной технологии не в том, что пища становится более здоровой, как могут объяснять нам маркетологи и продавцы. Инвертор – преобразователь постоянного тока в переменный и обратно, он управляет мощностью в процессе приготовления: в начале она максимальная, но постепенно снижается до минимальной, и блюдо прогревается более равномерно, не пересушивается. Кроме того, инверторные печи имеют больший полезный объем камеры и меньший вес из-за отсутствия в конструкции трансформатора. Все это важно, если СВЧ-печь нужна вам для готовки, а не только для разогревания и размораживания (хотя размораживают инверторные печи тоже лучше – равномернее).



LG NeoChef: инверторная микроволновая печь

В микроволновой печи можно приготовить эспрессо

Есть несколько моделей гейзерных кофеварок для приготовления эспрессо в СВЧ. Одна из них – миниатюрная кофеварка Piamo производства Германии, другая – итальянская модель Mamy. Принцип работы устройства совершенно такой же, как и в обычной кофеварке гейзерного типа, просто все детали этой малышки выполнены из материалов, пригодных для использования в СВЧ.

Микроволновая печь обезвреживает губки для посуды

Губки для посуды – рассадник бактерий, в том числе, болезнетворных, как их ни промывай. НО стоит на минуту пометить губку в микроволновку и выставить мощность 700-800 Вт, все: происходит денатурация белков и микроорганизмы погибают. Кстати, та же самая денатурация белков происходит и при термической обработке продуктов.

Микроволновка может заменить духовку

Если это современная модель с конвекцией и грилем или просто с конвекцией, то, по сути, это уже не микроволновка, а небольшая духовка. Режим конвекции можно использовать и вместе с режимом микроволн, и отдельно, в комбинации с ТЭНами. В некоторых моделях даже дверца открывается сверху вниз, как в духовых шкафах.

Микроволновка может заменить пароварку

Контейнер-пароварку из пластика можно купить для любой микроволновки – это будет дешевле, чем покупать пароварку отдельно. Но есть модели, в которых пароварка входит в комплект, например, от Whirlpool.

Микроволновка может заменить водяную баню

«Растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане» - эту рекомендацию содержат все рецепты брауни, ганашей для пирожных макарун и прочих изысканных десертов. СВЧ в помощь, это быстрее и требует меньше посуды.

В микроволновке прекрасно получается бисквит

Причем готовить можно непосредственно в той же посуде, в которой вымешивалось бисквитное тесто, главное, чтобы она не была металлической: стеклянная или пластиковая идеально подойдет. Именно поэтому так популярны в Интернете рецепты маффинов и кексов в чашках. Пять минут – и готово.

В микроволновке отлично выходят яйца-пашотт

Все знают, что яйца в скорлупе нельзя готовить в СВЧ – это выяснил еще Перси Спенсер во время первых опытов с магнетроном. А вот без скорлупы – прекрасно получаются: яйцо нужно готовить в воде в специальных формочках-пашоттницах или, при определенном навыке, просто в миске с водой. Но тогда по одному.

Микроволновка может освежить черствый хлеб

Стоит лишь немного сбрызнуть его водой и положить на минуту в камеру СВЧ, вставив половинную мощность. Точно также можно разморозить замороженный хлеб – например, тостовый.

В микроволновке за секунды можно сделать мыльное облако для ребенка

Дно микроволновки лучше застелить бумагой для выпечки, на нее положить кусок обычного мыла и на несколько секунд включить полную мощность. Мыло превратится в пушистое облако, с которым можно сделать массу всего интересного: взять с собой в ванную, покрасить разными красками, разорвать на несколько кусочков, из которых слепить новые маленькие мыльца в формочках. Роль пушистого снега мыльному облаку тоже под силу.