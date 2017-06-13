4 вещи, без которых лето не начнется

Ну, допустим, вы похудели, убрали все зимнее и купили зонт от дождя (зачеркнуто) солнца. И всё никак, да? Мы знаем, почему.

Аппарат для газировки

Появились свежие ягоды, наконец-то есть сезонные фрукты, компоты-морсы, а дети просят купить колу и прочие «Буратино»? Газировка может быть полезной, если сделать её дома.

На что смотреть при выборе

Углекислый газ может находиться или в одноразровых баллончиках — гильзах, и тогда промо-набора в комплекте надолого не хватит, или в большом баллоне, которого хватит на 60–450 л напитка — новый покупать придётся нескоро. Кроме того, нужно обратить внимание на наличие нескольких режимов (степеней) газирования: от слабого до сильного. В большинстве сифонов нельзя газировать молочные продукты, это тоже стоит иметь ввиду.



Сифон с гильзами

Как сэкономить

Обслуживание некоторых моделей с большими баллонами включает обмен использованного баллона на новый со скидкой: скажем, придется заплатить за него не 1500–1600 рублей, а 900–1000. Плюс сифонов с гильзами — большая мобильность, плюс больших баллонов — экономичность.



Сифон SodaStream Source Metal Edition с баллоном

Мороженица

Плюс домашнего приготовления мороженого — уверенность в том, что в готовом лакомстве нет вредных добавок, а кроме того, в него можно положить все, что душе угодно: мюсли, шоколадную крошку, кусочки печенья и мармелада, цукаты, фрукты, ягоды. Можно готовить нежирное диетическое мороженое, можно делать его без сахара, можно приготовить веганское — на миндальном молоке.

Но тем, кто хочет купить мороженицу, надо понимать, что, во-первых, домашнее мороженое очень мягкое и быстро тает, а во-вторых, порция (300–800 г, в зависимости от объема чаши) готовится полчаса-час, и следующую она готовит лишь через несколько часов, потому что перед приготовлением чашу надо охлаждать в морозильнике. Смысл работы мороженицы в том, что смесь для мороженого или фрозен-йогурта постоянно перемешивается, чтобы готовый десерт был заморожен равномерно и без кусочков льда.



Мороженица полуавтоматическая: чашу хранить в морозильнике

На что смотреть при выборе

Большинство бытовых морожениц — полуавтоматические, у таких моделей отсутствует компрессор, они не способны «вырабатывать» холод — только поддерживать. Между стенками чаши у них залит специальный охлаждающий раствор, он сохраняет холод, когда в чашу налили смесь для мороженого и включили режим приготовления. Поэтому при выборе надо понимать, в основном, это: мороженица работает «в паре» с морозильной камерой, иначе никак. Ну, а компрессорные, или полностью автоматические, мороженицы сами и морозят, и мешают, но относятся к профессиональной технике и стоят очень дорого — сопоставимо с холодильником.



Мороженица Princess-282601 компрессорная автоматическая: хорошо, но дорого

Как сэкономить

Если у вас есть кухонная машина, то поинтересуйтесь на сайте производителя: возможно, к ней можно докупить чашу-мороженицу.



Насадка-мороженица для кухонной машины

Маринатор для мяса и огурцов

Часто покупка в супермаркете готового шашлыка — результат не столько лени, сколько нежелания ждать, когда замаринуется мясо: приехали на дачу — и сразу хочется праздника. И все же шашлык, приготовленный самостоятельно из тщательно выбранного мяса всегда лучше готового. Если у вас есть маринатор, то ждать придется не несколько часов, а всего десять-тридцать минут. Нужно положить в него продукты, специи, нажать кнопку — и по сигналу извлечь готовый отправиться на мангал шашлык.

В камере создается низкое давление, за счет которого волокна мяса становятся более проницаемыми, маринад быстро и глубоко проникает в них. Контейнер вращается, так что все пропитывается равномерно. Самые быстрые приборы маринуют 2–3 кг мяса или рыбы за 9–10 минут. Еще маринатор хорош тем, что мясо может несколько часов лежать в нем без холодильника и станет только мягче и вкуснее.

Маринатор хорош и моментальным приготовлением малосольных огурцов, маринованных грибов, да и вообще чего угодно: рассол, вакуум — 10 минут — и готово.



Маринатор с электронным управлением и авторежимами

На что смотреть при выборе

Чаще всего встречаются маринаторы с камерами на 4 и 6 литров, соответственно, на 2 и 3 (примерно) кг продуктов. Насос (помпа) может быть ручным – механическим, и электронным. Ручная помпа предполагает применение пользователем усилий, но в случае поломки подлежит ремонту. Электрическая все делает сама, но если сломается – прибор чаще всего идет на выброс. Приборы с электронным управлением могут иметь автоматические программы: для мяса, рыбы, овощей – думать о времени вообще не нужно, только выбрать соответствующую. В комплект к некоторым маринаторам входит приспособление для отбивания и размягчения мяса – приятный бонус.

Как сэкономить

Маринаторов не так много на рынке, все — вполне дееспособны, но если у вас есть вакууматор, то маринатор вам не нужен: в вакуумном пакете или контейнере мясо отлично промаринуется за полчаса.

Аэратор для вина

Наконец, каждый летний вечер — повод посидеть с бокалом вина, но только хорошего — чтобы утром не было мучительно больно. Профессионалы знают: хорошее, выдержанное вино нуждается в декантации — «отстаивании», или отдыхе вина, в процессе которого оно дополнительно в течение нескольких часов насыщается кислородом, раскрывая свой вкус. Без этой процедуры вкус вина может быть испорчен излишками продуктов естественного брожения, переизбытком танинов (о большом количестве танинов говорит осадок в бутылке).

Для того, чтобы вино «отдыхало», не теряя аромата и вкуса, придумана специальная форма графина — декантора: у него узкое горло и широкое дно (площадь соприкосновения поверхности вина и воздуха должна быть как можно больше). Но ждать так долго не всем под силу. И вот для таких нетерпеливых гурманов придуман полезный гаджет — аэратор для вина. Он надевается на горлышко бутылки: вино наливается и проходит через аэратор, насыщаясь кислородом и избавляясь от всего ненужного.

На что смотреть при выборе

На качество вина — плохому аэратор не поможет.

Как сэкономить

Большой выбор аэраторов по очень симпатичным ценам — на AliExpress, в российских интернет-магазинах придется переплачивать в четыре раза минимум.