Как сэкономить пространство? 5 компактных приборов для дома

Ставить некуда, хранить негде, но техника-то нужна! Мы выбрали пять компактных и удобных моделей 2016–2017 годов для тех, кому дорог каждый квадратный сантиметр жилплощади.

Kärcher VC 5 Premium: компактный проводной вертикальный пылесос со складной ручкой

Цена: 8400–9800 рублей

Габариты этой модели в сложенном виде — всего 18,2x26,1x6,2 см: все основные детали располагаются вдоль всасывающей трубки, которая складывается нажатием специальной кнопки, и высота пылесоса уменьшается вдвое.



Karcher VC 5 Premium

Среди особенностей: 4 уровня мощности; маневренная насадка с шарнирным креплением; позиция с магнитным фиксатором для перерывов в работе; система крепления кабеля на корпусе. Дополнительные насадки: для мягкой мебели, мягкая щеточная насадка для чистки деликатных поверхностей, щелевая – для труднодоступных мест. Это безмешковая модель; отсек фильтра закрывается крышкой на резьбе. Система фильтрации включает в себя основной фильтр, моющийся патронный фильтр и фильтра на выходе воздуха. По словам Kärcher, воздух очищается на 99,98%.

Минусы

Для кого-то при вертикальной конструкции минусом будет наличие провода. Но у проводного пылесоса мощность всасывания выше, чем у беспроводных аналогов. И стоит модель дешевле большинства качественных беспроводных «стиков». Нет автонамотки шнура, как в обычных пылесосах, но это особенность почти всех проводных «вертикалок».

Candy Trio 9503/1Х: обновленная версия модели 3-в-1: варочная панель, духовка,посудомоечная машина»

Цена: 90 000 рублей

Не новичок на рынке бытовой технике, но все еще униальная модель Candy Trio обновлена. Прежней осталась варочная панель Hi Light, изменения же коснулись духового шкафа и посудомоечной машины. В духовке теперь есть четыре режима приготовления: добавлены «Верхний и нижний нагрев с конвекцией» и «Гриль с конвекцией». При этом энергопотребление не выросло по сравнению с предыдущими версиями. А в посудомоечной машине оптимизированы расход воды, снижено потребление электроэнергии и добавлен режим Hygiene+ для «застоявшейся» посуды. Может показаться, что духовка и посудомоечная машина в таком комплекте совсем маленькие, но цифры говорят об обратнм: Объем духовки — 39 л, и приготовление возможно одновременно на двух уровнях. Посудомоечная машина рассчитана на шесть комплектов посуды: немного (в компактную машину шириной 45 см влезает 8–9 комплектов), но и не 3–4, как это бывает в настольных моделях.

Минусы

Рекомендация производителя не включать одновременно духовку и посудомоечную машину.



Candy Trio 9503/1Х

JURA Ena Micro 90: компактная полностью автоматическая кофемашина

Цена: 77 000 рублей

Самая компактная кофемашина модельного ряда 2017 года известного швейцарского производителя: ее габариты составляют 44,5х23х32 см. Но «малышка» умеет довольно много (и стоит тоже много, но это политика бренда). Итак, есть 8 программ, приготовление эспрессо, капучино или латте макиато касанием одной кнопки, 10 степеней помола во встроенной жерновой кофемолке (кстати, очень тихой). Интересно, что разработчики JURA добились минимального времени всей операции – от помола до готовности напитка в чашке проходит всего 3–4 секунды. Количество воды на порцию и уровень крепости кофе можно запрограммировать. И бонус — очень простое управление: есть один-единственный поворотный переключатель Rotary Switch: нужно его вращать, чтобы выбрать режим и нажать, чтобы подтвердить действие, при этом все информация отображается на дисплее.

Минусы

Цена и небольшое, по сравнению с большинством моделей JURA, количество программ.



JURA Ena Micro 90

LG Mini ON HW306LGE0: компактный климатический комплекс

Цена: 20 000 рублей

Не совсем новинка, но относительно свежая модель, которая сейчас активно продается. От множества моек воздуха барабанного типа ее отличают небольшие габариты (32х37х32 см) и возможность доливать воду из бутылки или кувшина в отверстие в центре корпуса. Есть режим ионизации, три скорости работы, режим «Авто», когда прибор сам определяет уровень влажности в помещении и выбирает скорость работы в зависимости от этого, и кнопка автоотключения — режим сна. Управление при помощи сенсорных клавиш с подсветкой и звуком сопровождением — удобно в темноте. Всю панель управления можно заблокировать от детей.

Минусы

«Барабан» нужно периодически промывать, фильтр тоже, но это справедливо для всех моек воздуха. Увлажнители естественного типа не могут так быстро поднять влажность, как паровые и ультразвуковые увлажнители, зато не может «переувлажнить» воздух, поэтому гигрометра, точно показывающего уровень влажности, нет: только три уровня — высокий, средний, пониженный. Звуковое сопровождение кнопок не отключается.



LG Mini ON HW306LGE0

Philips SmartPro Compact FC8776/01: робот-пылесос высотой 6 см

Цена: 28 000 рублей

Залезть даже под мебель на низких ножках под силу этой модели. Для робота-пылесоса, который используется в суровых условиях квартиры, а не в офисе, качество бесценное. Максимальное время работы — 130 минут, полная зарядка занимает 4 часа. Интересно, что робота не надо настраивать: у него есть система Smart Detection (18 датчиков, гироскоп и акселерометр), которая помогают ему автоматически подобрать нужный режим уборки. Программатор позволяет составить расписание уборки на 24 часа вперед. Робот преодолевает пороги высотой не более 17 мм. Особенность модели FC8776/01 по сравнению с предыдущей версией SmartPro Compact — наличие чистящей насадки TriActive XL. Она шире, и это значительно увеличивает увеличивает площадь, которую пылесос «покрывает» за один проход. У этой модели несколько всасывающих отверстий — впереди и по бокам.

Минусы

Пылесборник маловат — всего 0,3 литра, его придется чистить после каждой уборки.



Philips SmartPro Compact FC8776/01