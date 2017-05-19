5 кухонных приборов, на которые не нужно тратить деньги

Трудно прожить без микроволновки, абсолютно нечем заменить холодильник и посудомоечную машину. Хлебопечку тоже: можно испечь хлеб в духовке, но она не замесит для него тесто и не подождет, пока оно подойдет. Но есть кухонная техника, которая, если подумать, не нужна вовсе. Чем не способ сэкономить место и деньги?

Пароварка

Прибор номер один у всех худеющих и поборников ЗОЖ, и он же — один из главных «кухонных слонов», как называют в Америке ненужные кухонные приборы, пылящиеся без дела годами.



Пароварка для микроволновки

С функциями электрической пароварки легко справляется пароварка для СВЧ-печи (пластиковая форма с сеткой, крышкой и емкостью для воды) или пароварка для использования на плите, которая вставляется в обычную кастрюлю. Ну, а обладатели мультиварок могут использовать вставки-пароварки для этих приборов.



Вставка-пароварка для кастрюли

Аэрогриль

По сути, это конвекционная духовка, и мы уверены, что в большинстве семей есть духовка или СВЧ-печь с функцией духовки. Зачем нужен этот здоровенный и занимающий много места девайс? Разве что, чтобы видеть процесс приготовления и радоваться тому, что лишний жир стекает, а рыбка овощи подрумяниваются (спойлер: в духовом шкафу, если запекать продукт на решетке, происходит все то же самое). На визуализацию и рассчитывали маркетологи, придумавшие продавать аэрогрили с использованием демонстрации – например, через телемагазины.



Красивая картинка — наше все. Особенно редиска хорошо зажарилась

Йогуртница

Имеет смысл держать дома сейприбор, если он готовит не только йогурты, но и десерты: суфле, например, — или если это йогуртница-мороженица. А просто йогурт (домашняя простокваша, мацони) отлично получается в термосе и даже в обычной банке, если поставить ее в теплое место. Кроме того, низкотемпературные режимы, подходящие для ферментации, есть почти во всех мультиварках (к ним и стаканчики продаются), в хлебопечках, в микроволновых печах с функцией духовки и многофункциональных электрических духовых шкафах.



Йогуртница

Пончик-, маффин-, панкейк-, хот-дог-, поп-корн-, пицца-мейкер, омлет- (продолжать список можно долго) – приборы, которые умеют готовить что-то одно, годятся разве что для подарка детям, потому что их функции отлично выполняют духовка, плита, мультиварка и СВЧ-печь, иногда нужны специальные формочки, но не более. Ну, а если все же хотите купить какой-нибудь маффин-мейкер, то убедитесь, что в приборе есть хотя бы одна пара сменных пластин для выпечки другой формы.



Здесь хотя бы 2 в 1: маффин- и капкейк-мейкер

Яйцеварка

Можно поспорить насчет яйцеварки: для идеальных яиц «всмятку» или «в мешочек» нужно следить за временем, но сейчас есть очень дешевые (в районе 100 рублей) специальные таймеры, которые можно положить в кастрюлю с яйцами и определять степень готовности продуктов по изменяющемуся цвету устройства; есть таймеры и будильники в мобильниках, есть функции таймера в индукционных плитах.