Вы неправильно используете пылесос: 5 ошибок, которые совершают почти все

Конечно, инструкцию к своему пылесосу вы давно куда-то засунули: «И так все понятно, зачем она нужна?» Увы, инструкции написаны длинно и нудно, вникать в них не очень хочется. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые делают уборку менее эффективной и постепенно убивают ваш пылесос. Не делайте так!

Не переключаете насадку «пол/ковер»

Ножная клавиша на основной насадке служит именно для этого: для уборки твердых напольных покрытий должна использоваться щетина, которая выдвигается при нажатии на переключатель, а для ковров щетину нужно убрать. Дело не только в том, что напольное покрытие без щетины поцарапается, а в том, что между насадкой и полом всегда должно быть небольшое расстояние, чтобы воздух мог свободно двигаться. Насадка не должна присасываться к поверхности — это заставляет двигатель работать на пределе возможностей и ведет к его перегреву, качество уборки не улучшается — пыль и мусор уходят как раз с потоком воздуха. Щетина помогает сделать зазаор между насадкой и твердым полом, а у ковров эту функцию выполняет ворс.



Переключайте насадку «пол-ковер», это улучшает качество уборки

Всегда включаете пылесос на полную мощность

Исследования производителей говорят о том, что это именно так: большинство потребителей не переключают мощность, хотя чаще всего для уборки достаточно среднего уровня мощности. Использование только самой высокой мощности ухудшает качество уборки (насадка может слишком присасываться), перегружает двигатель, способствует порче поверхностей — обивки мебели, книг, занавесок. Ну, и электричества потребляется больше.



Большинство пользователей включают пылесос только на полную мощность. Это неправильно

На полной мощности нужно пылесосить только ковры с высоким ворсом; твердые полы и мягкую мебель — на средней; книги и шторы — на минимальной. Многие производители делают пылесосы с удобными переключателями мощности на рукоятке или со значками-пиктограммами на корпусе: можно просто выбрать тип поверхности, пылесос сам знает, какую мощность включить. В некоторых моделях без электронной регулировки мощности есть механический клапан регулировки силы воздушного потока на рукоятке.



Каждому типу покрытия - своя мощность



Регулировка мощности на рукоятке: удобно

По неосторожности пылесосите влажное

Под ванной вполне может быть влажно, на кухне и в прихожей — тоже. Случалось? Пылесос, скорее всего, никак не отреагирует, если это не лужа. И все же последствия могут быть: от замыкания в самом крайнем случае до «цементирования» пыли в насадке и трубе всасывания, что ведет к засору и образованию пренеприятного тухлого запаха, особенно если у вас пылесос с мешком. Кстати, это относится и к рассыпанному наполнителю кошачьих лотков: он может быть влажным и тогда создаст ком, который засорит систему.



Так можно делать, только если у вас хозяйственный или профессиональный пылесос

Убираете строительный мусор, муку, осколки

После ремонта или просто после сверления бетонной стены, конечно, надо пропылесосить. Сколько пылесосов погибло смертью храбрых после таких процедур — неизвестно, но точно немало. Для уборки строительного мусора подходят профессиональные или хозяйственные пылесосы, в которых система фильтрации попроще, чем в бытовых, а в качестве емкости для мусора используется металлической или пластиковый бак. Иногда для уборки строительного мусора после ремонта просто покупается дешевый пылесос, который не жалко потом выкинуть или переселить в гараж. Уборка осколков противопоказана мешковым пылесосам — мешок может порваться; а уборку большого количества муки (например, если уронили пакет и он порвался) повредит любому пылесосу: забьются все фильтры и часть муки может попасть в мотор — ее частички слишком малы и проходят через поры фильтра. Если нужно пропылесосить небольшое количество (не больше столовой ложки), то нет проблем.



Строительную пыль можно убирать только предназначенным для этого пылесосом

Таскаете за шланг?

Тут все просто: он может потерять герметичность. Очень аккуратно и не рывками перемещать пылесос за шланг — можно, но дергать — нет. А еще лучше — пользуйтесь ручкой для переноски.