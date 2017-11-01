Холодильники особого назначения: топ моделей с удивительными функциями

Технологии хранения продуктов и экономии энергии в холодильниках становятся все совершеннее, и самые востребованные – No Frost, суперзамораживание, сенсоры открывания дверей, зоны свежести – постепенно становятся нормой для моделей, вполне доступных по цене. Но есть холодильники, создатели которых вряд ли рассчитывали на массовое применение своих оригинальных технологий.

Горячая заморозка

Нас учили, что ставить в холодильную камеру горячее нельзя: пар повредит остальные продукты, а компрессор надорвется восстанавливать температуру. Но уже несколько лет на рынке есть модель холодильника, в котором предусмотрена заморозка горячих продуктов. Удобно, если хотите приготовить сразу много всего, а потом постепенно доставать, размораживать и есть.



Mitsubishi Electric, камера Versa

В холодильниках Mitsubishi Electric серии MR-Z692W есть универсальная камера Versa, в которой реализована в том числе технология Hot Freezing (горячая заморозка), позволяющая замораживать горячие блюда, не дожидаясь их остывания и не рискуя, что керамическая или стеклянная посуда, в которой они находятся, лопнет. В камере есть отделение с двойными заслонками, блюдо помещается в него, датчик определяет температуру продуктов, и сразу на них направляется поток холодного воздуха.

Вакуумное хранение

Вакуумное хранение продуктов – один из способов продлить их свежесть, причем часто в несколько раз: микроорганизмам трудно размножаться без воздуха, процессы окисления максимально замедляются. Вакуумная камера – это отделение с двойными силиконовыми уплотнителями и насосом, откачивающим из камеры воздух. Все просто: кладете продукты, нажимаете кнопку, в отделении создается вакуум.



Siemens KG38QAL30: вакуумное отделение в зоне свежести

Технология полезная, но из-за того, что сейчас очень доступны настольные вакууматоры, в холодильниках ее можно встретить нечасто. Такие модели есть у Hitachi, Siemens и LG-Electronics, но в России официально можно купить только холодильники Hitachi (например, модель R-SF 48 CMU T примерно за 170000-185000 рублей). В вакуумном отделении поддерживается температура 0 градусов, в нем есть фотокатализатор и антиокислительный картридж, которые замедляют деятельность ферментов. Так что, по сути, это вакуумная зона свежести.

Это техническое решение вовсе не для любителей системы "all inclusive" в пятизвездочных отелях, а эффективная энергосберегающая технология. По данным компании LG Electronics, в сочетании с инверторным компрессором она позволяет экономить до 41% электроэнергии. Суть технологии в том, чтобы для того, чтобы в холодильнике был отдельный доступ к напиткам – именно их, особенно в теплое время года, мы достаем чаще всего, открывая и закрывая холодильное отделение, что способствует пронкновению в него теплого воздуха. Мини-бар в холодильнике – это либо отдельная небольшая камера, либо, как у LG Electronics, схема «дверь в двери», «door-in-door»: отделение для напитков расположено в большой двери холодильного отделения.



LG Instaview Door-In-Door

Холодильников с мини-барами уже довольно много, тон задали корейские производители LG Electronics, Samsung, Daewoo, но есть такие модели и у Siemens, General Electric, AEG, Bosch, Kaiser, Smeg. Цены стартуют от 85-90 тысяч рублей (на корейские модели) и доходят до 250 тысяч. Необычный мини-бар в модели LG SIGNATURE: в стеклянную дверь мини-бара нужно постучать, и в нем зажжется свет, чтобы вы могли посмотреть – есть ли там то, что вам нужно, где оно стоит и не открывать дверь, если искомого там нет или быстро сориентироваться, где именно в отделении нужный пакет или бутылка. Технология называется Instaview Door-In-Door.

Режим «Шаббат»

Для людей, исповедующих иудаизм, важно, чтобы по субботам можно было пользоваться бытовой техникой. Но в шаббат нельзя зажигать свет – это один из самых строгих запретов. А когда вы открываете холодильник, там включается освещение, дисплеи и индикаторы тоже светятся. Можно вывернуть лампочку, можно купить холодильник без дисплея, но проще, если есть средства (это дорогое удовольствие), приобрести одну из моделей с режимом «Шаббат», при активации которого вся подсветка гаснет, не работают дисплей и внутреннее освещение, даже отключается звуковой сигнал. При этом это лишь внешнее проявление: компрессор и все системы работают, как и прежде. Есть и нюансы: отключаются специальные режимы (например, суперзамораживания) и все индикаторы – например, неисправностей.



Liebherr CBNPbs 4858: подсветка панели выключена

Режим «Шаббат» есть во встраиваемом холодильнике Liebherr ECBN 6156 PremiumPlus BioFresh NoFrost за 420000 рублей и отдельно стоящей модели Liebherr CBNes 6256 (CBNes 62560) стоимостью свыше 250000 рублей, в двухкамерной модели Miele KFN 29683 D BRWS, в Smeg RF396LSIX (свыше 800000 рублей). Но вполне можно найти и более доступные варианты: Miele KD 28032 стоит около 50000 рублей, Liebherr CBNPbs 4858 – от 85000 рублей.

Газирование воды

Во многих холодильниках есть диспенсер для воды – это умели еще советские «Свияги», сейчас это тоже популярная функция. Но вот налить сразу газировки – такое могут не все. Кстати, помните, сколько стоил стакан газировки без сиропа в советских автоматах? Одну копейку! И многие мечтали: вот бы домой аппарат с газировкой. Пожалуйста, любой каприз за 170000 рублей. Нет, продукты он тоже сохранит. У него 495 л полезного объема.



Есть вода, холодная вода! Пейте воду, воду, господа!

Модель Samsung RF24HSESBSR/WT позиционируется как первый холодильник, умеющий готовить газировку: в этом холодильнике не нужно хранить в большие бутылки с водой – это тоже плюс. Концентрация газа регулируется: детям можно готовить слабогазированные напитки.

Встроенные чайник и кофеварка

Специалисты General Electric считают, что незачем тратить деньги и место на кухне на чайник и кофемашину, раз их можно встроить в холодильник. Модель с бойлером и диспенсером воды в дверце была первым шагом, а холодильник GE Café Series French Door Refrigerator со встроенной капсульной кофемашиной Keurig и все тем же «чайником» – вторым: шах и мат тем, кто сомневался, что такое возможно. Кофемашиной, как и всем холодильником, можно управлеять как с помощью ЖК дисплея, так и со смартфона.