Техника безопасности: 6 приборов, которые нельзя использовать при болезнях

Ясно, что не надо сидеть под кондиционером, если вы простужены, бриться электробритвой, если у вас травмирована кожа. Но есть и не столь очевидные запреты и противопоказания для использования домашней техники. Проверьте: возможно, прибор, который вы хотите купить, вам не подходит и может нанести вред.

Соковыжималка

«Что может быть полезнее и вкуснее свежевыжатых соков?» — вопрошает реклама, а эндокринологи, диетологи и гастроэнтерологи могут очень подробно рассказать, чем соки вредны. Если коротко, то свежевыжатый сок вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, в ответ на это происходит сильный выброс инсулина. Такая стремительность объясняется тем, что сок, «не отягощенный» клетчаткой, очень быстро всасывается. Результат — скачки сахара в крови и инсулина, что при регулярных «тренировках» провоцирует развитие диабета второго типа.

Есть рекомендация разбавлять свежевыжатые соки: она хороша, но мало кто ей следует, ведь реклама призывает пить «легкие, насыщенные, вкусные фреши каждый день», а не разбавленные и изредка. Кстати, «легкость» свежевыжатых соков тоже кажущаяся: калорийность апельсинового или яблочного фреша сопоставима с калорийностью колы и другой сладкой газировки. Плюс связка «скачок уровня сахара — инсулин — резкое понижение уровня сахара» вызывает чувство голода, даже если вы недавно поели.

Если у вас или членов семьи лишний вес, повышенный уровень сахара крови и наследственная предрасположенность к диабету — не рискуйте и не покупайте прибор, которым так соблазнительно пользоваться для здоровья и так легко ему навредить. Если без фрешей никак, то выбирайте шнековую соковыжималку: он оставляет в соке мякоть, а это клетчатка, которая замедляет всасывание. А еще лучше — делайте смузи, где она сохраняется полностью.

Диагностические весы

Диагностические, или аналитические весы, определяющие не только вес, но и процентное содержание в организме воды, жировой и костной тканей, используют биоэлектрический метод. На платформе весов есть металлические пластины с электродами. Через тело человека (нужно встать на весы босыми ногами) пропускаются слабые электрические разряды. Мышечная, костная и жировая ткани обладают различным электрическим сопротивлением (импедансом), что и помогает весам измерить их содержание в организме. Если в теле человека есть металлические штифты или спицы, если установлен кардиостимулятор, пользоваться таким прибором нельзя. А если пользователь — беременная женщина, то нежелательно: во-первых, не нужны плоду даже слабые электрические колебания, во-вторых, результаты измерений будут неверными: плод, плацента и околоплодные воды вместе создают огромную «погрешность» анализа.



Беременным не вставать

Фотоэпилятор

Чудо-прибор, который стоит в среднем от 20 до 40 тысяч рублей, приостанавливает рост нежелательных волос, воздействуя на волосяные фолликулы при помощи световых импульсов. Такая процедура, согласно инструкциям к прибору, имеет довольно много противопоказаний, начиная с заболеваний кожи до варикоза и других проблем с венами. Кроме того, фотоэпиляцию нельзя проводить при беременности, лактации и во время приема гормональных препаратов.

Вообще, этот прибор — лидер по запретам. Вот неполный список: лимфодениты, аллергические реакции, любые новообразования, заболевания крови, диабет, герпес в стадии обострения, острые инфекционные и вирусные заболевания, келоидные рубцы, солнечные ожоги. До фотоэпиляции желательно не загорать две недели. Нельзя пользоваться прибором, находясь в состоянии алкогольного опьянения (вроде и так понятно, но вдруг).



Фотоэпилятор: чемпион по противопоказаниям

Эпилятор

А что же обычный эпилятор? Оказывается это менее опасная штука, хотя и выдирает волосы. Понятно, что при любых заболеваниях кожи пользоваться эпилятором нельзя, но есть и еще противопоказания: варикозное расширение вен и диабет. Эпиляцию чаще всего делают именно на ногах, и как раз при этих заболеваниях любые микротравмы кожи ног долго и мучительно заживают. Мучить себя эпилятором во время беременности и грудного вскармливания тоже не стоит.

Электрическая зубная щетка

Пародонтиты и гингивиты — это те заболевания, при которых интенсивно вращающаяся головка щетки может только навредить, загнав в десневые «карманы» остатки пищи так, что потом поможет только ирригатор или визит к врачу. В рекламе зубных щеток часто упоминаются эти воспалительные заболевания полости рта, но надо понимать, что речь идет о профилактике, а не об использовании электрической щетки, когда заболевание уже есть. Если все равно хочется пользоваться электрической зубной щеткой, выбирайте ту, которая чистит засчет микроколебаний щетинок и вибрации, а не при помощи вращающейся головки. Кроме того, электрическими зубными щетками не стоит пользоваться людям со слабой и чувствительной эмалью зубов. Во всяком случае, перед покупкой нужно проконсультироваться со стоматологом.

Кондиционер

Людям с аллергией на плесневые грибки (таких немало) нужно очень внимательно относиться к гигиеническому состоянию кондиционера: следить за чистотой внутреннего блока, два раза в год чистить блок внешний, регулярно мыть и менять фильтры. Внутренний блок кондиционера — особенно при повышенном уровне влажности воздуха — рассадник для плесневых грибков, и споры их вместе с воздухом выдуваются в помещение.