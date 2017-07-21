6 возможностей духовки, которые вы зря не используете

90% россиян готовят в духовках в режиме «верхний + нижний ТЭН» и не пользуются тем, о чем мы сейчас расскажем. А зря! Даже в простом электрическом духовом шкафу — и встраиваемом, и в составе плиты — есть несколько фишек, которые можно и нужно использовать. А если плита или духовка чуть современнее, чем «печка-матушка» времен СССР, то в ней может быть много всего интересного.

Конвекция

Наличие вентилятора (или даже двух) на задней стенке духового шкафа говорит о том, что у вашей духовки есть функция принудительной конвекции. В сочетании с верхни или нижним нагревом (или обоими) конвекция обеспечивает прекрасные результаты приготовления, особенно – выпечки.



Вентилятор на задней стенке духовки

Дело в том, что активно движущиеся потоки воздуха перемешиваются, и в духовом шкафу не остается неохваченных зон и поддерживается равномерная температура: более разогретый воздух стремится вверх, но его принудительно смешивают с менее прогретым. Что это дает на практике? Во-первых, можно готовить на любом уровне – и верхнем, и нижнем, и не бояться, что что-то пригорит или не пропечется. Во-вторых, профессиональные повара используют конвекцию, чтобы не смешивались запахи разных блюд: можно одновременно готовить мясо и пироги, и все будет нормально.



Конвекция - одна из самых полезных функций для выпечки



Приготовление на разных уровнях: запахи не смешаются и все пропечется равномерно, если добавить конвекцию



Низкотемпературные режимы

Сегодня даже в простых духовках есть режимы 40, 50, 60, 80 градусов, и это прекрасная возможность использовать этот прибор не только для выпечки и запекания. В режиме 40 градусов можно готовить блюда, требующие ферментации (выстаивание теста, приготовление кваса, йогуртов и простокваши и других напитков, которые «бродят»). В режиме 50-60 градусов отлично сушатся овощи, фрукты, травы, грибы, особенно с применением конвекции. Можно использовать эти же режимы для приготовления домашней пастилы и размораживания продуктов. Ну, а 80 градусов – это подходящая температура для томления. Когда в очередной раз слышите рекламу мультиварок, готовят «как в русской печи», бросьте взгляд на свою духовку. Она, скорее всего, тоже так может.



40 градусов встречается нечасто, но 50 почти всегда

Гидролиз

Многие производители заявляют, что в их духовках применяется гидролиз – очистка паром, но любой пользователь может с успехом выполнять эту процедуру – налить воды в глубокий противень или кастрюлю, довести до кипения и оставить в духовом шкафу на полчаса на маленьком огне (время зависит от объема жидкости, нужно следить, чтобы вся не выпарилась). Пар не заменяет чистку, он облегчает ее. После очистки паром можно не применять агрессивных чистящих средств, кроме того, пар проникает и туда, куда трудно добраться тряпкой или губкой.

Приготовление на решетке

Если вы думаете, что решетка – это то, на что ставят противни и формы, то вы заблуждаетесь. На решетке быстро и просто, прямо в кожуре запекаются овощи (картофель, свекла, баклажаны, перец, кабачки, помидоры), причем из последних четырех делается невероятно вкусный овощной шашлык. Мясной шашлык тоже легко приготовить на решетке: кладите рампуры или деревянные шпажки с нанизанным мясом на решетку и время от времени переворачивайте. А противень надо поставить вниз, чтобы он послужил поддоном для жира и сока овощей.



Приготовление на решетке: быстро и вкусно



Решетку после приготовления можно помыть в посудомоечной машине



Переворачивающиеся панели в духовках с каталитическими покрытиями

Если у вас в духовке пористое каталитическое покрытие – то, что впитывает в себя загрязнения и жир, словно губка, то она постоянно самоочищается: при 200°С под воздействием кислорода жир, впитавшийся в каталитическую эмаль, расщепляется на сажу и воду, и надо после каждого цикла просто протирать эмаль сухой тряпочкой. Довольно часто пользователи, выбирая духовку с каталитическим покрытием, не вникают в его возможности и тонкости ухода (например, загрязнения «выводятся» не сразу, а постепенно, мыть можно и с моющим средством, а применять абразивные губки и порошки запрещено). Срок службы такого покрытия – до пяти лет, потом оно теряет свои свойства. Так вот: стенки духовок с каталитическим покрытием, как правило, съемные и двусторонние: их можно самостоятельно снять, перевернуть и использовать дальше – с покрытием на другой стороне. Не снимается только дно: на него просто не наносят каталитическую эмаль, так как она не любит сахар и молоко, а оно-то как раз и попадает на нижнюю часть духовки в «аварийных» ситуациях.

Съемная дверца и вынимающееся внутреннее стекло

Чтобы дверцу можно было отмыть как можно лучше и со всех сторон, она снимается. Как правило, это делается очень просто, а при установке обратно главное – попасть в пазы. И все же до мойки целой дверцы дело может и не дойти, а вот отмыть внутреннее стекло бывает нужно довольно часто. Так вот, практически во всех современных плитах и духовках внутреннее стекло вынимается «легким движением руки». А дальше – его можно замочить, помыть специальным составом там, где это удобно или доверить посудомоечной машине – оно закаленное, это ему не противопоказано.



Стекло чаще всего можно вынуть