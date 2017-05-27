6 ошибок при выборе кондиционера

Если вы не купили сани летом (зачёркнуто) кондиционер зимой или осенью, то совершили первую ошибку. Но есть и другие, которые можно избежать. Для этого читайте нашу инструкцию.

Выбирать только модель, а не продавца

Присмотрели модель по характеристикам, приценились, почитали отзывы — и заказали там, где дешевле. Ведь так мы покупаем чайник или пылесос. Но кондиционер — это сложная техника, требующая грамотного монтажа и возможности сотрудничества с дистрибьютором на протяжении срока службы прибора: процессы (техобслуживание, дозаправка хладагентом, ремонт и т.п.) в компании должны быть отлажены, компания должна иметь все необходимые сертификаты, подтверждающие качество техники и квалификацию мастеров установки. Отзывы, рекомендации знакомых тоже можно иметь ввиду.



Продавец тоже должен быть "котиком"

Не продумать заранее место установки внутреннего блока сплит-системы

У специалистов есть несколько рекомендаций касательно расположения внутреннего блока:

не напротив рабочего места или дивана в гостиной

не над кроватью

не над шкафом (так часто делают, чтобы спрятать кондиционер, и пыль со шкафа будет лететь в комнату)

на расстоянии 10-15 см от пола, шкафа, мебели.

Недопустимо закрывание кондиционера шторами. Кроме того, место должно быть досягаемо, чтобы вы могли регулярно доставать и чистить фильтры. От места установки зависит много параметров: от габаритов внутреннего и внешнего блоков до максимальной длины коммуникаций.



Важно правильно выбрать место

Не понимать принципа работы кондиционера

Если у вас будет минимальное представление о том, как устроен кондиционер, вам будет проще понять потребности прибора в чистке и техническом обслуживании. Ближайший «родственник» кондиционера — холодильник: оба они работают на хладагенте (одном из видов фреона), в основе конструкции — компрессор, испаритель и конденсатор.

Фреон при работе меняет свое состояние с газообразного на жидкое и обратно, и со временем его количество в системе уменьшается — он неизбежно испаряется через мельчайшие щели, и кондиционеру может потребоваться заправка фреоном, ее может выполнять только специалист.

Кондиционер также «родственник» пылесоса: охлаждаемый воздух он пропускает через фильтры, поэтому чистка внутреннего блока тоже необходима — можно по инструкции выполнить ее самостоятельно, но лучше доверить специалистам. Но от пылесоса есть большое отличие: внутри кондиционера может быть повышенная влажность, что провоцирует рост плесневых грибов, споры которых оказываются в воздухе в помещении и часто провоцируют аллергию. Фильтры исходящего воздуха нужно промывать довольно часто – согласно инструкции и в зависимости от того, где расположен дом: если на загазованной улице — то очень часто, до одного раза в неделю.

Не обращать внимания на площадь помещения

Простая вещь, но надо все рассчитать. Стандартная комната площадью 15–18 м² в типовом многоквартирном доме — одно, дача с нестандартными размерами комнат — другое, квартира-студия большой площади — третье. Играет роль наличие постоянно открытых дверей — для таких помещений нужен кондиционер, рассчитанный на большую площадь.



Настенная инверторная сплит-система

Не выбирать инверторный кондиционер, если есть возможность

Сплит-системы с инверторными компрессорами работают тише, потребляют (как и любая инверторная техника) на 30-35% меньше электроэнергии, но главное — всегда поддерживают комфортную температуру в помещении за счет того, что компрессор работает постоянно, а не включается-выключается. Кроме того, с инверторным кондиционером нужная температура в помещении достигается быстрее.

Сейчас инверторная технология стала гораздо более доступной, чем еще два-три года назад. Неинверторный кондиционер выключает компрессор, когда достигается выставленная температура воздуха. После этого прибор переходит в режим ожидания, и только при повышении температуры на 2-3 градуса компрессор снова включается — и так по кругу. Во время запусков компрессор может включаться «всухую», почти без смазки маслом, потому что чем дольше режим ожидания, тем больше вероятность, что масло стечет. Оно смазывает компрессор только во время работы. Частое включение-выключение и «сухие запуски» — основные причины того, что обычный компрессор служит меньше инверторного, который работает постоянно.

У кондиционеров довольно сложная система рассчета КПД и энергоэффективности, она связана с производительностью холода, тепла и расходом при этом электричества. Если вы выбираете инверторную систему, можете быть уверены, что у нее высокий класс энергоэффективности.

И еще одно: у инверторных кондиционеров самый большой рабочий диапазон, некоторые модели разрешается использовать при серьезном «минусе» за окном.



Инверторная сплит-система: работает в мороз и в жару

Пренебрегать инновациями

Датчик движения позволяет не направлять поток в сторону людей, а также отключать прибор, если в комнате никого нет. Ночной режим уменьшает скорость работы вентилятора, что минимизирует уровень шума. Функция осушения воздуха полезна при дождливой погоде, при повышенной относительной влажности воздуха, при возникновении плесени в помещении. Наличие зимнего комплекта позволяет пользоваться кондиционером при температуре воздуха на улице ниже -5–7 градусов, а функция предотвращения образования льда предохранит прибор от поломки. Плазменные фильтры притягивают к себе пыль. Режим вентиляции или очистки воздуха – это осушение и очищение без нагрева или охлаждения. Дистанционное управление позволяет устанавливать и контролировать параметры работы с мобильного устройства. Функция самоочистки позволяет собирать пыль, попадающую в кондиционер, в специальный отсек. Угольные фильтры поглощают неприятные запахи. НЕРА фильтры задерживают микроскопические частицы. Функция самодиагностики поможет понять, в чем неполадка. Это «общие места», но у каждого производителя есть свои «ноу-хау».

А если вы пока не знаете, какой кондиционер выбрать, мы расскажем о плюсах и минусах оконных блоков, сплит-систем и мобильных кондиционеров.