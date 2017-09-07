Сохраняем урожай: 7 лайфхаков для летних заготовок

Главный лайфхак — научиться распределять обязанности между ближними своими: муж (жена) пусть моет и стерилизует банки, дети — трут и режут овощи, а вы легко и непринужденно красивым половником раскладываете по подготовленным банкам все эти соте, лечо и салат «Охотничий». Но даже если так у вас не получается, то все равно для приготовления вкусных и полезных заготовок необязательно мучиться и тратить кучу времени.

Стерилизовать банки в микроволновке, духовке или аэрогриле

Если вы склоняетесь к традиционным заготовкам – компотам, салатам, соленьям-вареньям, то без стерилизации банок не обойтись. Стерилизация банок в микроволновке – надежный и безопасный способ: не нужно кипятить большое количество воды, нет риска обжечься паром. Есть два способа: налить в банку немного воды (если банка большая, то положить ее набок с небольшим количеством воды), и ставить в СВЧ-печь просто свежевымытые банки – они высохнут в процессе стерилизации.



Стерилизовать банки в СВЧ можно с водой и без

На мощности 700-800 Вт нужно подержать банки в течение 3-4 минут, чем тара больше – тем дольше. Банкам объемом 0,4-0,5 л нужно 2-2,5 минуты, полуторалитровым – 4 минуты. Для стерилизации объемных банок (1,5-2 л) можно пользоваться духовкой или аэрогрилем (с расширительным кольцом), выставив температуру примерно на 140 градусов. Банки с металлическими креплениями крышек стерилизовать в СВЧ-печи нельзя – только если в режиме конвекции, без микроволн.



Такие банки нельзя стерилизовать в СВЧ, но можно в духовке или аэрогриле

Стерилизовать банки прямо с овощами и фруктами

Конечно, если вы долго томили на плите овощное рагу или варенье, то им это не нужно. Но если надо закатать маринованные овощи или салаты, то дополнительная стерилизация продуктов гарантирует длительное хранение. В банку нужно положить овощи, налить немного маринада и стерилизовать 3-4 минуты в СВЧ на максимальной мощности или духовке (аэрогриле) при температуре 140-150 градусов, потом залить все горячим маринадом и закатать.

Воспользоваться не комбайном, а мультирезкой

Каким бы хорошим ни был комбайн или блендер с чашей, овощи в них попадают во встроенную емкость, и, чтобы их извлечь, нужно каждый раз разбирать прибор. Мультирезка (как и мясорубка с насадками-овощерезками) измельчает сразу в ту посуду, которую вы подставите. Таким образом, можно, не меняя насадки и не разбирая прибор, быстрее приготовить гораздо большее количество шинкованных, тертых или нарезанных овощей. Важно только давать остыть двигателю - в соответствии с инструкцией.



Мультрезка режет туда, куда вы скажете. И разбирать не надо

Пюрировать фрукты в прямо в контейнерах и замораживать

Ваше оружие – погружной блендер и небольшие (чтобы при размораживании не хранить заготовку долго, а быстро съесть) контейнеры для замораживания. Ягоды-фрукты помыть, крупное порезать, разложить по контейнерам (можно сделать смеси) и прямо в них измельчить блендером, закрыть крышкой и убрать в морозильник. Главное – надписать: что там. И потом подавать зимой на завтрак домашний йогурт с черникой и малиной, заварной крем с абрикосовым пюре, быстро сделать начинку для пирога или морс из протертой смородины, заливку для панакоты…



Вжух - и топпинг для йогурта



Домашнее ягодное и фруктовое пюре: например, с йогуртом

Использовать блендер-пароварку

Вариант, чтобы заморозить или закатать пюре, приготовленное на пару. Это может быть запасным вариантом для детского питания, или просто диетическим продуктом для взрослого. Прекрасно помогает справиться с урожаем кабачков и тыквы, а по вкусу можно добавлять лук, чеснок, томаты, морковь, баклажаны, травы – что угодно. Блендер-пароварка готовит на пару и с этой же чаше измельчает – остается только разложить все по стерилизованным баночкам (можно все вместе еще раз простерилизовать в СВЧ) и закрутить.



Блендер-пароварка: диетическое питание тоже можно заготовить впрок

Для замораживания ягод, овощей и фруктов нужно выбирать режим быстрой, или шоковой, заморозки (super freeze, shock freeze). Это помогает плодам быстро пройти стадию кристаллизации, когда образующиеся в тканях крупные кристаллики льда повреждают структуру продукта и из него вытекает сок – так теряются и питательные вещества, и форма, и цвет. Но еще лучше сохраняют все это ягоды, овощи, грибы и фрукты, предварительно завакуумированные – в пакеты или контейнеры (последнее актуально особенно для ягод). Если использовать вакуумирование и режим суперзамораживания, то вы получите качество заморозки, близкое к профессиональному.

Вакууматор: спасатель замороженных овощей

Использовать духовку и морозильную камеру

Можно и не духовку, а прямо мангал или уличный гриль. Удивительный кавказский лайфхак, для тех, кому хочется зимой летнего блюда – например, овощного шашлыка с дымком (странные люди). Итак, печем овощи (баклажаны, перца, кабачки, томаты) прямо в кожуре на углях или в духовке на решетке, потом чистим от почерневшей кожицы – она сходит, как чулок. Прелесть в том, что даже семена у овощей удалять не надо. Раскладываем по контейнерам (можно часть овощей измельчить – просто ножом) и замораживаем в режиме шоковой заморозки. Зимой достаем, размораживаем, добавляем нарезанную зелень и красный лук – вкусно и очень по-летнему в горячем, в теплом, и в холодном виде.



Овощи-гриль прямо с углей: теперь и зимой