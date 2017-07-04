Техника для завтрака: 3-в-1 за пять минут

Наши туристы любят написать в отзывах об отеле: «завтраки очень однообразные, тосты, яичница, сосиски, кофе». А как вы завтракаете дома? Яйца-пашот на подушке из руколы, королевские ватрушки, гурьевская каша? Если изыски у вас по выходным, а в будни на приготовление завтрака есть пять минут, то присмотритесь к наборам для завтрака, которые помогают быстро и вкусно начать день, готовят сразу два-три блюда одновременно и при этом очень компактны.

3-в-1 Breakfast Maker: тостер, кофеварка, сковородка

Цена: от 3000 рублей

Набор для приготовления завтрака совмещает тостер-ростер, капельную кофеварку на две чашки кофе и плитку со сковородкой для приготовления яичницы, жареных сосисок или омлета. Плюсы прибора: очень небольшие размеры (39х15х21 см), одновременная работа всех трех устройств и таймер — можно, пока завтрак готовится, отвлечься на другие дела. Готовый завтрак можно поддерживать в теплом виде. Кофеварка может приготовить не только кофе, но и просто кипяток.

Такие приборы — безымянные и с названиями, например, MaxiMatic EBK-200 Elite Cuisine 3-in-1 — практически не встречаются у нас в продаже, их можно заказать на ebay.com и подобных ресурсах. Обращайте внимание на отзывы: бывают подобные приборы, в которых не предусмотрено одновременное включение всех устройств.





Nostalgia Electrics BEST 300RETRORED Retro Series 3-в-1 Breakfast Station: тостер, кофеварка, гриль

Цена: от 3700 рублей

Менее компактный и более дорогой и функциональный вариант машины для завтрака, отличается более вместительными кофеваркой на 600 мл и духовкой на 9 л — можно и небольшую пиццу сделать. Сверху — не сковородка, а гриль с ребристой антипригарной поверхностью. Это расширяет кулинарные возможности: овощи-гриль, бургеры, рыба, грибы.

Мощность духовки — 900 Вт, есть таймер и функция поддержания тепла в течение 30 минут. Габариты прибора — 48х29,5х30 см. Похожих моделей немало: Elite EBK-1782R Maxi-Matic 3-in-1 Deluxe Breakfast Station, Epua Breakfast Station (стоит почти 16000 рублей, что странно).





JIQI Тостер-яйцеварка, или тостер-минизавтрак 3-в-1

Цена: от 2700 рублей

Здесь нет кофеварки, зато яйца можно пожарить, а можно и сварить: в наборе есть и сковородка, и яйцеварка, которая готовит на водяной бане. Тостер — не в виде мини-духовки, а более привычный, со слотами для ломтиков хлеба и подставкой для подогрева булочек. Таймер есть, как и несколько режимов для тостов. Возможно одновременное включение тостера и яйцеварки (сковородки). Габариты прибора — 48х19,2х19,5 см.





Calve CL-5001: бургер-мастер 2-в-1

Цена: от 4500 рублей

По сути, это сэндвичница, но интересно, что в ней можно готовить сэндвич с яичницей, котлетой, ветчиной — и каждый ингредиент будет жариться в собственном отсеке: гамбургер «соберется» уже на выходе, причем автоматически, просто нужно убрать выдвижные перегородки между продуктами. Не 3-в-1, конечно, но на 2-в-1 вполне тянет.





Набор для приготовления завтрака ARIETE 1344: рожковая кофеварка, чайник и капучинатор

Цена: от 8000 рублей

Истинно итальянская вещь — гейзерная кофеварка дополнена пеновзбивателем, причем он может приготовить пену как из горячего, так и из холодного молока, или просто нагреть воду до 80 и 100 градусов. Модель очень компактная: 32x15x24 см.

Кофеварка рассчитана на приготовление двух или четырёх чашек эспрессо. Для первого варианта наливается меньшее количество воды, а фильтр используется со специальным диском, который входит в комплект. Капучинатор-чайник с антипригарным покрытием рассчитан на 250 мл воды или 140 мл молока для вспенивания. В аппарате можно взбить сливки, смешать горячий шоколад, холодные молочные и кофейные коктейли. Мощность модели — 500 Вт, а кофеварку и капучинатор можно включать одновременно. Предусмотрено автоотключение при бездействии в течение 30 минут.



