Итальянцы превращают любые машины в гоночные!.. даже стиральные. Новинки Candy на выставке IFA 2018

Берлинская выставка IFA – это наше всё в бытовой технике. А итальянские сверхбыстрые стиральные машины с рафинированным дизайном и голосовыми ассистентами – это вообще космос.

Итальянский производитель Candy показал на выставке в Берлине две основные новинки: модную стиральную машину необычного розового оттенка Candy Bianca в цвете Millennial Pink и самую быструю и эргономичную стиральную машину Candy Rapid’Ò. А ещё на стенде в 1000 м² можно было увидеть узкую сушильную машину, супервместительную посудомоечную машину, обновленную – полностью электрическую – модель 3-в-1 Candy Trio, холодильники в стиле ретро, компактную стиральную машину по раковину Acquamatic, духовой шкаф Candy Watch&Touch с возможностью выбора текстовых рецептов, просмотра видеорецептов и даже футбола.



Духовка с возможностью просмотра видеорецептов

И всё это – с привычным для итальянцев акцентом на стиле и умных-технологиях. Управление техникой через интернет – основная «фишка» новых Candy.



Новейший по начинке холодильник «дедовском» дизайне корпуса – разве не прелесть?

Candy Bianca Millennial Pink – гламур и интеллект

В разработке дизайна участвовала команда креативного дизайнерского центра Garage Italia. Получилось отлично — хромированные детали, поляризованное стекло дверцы, будто от солнцезащитных очков, и цвет Millennial Pink, который итальянцы выбирали среди 100 оттенков розового. Наконец, последний писк в дизайне стиральных машин (огромная дверца люка, плавные линии) – получилось и роскошно, и небанально. А что внутри?

Candy позиционирует Bianca Millennial Pink не только как красавицу, но и как умницу, у которой есть... интуиция. Инженеры немного лукавят: угадывать мысли машина еще не умеет, и чтобы эта «интуиция» проявилась, с нею надо все же поговорить.



Candy Bianca Millenial Pink

Сделать это можно, когда вы активируете функцию Talking — после этого стиральная машина сможет беседовать с пользователем через смартфон: она понимает все касающиеся стирки пожелания, помогает выбрать правильную программу стирки, запоминает привычки, дает советы, сообщает о своем техническом состоянии.

Правда, модель Bianca, сама по себе — не супер-новинка. Её вариант белом цвете уже давно можно купить в России, а «начинка» мало чем отличается.



Candy Bianca Millenial Pink

Кроме «общительности», в этой стиральной машине есть возможность обработки белья паром и функция Zoom, которая сокращает любую программу до 59 минут, при этом стирает всё по высшему «классу А» для любого типа ткани. Такой трюк у Candy получается за счет технологии прямого впрыскивания под давлением в барабан моющего средства, которое заранее смешивают с водой и превращают в эмульсию. Эта технология получила название Mix Power Jet Plus.

Кстати, машиной не обязательно управлять голосом: сенсорное «кольцо» управления Smart Ring располагается под углом 11° к пользователю, чтобы им было удобнее управлять. И с его помощью можно «по-старинке» активировать программу или выбирать главные параметры стирки.

Candy Bianca Millennial Pink, в отличие от её белой версии, будут производить на заказ и продавать в ограниченном количестве. Эдакий «красный Айфон», только в мире стиральных машин.



Candy Bianca Millenial Pink

Candy Rapid’Ò: эталон быстрой эффективной стирки

Свершилось — сложнейшую стиральную машину, которая сможет идеально отстирывать пятна на любом типе ткани высококлассную стирку любого типа ткани всего за 39 минут, наконец показали: пока только на выставке в Берлине под именем Candy Rapid’Ò, а продажи в Европе стартуют в 2019 году. Кроме рекордной программы на 39 минут, в этой стиральной машине есть все флагманские «спецнастройки» в зависимости от типов ткани и степени загрязнения.



Candy RapidO



Candy RapidO - загрузка и класс энергоэффективности

У модели есть еще одна важная особенность: дверца расположена максимально высоко, чтобы и Rapid’Ò было удобно выгружать и загружать бельё. Управлять стиркой можно не вставая с дивана: со смартфона через приложение Candy simply-Fi можно запускать программы стирки, следить за ходом её выполнения, включать таймеры или смотреть отчёты о техническом состоянии машины.



Candy RapidO



Candy RapidO



Candy Grand’Ò Vita: самая узкая сушильная машина

Уникальная штуковина — первая на российском рынке сушильная машина глубиной 46 см. Это означает, что её можно установить на узкую же стиральную машину – идеальный вариант для небольших ванных комнат, и раньше такой «комбайн» было почти невозможно вместить в квартирных условиях.



Candy GrandO Vita

Конечно, узкие стирально-сушильные машины 2-в-1 уже есть – зачем тогда нужна отдельная сушильная? А дело в том, что технически невозможно сделать стирально-сушильную машину с тепловым насосом, с которым можно бережно сушить бельё при низких температурах и не «убивать ткань» прежде времени. Поэтому качество сушки и отношение к вещам в отдельной сушильной машине всегда выше.

Кроме того, можно в одной машине стирать, в другой в это же время сушить и обработать за короткое время в два-три раза больше вещей — в больших семьях или у работяг, которым приходится стирать не только повседневную одежду, но и униформу, это придётся кстати.

В новинке, которая привезут в Россию к концу года по цене чуть ниже (на всё воля валютных курсов!) 40000 рублей есть программы для бережной сушки шерсти и режимы «Под утюг» и «В шкаф». Управлять машиной тоже можно со смартфона (технология NFC).

Candy Brava – самая быстрая и вместительная посудомоечная машина

Завершает марафон «самых-самых» итальянских новинок бытовой техники еще один рекордсмен: посудомоечная машина на 16 комплектов с тремя корзинами и возможностью загружать тарелки большого формата и противни.



Candy Brava

Но главное – не это, а снова скорость: мойку «класса А» эта машина проводит всего за 39 минут. После цикла мытья дверца автоматически приоткрывается и посуда сушится естественным путем – экономично и эффективно. Встраиваемая версия Candy Brava появится в России примерно во втором квартале 2019 года или немного раньше.



Candy Brava - возможности загрузки



Candy Brava - программы