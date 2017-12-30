В СССР за это могли посадить: домашние самогонные аппараты

В советские времена домашнее изготовление спиртных напитков каралось уголовным кодексом. Сейчас есть статья 238 за производство товаров, которые могут нанести вред здоровью. Но делать напитки (и не только, кстати, спиртные) для себя и семьи — это совершенно другое: сродни кулинарии и домашнему консервированию.

Самогонный аппарат — абсолютно не забытое старое

Прибор, только за наличие которого дома в прежние времена сажали, сейчас доступен от 3 до 35 тысяч рублей. Есть электрические и механические аппараты, отечественного, китайского и германского производства. Эксперты, в том числе «народные», не советуют покупать сложные дорогие «навороченные» системы тем, кто только хочет освоить домашнее виноделие, их использование предусматривает множество тонкостей, для понимания которых нужен опыт. Интересно, что наша отечественная промышленность, почти не выпускающая бытовую технику, активно производит самогонные аппараты, и есть немало торговых марок: «Магарыч», «Добрый Жар», «Распутин», «Товарищ», «Термосфера», «Гурман», «Добровар», Luxstahl, «Феникс», «Финляндия» и другие.



Современный самогонный аппарат. Трус, Балбес и Бывалый не дожили

Принцип работы

Самогонные аппараты можно разделить на дистилляторы, ректификаторы и универсальные системы, объединяющие первое и второе.

Основа конструкции дистиллятора – перегонный куб (сосуд, емкость, жбан), в который заливают брагу (то есть уже отбродивший субстант) и ставят на огонь или включают электрический подогрев. В современных моделях в куб встроен термометр. От куба ответвляется охлаждающий змеевик: здесь собирается и конденсируется пар, который, превратившись в воду, отводится через кран или клапан. Змеевик охлаждается либо холодной водой, которая подается через специальный шланг непосредственно от водопровода, либо льдом в отдельной емкости. В сухопарнике, или отстойнике, если он есть в конструкции, оседает «все лишнее» - сивушные масла и другие вещества, вредные для здоровья и способные испортить напиток. Оседают они потому, что температура кипения и выпаривания спирта значительно ниже, чем у остальных фракций. Любители советуют для аромата класть в сухопарник приправы, ягоды, травы, но инструкции к аппаратам иногда это запрещают, потому что он может забиться, это недопустимо. Еще одна задача сухопарника – не дать браге попасть в охлаждающий змеевик, если вдруг она поднимается выше положенного уровня. Это предотвращает замутнение готового напитка и попадание в него пены. Сивушные масла сливаются из сухопарника через специальный штуцер. Есть аппараты с дефлегматором, или холодильником Димрота, дополнительной емкостью, проходя через которую, конденсат (флегма), частично возвращается в перегонный куб. Это дает, во-первых, повышение градуса у браги в перегонном кубе, а во-вторых, двойную очистку конденсата, выходящего из змеевика.



Самогонный аппарат "Добрый жар" с сухопарником

Ректификатор отделяет друг от друга жидкости с разными температурами кипения, именно это устройство позволяет выделить чистый спирт, или, например, получить качественный алкоголь из дешевого (но не из суррогата, конечно). Ректификатор – это высокий сосуд с теплообменником, еще одно его название – царга. В сосуд наливают жидкость, нагревают, при этом она разделяется на легкие и тяжелые фракции, которые, соответственно, понимаются или оседают. Сложные ректификационные колонны позволяют делать в домашних условиях крепкие напитки на основе спирта-сырца (его тоже можно получить путем ректификации). Если ректификационная колонна дополнена дефлегматором, то на выходе можно получить 96% спирт.



Ректификационная колонна "Медиум". Перегонный куб часто докупается к ректификатору отдельно

Универсальные аппараты подходят для приготовления любых алкогольных напитков, они совмещают царгу, на которой можно получить чистый спирт, но почти не оставляющую в алкоголе ароматов, и дистиллятор, позволяющий делать дома как любые ароматные напитки, так и, например, сухое вино. Как правило, царга просто устанавливается сверху на дистиллятор.

Электрический или нет?

Современный электрический самогонный аппарат должен быть оснащен микропроцессором, который регулирует температуру, чтобы ее можно было установить и не следить за работой устройства, а также контролирует уровень жидкости в кубе. Есть модели, которые оснащены и ТЭНами, и контроллерами, и могут работать от сети, но могут и ставиться на плиту – как правило, они совместимы со всеми видами плит, но все же этот момент стоит уточнять. Самогонные аппараты-автоклавы могут использоваться не только для самогоноварения, но и как скороварки и устройства для домашнего консервирования мяса, овощей, фруктов: это уже такая фермерская техника.



Охлаждение: при помощи холодной воды или льда

На что обратить внимание при выборе

Важен материал, из которого сделаны части, соприкасающиеся с сырьем. Нержавеющая сталь хороша, потому что инертна: из нее делают большинство современных устройств. Алюминиевые аппараты дешевы, но этот материал может «обогатить» ваш напиток ненужными примесями и привкусами. Но медь, которая тоже не инертна, издавна считается лучшим материалом для самогоноварения – якобы потому, что «очищает» брагу. Заявление спорное, а вот то, что медь стоит дороже, – чистая правда.

Конструкция аппарата может быть разборной или цельной (редко). В первом случае при поломке или засоре можно открутить и прочистить/ починить/ заменить деталь, во втором все сложнее. Разборные конструкции легко мыть, это правильно с точки зрения гигиеничности.

Важна производительность: в среднем это 1,5-2 литра в час. На этот показатель влияет, в том числе, диаметр горловины перегонного куба: чем шире – тем лучше. И мыть проще.

Нужно предусмотреть объемы, которые вы хотите готовить: в «куб» можно наливать примерно три четверти объема сырья, оставляя место для пара (в некоторые аппараты можно наливать не более 70% объема).