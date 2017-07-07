Российская бытовая техника: она существует! 8 настоящих отечественных производителей и то, что они выпускают

Нет, в России пока не делают роботов-пылесосов, нет ни одной посудомоечной и автоматической стиральной машины российской торговой марки и российского производства. Но что-то все же есть — чудом сохранилось и модернизировалось со времен СССР или создано «с нуля» — как правило, при активном участии европейских производителей.

ELIKOR: кухонные вытяжки

Предприятие в Калуге выпускает полмиллиона (!) кухонных вытяжек в год и существует с 1996 года. Технологии итальянские (даже в названии есть ссылка на вдохновителя – итальянского гиганта Elica), оборудование и многие комплектующие тоже.



Завод ELIKOR, Калуга

Опереться на российские разработки производителям вытяжек было нереально, технологий и опыта отечественного производства кухонных воздухоочистителей просто не было, для советского человека вытяжка была роскошью. Сейчас в каталоге компании несколько сотен модификаций моделей – разных по дизайну и функциональности и доступных по цене. «Даже на самые недорогие вытяжки устанавливаются алюминиевые пятислойные фильтры, позволяющие защитить турбину от жировых частиц и продлить срок её работы», - говорится на сайте компании.

Darina: плиты и «встройка»

Несколько десятков моделей кухонных плит, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы под брендом Darina — это производит филиал «Газпром бытовые системы» в Пермском крае. Плиты выпускаются с 1998 года, «встройка» — с 2008 года, опыт уже есть, в 2013 году с конвейера сошла трехмиллионная плита.

Завод построила немецкая фирма GABEG, а первую плиту «Дарина» — тогда еще название писали кириллицей — разработала французская Brandt.



Встраиваемая техника Darina

De luxe и Electronicsdeluxe: плиты, «встройка», водонагреватели

Пензенское Производственное Объединение ЭВТ имени В. А. Ревунова — предприятие родом из СССР (ну вы сами поняли, взглянув на название), а с 1994 на нем выпускается крупная бытовая техника, в том числе, встраиваемая. De luxe — это отдельностоящие газовые, электрические, комбинированные плиты и накопительные электроводонагреватели. Electronicsdeluxe — кухонная «встройка»: газовые и электрические (в том числе, индукционные) варочные поверхности, электрические духовые шкафы, вытяжки.

Здесь есть собственные сварочное, литейное и пластмассовое производство, цех обработки стелка, здесь же занимаются мелкогабаритной штамповкой. Стоимость техники невысокая, качество достойное, «встройка» легко обирается в комплекты в разных стилях.

«Аксион»: мясорубки и соковыжималки

Вообще-то Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» производит и медицинское оборудование, и автокомпоненты, и средства связи, и приборы для ракетостроения. Бытовая техника — совсем не основное направление, но существует много лет и стабильно развивается.

Ассортимент большой — скоро будет пылесос-циклон, и уже есть фены, блендеры, кофемолки, электросковороды, сушилки для овощей и фруктов, диагностические и кухонные весы. Но всё это везут из Китая, такой продукции много и под другими торговыми марками.

А вот настоящий фирменный «Аксион» — это именно мясорубки и соковыжималки, эту технику производят в России, ее разрабатывают наши инженеры. Мясорубки — от самых простых до укомплектованных насадками-соковыжималками, овощерезками, трубочками для кеббе, а соковыжималки — насадками-шинковками. Цена мясорубок и соковыжималок – от 2500 до 5000 рублей.



Аксион М 41.02 "при полном параде": терки, шинковки, овощерезки, шнековая соковыжималка

«Лысьва»: кухонные плиты

Скромные труженицы — газовые, электрические и комбинированные плиты, модификаций которых у предприятия более 50. Предприятие основали в советские времена для производства сепараторов, а плиты делают аж с 60-х. Инновациями не увлекаются: ни индукции, ни «встройки», ставка на надежность, простоту и низкие цены. Последнее «новшество», отмеченное на сайте компании аж в 2015 году — начало производство двухкомфорочной плиты с бесступенчатым переключением температуры. Продавцы лысьвенских плит знают чуть больше: например, что у последних моделей дверца духовки с двойным стеклом (безопасность, молодцы!) и силиконовым уплотнителем (герметичность) легко снимается, и можно ее помыть.

Полноразмерные плиты оснащаются вертелами, реле-таймерами, экспресс-конфорками, вентиляторами создания для конвекции — механика и простота, но все современно и нужно.



Лысьва ЭП 401 СТ

«Мечта»: кухонные плиты

«Златоустовский машиностроительный завод» существует с 1939 года как производитель стрелкового оружия (и сейчас входит в оборонный комплекс). А плиты здесь выпускают с 1967 года, и тоже приоритетным направлением считают производство бюджетных надежных «помощниц», причем самых разных габаритов. Есть, например, настольные компактные двухкомфорочные плиты с духовкой — можно ставить даже в крошечных кухнях. Политика — та же: это недорогие, простые «рабочие лошадки», доступные всем.



Настольная плита «Мечта»





Лада и Terra: плиты

Волгоградский «Волгогазоаппарат» делает технику эконом-класса: газовые и электрические плиты с духовыми шкафами «Лада» и "Terra" и газовые плиты без духовок с незамысловатым названием «Дачница». Ассортимент не очень большой, но есть и электро- и газовые плиты на две конфорки и с духовками — такие редко встречаются, а они очень актуальны, если нет места, а плита нужна полноценная. В газовых плитах предусмотрен полный газ-контроль как варосного стола, так и духовки.



Двухгорелочная газовая плита «Лада»

«Ротор» и «Катунь»: мясорубки, сушилки для продуктов и мини-мойки высокого давления

Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в Барнауле — еще одна «оборонка», работающая в основном на нужды ВМФ, но и «мирная» продукция здесь в чести. Выпускаются мясорубки (восемь моделей с разнообразной комплектацией — овощерезками, терками) и сушилки (три модели) под маркой «Ротор», мини-мойка и другие товары для автомобилистов «Катунь», и под этой же торговой маркой — бытовая система очистки воды. По сути, это кулер с фильтром: накопительная емкость на 10 л, кран подачи воды и сменные картриджи, очищающие воду от механических и химических загрязнений.

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