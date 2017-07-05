Что нового в домашней технике появилось в июне 2017

Рассказываем о самой интересной технике для дома, вышедшей на российский рынок в прошедшем месяце: о достоинства, функции, минусы моделей и лукавство производителей.

BEKO NeoFrost – холодильники с двумя контурами охлаждения

Цена: от 19000 рублей

Турецкий производитель полностью обновил линейку холодильников, а флагманом нового поколения стали модели с системой двухконтурного охлаждения NeoFrost. Такой подход обеспечивает раздельное охлаждение холодильной и морозильной камер благодаря двум независимым испарителям, двум вентиляторам и изоляции камер друг от друга. Все это позволяет поддерживать разные влажность и температуру в отделениях, а также экономить электричество: если одна из камер временно не нужна, ее можно просто отключить.

BEKO NeoFrost выпускаются в трех цветах: белом, серебристом и бежевом. Дизайн сделали лаконичным: абсолютно плоская поверхность дверей, отсутствие верхней и нижней панелей, ручки с металлическим профилем. Усовершенствования коснулись и организации внутреннего пространства: увеличен полезный объем камер, дверные полки стали вместительнее, в морозильном отделении появился лоток для замораживания мелких продуктов Ice bank. Что касается габаритов, то они заточены под российские условия: ширина моделей 54 см, высота варьируется от 171 до 201 см.

Минусы

Производитель пишет, что благодаря NeoFrost запахи в камерах не смешиваются. Это маркетинговая чепуха: запахи в изолированных камерах никогда не смешиваются.

Kärcher KB 5 – электровеник для уборки сухой грязи

Цена: 4500 рублей

Мы привыкли к вертикальным пылесосам и называем их электровениками, а между тем это не одно и то же. Вот настоящий электровеник: он не всасывает грязь вакуумом, а именно подметает: нужно просто его перемещать по полу, он работает и на твердых полах (30 минут автономной работы), и на коврах (20 минут). От пылесоса его отличает не только более доступная цена и компактность, но и низкий уровень шума. Питается от литий-ионного аккумулятора. Ширина основания — 21 см, глубина — 23 см, вес — 1,2 кг. Электровеник включается автоматически при наклоне ручки. За маневренность отвечают шарнирное крепление, за качество сбора мусора — гибкая подвижная кромка и съемная вращающаяся щетка. В результате уборки пыль и сухая грязь попадают в контейнер, который вынимается сбоку.

Минусы

Маленький контейнер для мусора — 0,37 л. Для техники Kärcher цена действительно невелика, но аккумуляторный пылесос другого производителя вполне можно купить за эти деньги. Правда, он будет шуметь, в отличие от электровеника.



Электровеник КВ 5

Electrolux ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline — увлажнитель воздуха со стерилизацией пара и режимами для спорта и медитации

Цена: 9000 рублей

Увлажнитель с четырехступенчатой системой очистки и стерилизации пара Bio-Cop+ якобы уничтожает до 99,89% бактерий и вирусов. Ультрафиолетовая лампа Ultraviolet Pro стерилизует поступающий в прибор воздух, уничтожая микроорганизмы; вода в контейнере пастеризуется. Резервуар выполнен из пластика с антибактериальным покрытием. Кроме того, вода проходит через фильтр-картридж с ионообменной смолой и ионами серебра.

У прибора предусмотрено десять режимов, включая спортивный, для йоги, для медитации и ночной.

В увлажнитель встроена метеостанция, а еще есть будильник и даже световой «предбудильник»: за несколько минут до звукового сигнала яркость подсветки и интенсивность испарения воды увеличиваются. Управлять увлажнителем можно даже удалённо — со смартфона.

Минусы

Картриджи фильтра нужно менять, а это траты: около 300 рублей за штуку. Но можно выкрутить его и пользоваться фильтрованной или бутилированной водой.



Electrolux ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline



Electrolux ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline

Philips BT9297/15 Series 9000 — триммер для бороды с системой лазерного наведения.

Цена: 10000 рублей

Лазерное оружие для борьбы (зачеркнуто) ухода за бородой предлагает компания Philips. Чтобы симметрично подровнять волоски с обеих сторон лица, нужно следовать красной линии, получится четко и ровно. Для завершающих штрихов можно надеть насадку — триммер для «рисования» контуров. Устройство позволяет подравнивать щетину до длины 0,4–7 мм. Всего есть 17 установок длины, которые отображаются на дисплее. Настройки длины плавно регулируются кольцом-переключателем.

Одного часа зарядки хватает на 80 минут автономной работы, за это отвечает литий-ионный аккумулятор. Индикатор зарядки — трехуровневый. Но приборчик можно и просто питать от розетки. Водонепроницаемый корпус — это возможность промывать триммер под струей воды.

Минусы

Инструкция запрещает использовать прибор под душем. Кроме того, нужно быть осторожным с лазером и не направлять его в глаза.



Philips BT9297/15



Philips BT9297/15 c установленным триммером для создания контуров

Bosch OptiMUM MUM9YX5S12 — кухонная машина со встроенными электронными весами

Цена: 70000 рублей

Кухонная машина — прибор, заменяющий почти всю кухонную технику для обработки продуктов, благодаря наличию нескольких приводов и множества насадок. Основа конструкции — станционарный миксер с большой чашей, которая в случае с Bosch OptiMUM рассчитана на замешивание до трёх с половиной килограмм теста. Ингредиенты можно взвесить непосредственно в рабочей чаше. Точный вес до 5000 граммов высветится на дисплее, причем взвесить можно по очереди все ингредиенты, добавляя их в чашу и пользуясь функцией автоматического обнуления. А можно ввести нужный вес продукта, положить часть в чашу, а дисплей покажет, сколько надо добавить или отнять.



Bosch OptiMUM в базовой комплектации

В более дорогой модели MUM9YX5S12 есть функция SensorControl Plus: нажатием на кнопку выбирается режим (белки, сливки, крутое тесто), а машина определяет идеальную консистенцию продукта и останавливается при ее достижении: сливки не превратятся в масло, а белки — в плотную массу. Функция Smart Tool определяет, какая насадка используется для замешивания теста, и автоматически устанавливает скорость ее работы, чтобы избежать перегрузки мотора при замешивании очень густого теста. Ещё одно новшество — цветовая маркировка для быстрой сборки машины: привод и соответствующая насадка отмечены одним цветом.

Минусы

Небогатая базовая комплектация: «тематические» насадки и комплекты надо покупать отдельно, но среди них есть такие, которые всегда нужны, и жаль, что их нет в базовом наборе. Например, комплект VeggieLove Plus для нарезки свежих овощей, измельчения и смешивания ингредиентов для закусок и отжима сока из цитрусовых, комплект PastaPassion для приготовления пасты и насадка-мясорубка.



Bosch OptiMUM: насадка и нужный привод одного цвета — не перепутать

POLARIS EVO 0446 DS — мультиварка с функцией автоматичекого взвешивания

Цена: 12 000 рублей

Главные технические «фишки» — это автоматическое взвшивание ингредиентов в чаше, 36 программ и 3D-нагрев. Встроенные весы не только определяет количество необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом, но и рассчитывают время приготовления. 36 автоматических программ включают базовые для любой мультиварки и вполне изысканные: фондю, глинтвейн, стейк, чизкейк и др. Но готовить «на автомате» не обязательно: функция «Мой рецепт Plus» дает возможность выбрать температуру и время. Технология 3D-нагрева, как заявлено, обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон. Чаша рассчитана на 4 литра, есть таймер поддержания тепла до 24 часов.

Минусы

Чаша невелика — четырёх литров хватит не всем.



POLARIS EVO 0446 DS