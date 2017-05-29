Роботы в бытовой технике: не только пылесосы

Ferra.ru, 

«Вкалывают роботы, счастлив человек» - до этого, конечно, еще далеко, но определенные шаги в эту сторону бытовая техника делает. Мы привыкли, что робот – это, прежде всего, пылесос. Но оказывается, не только он.

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Робот-газонокосильщик

Представьте, что робот-пылесос сошел с ума, выскочил из дома и... давай косить траву! В принципе, если у робота на «брюшке» не отверстие для всасывания и не щетки, а роторный нож и мотор с аккумулятором помощнее, то такое возможно. Роботы-газонокосильщики не так распространены, как обычные газонокосилки, но ведь и роботы-пылесосы тоже не сразу завоевали популярность. Роботы-косилки доступны по цене примерно от 29 тысяч рублей, часть из них умеет выбрасывать траву назад. Среди важных характеристик:

  • площадь скашивания: зависит от времени автономной работы; у самых слабых моделей — 150 м², чаще — 400-800 м², но есть и такие, которые могут за один выезд осилить 1000-4000 м²
  • ширина скашивания: бывает от 18 см; чем она больше, чем быстрее идет дело
  • регулировка высоты срезания травы: обычно 10–60 см.

AL-KO 119356 Robolinho 3000
AL-KO 119356 Robolinho 3000 - робот-газонокосильщик

Роботы-газонокосильщики управляются дистанционно через радиупльт или через приложения на смартфоне или планшете.

Робот-стеклоочиститель

Роботы незаменимы для мытья окон на высоких этажах. «Стекломойщик» может мыть окно снаружи, там, где трудно достать руками или приспособлениями. Такие роботы бывают двух типов: первые присасываются к вертикальной поверхности, а вторые состоят из двух частей (одна внутри, другая — снаружи), которые притягиваются друг к другу магнитами. Вторые надежнее, но есть нюанс: такому роботу не поручишь мытье кафеля на стене. А вот роботы из первой категории (например, HOBOT-188, 198 и 268) позиционируются и как устройства для мытья полов.

Как моет окно робот-стеклоочиститель: увлажняет поверхность, убирает грязь встроенным силиконовым скребком, всасывает загрязнения, полирует салфеткой из микрофибры. Цена — 15–18 тысяч рублей.

HOBOT-268 стеклоочиститель и полотер
HOBOT-268 стеклоочиститель и полотер

Робот-снегоуборщик

А это робот с ковшом, а не с ножом. В наших широтах — редкость: в продаже удалось найти всего одну модель OMI Robotics OMI Plow ценой аж 180 тысяч рублей (для сравнения: роботов-газонокосильщиков — около 80 моделей и с десяток производителей). Возможно, причина в том, что сейчас «не сезон».

Что умеет эта штуковина за такие деньги? Обещают, что чистит даже слежавшийся снег: выглядит изящно, но весит 100 кг, имеет два элекродвигателя, гусеничный ход, камеру видеонаблюдения. Управляется удаленно через приложение, развивает скорость до 6 км/ч, может автономно работать до 8 часов и столько же ему требуется на зарядку.

OMI Robotics OMI Plow: робот-снегоуборщик
OMI Robotics OMI Plow: робот-снегоуборщик

Робот-мойщик полов, или робот-полотер

По сути, это робот-пылесос, только его первостепенная задача — мытье пола. Помимо указанных выше роботов «2-в-1» для окон и пола, есть и обычные роботы-мойщики полов, неспособные держаться на горизонтальных поверхностях. По сути, это роботы-пылесосы, которым сначала добавили эту функцию – распыление и сбор жидкости, а потом представили ее как основную. Интересно, что полотеры как вид бытовой техники не прижились — их вытеснили пылесосы, а робот-полотер – это что-то необычное. Такой помощник подходит для ежедневного ухода за полами, актуален для семей с детьми, животными, аллергиками, когда необходима ежедневная влажная уборка.

Робот-полотер iBravia
Робот-полотер iBravia

Робот-холодильник

И на сладкое: робот-холодильник для напитков HAIER R2-D2 MOVING REFRIGERATOR по мотивам «Звездных войн», представленный в 2015 году на выставке в Лас-Вегасе. Андроид-минибар не только хранит в себе банки и бутылки с напитками, но и угощает всех присутствующих. Откроет ли он эру роботов-холодильников, пока непонятно, но ситуация с проблемой лишнего веса в мире такова, что целесообразнее сделать робота, который будет не подъезжать и угощать, а убегать и выдавать еду только после пробежки пользователя.

Haier R2-D2 Moving Refrigerator
Haier R2-D2 Moving Refrigerator

Автор
Ferra.ru
Теги
робот-пылесос роботы робототехника снегоуборщик стеклоочиститель

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