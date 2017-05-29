Роботы в бытовой технике: не только пылесосы

«Вкалывают роботы, счастлив человек» - до этого, конечно, еще далеко, но определенные шаги в эту сторону бытовая техника делает. Мы привыкли, что робот – это, прежде всего, пылесос. Но оказывается, не только он.

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Представьте, что робот-пылесос сошел с ума, выскочил из дома и... давай косить траву! В принципе, если у робота на «брюшке» не отверстие для всасывания и не щетки, а роторный нож и мотор с аккумулятором помощнее, то такое возможно. Роботы-газонокосильщики не так распространены, как обычные газонокосилки, но ведь и роботы-пылесосы тоже не сразу завоевали популярность. Роботы-косилки доступны по цене примерно от 29 тысяч рублей, часть из них умеет выбрасывать траву назад. Среди важных характеристик:

площадь скашивания: зависит от времени автономной работы; у самых слабых моделей — 150 м², чаще — 400-800 м², но есть и такие, которые могут за один выезд осилить 1000-4000 м²

ширина скашивания: бывает от 18 см; чем она больше, чем быстрее идет дело

регулировка высоты срезания травы: обычно 10–60 см.



AL-KO 119356 Robolinho 3000 - робот-газонокосильщик

Роботы-газонокосильщики управляются дистанционно через радиупльт или через приложения на смартфоне или планшете.

Роботы незаменимы для мытья окон на высоких этажах. «Стекломойщик» может мыть окно снаружи, там, где трудно достать руками или приспособлениями. Такие роботы бывают двух типов: первые присасываются к вертикальной поверхности, а вторые состоят из двух частей (одна внутри, другая — снаружи), которые притягиваются друг к другу магнитами. Вторые надежнее, но есть нюанс: такому роботу не поручишь мытье кафеля на стене. А вот роботы из первой категории (например, HOBOT-188, 198 и 268) позиционируются и как устройства для мытья полов.

Как моет окно робот-стеклоочиститель: увлажняет поверхность, убирает грязь встроенным силиконовым скребком, всасывает загрязнения, полирует салфеткой из микрофибры. Цена — 15–18 тысяч рублей.



HOBOT-268 стеклоочиститель и полотер

А это робот с ковшом, а не с ножом. В наших широтах — редкость: в продаже удалось найти всего одну модель OMI Robotics OMI Plow ценой аж 180 тысяч рублей (для сравнения: роботов-газонокосильщиков — около 80 моделей и с десяток производителей). Возможно, причина в том, что сейчас «не сезон».

Что умеет эта штуковина за такие деньги? Обещают, что чистит даже слежавшийся снег: выглядит изящно, но весит 100 кг, имеет два элекродвигателя, гусеничный ход, камеру видеонаблюдения. Управляется удаленно через приложение, развивает скорость до 6 км/ч, может автономно работать до 8 часов и столько же ему требуется на зарядку.



OMI Robotics OMI Plow: робот-снегоуборщик

Робот-мойщик полов, или робот-полотер

По сути, это робот-пылесос, только его первостепенная задача — мытье пола. Помимо указанных выше роботов «2-в-1» для окон и пола, есть и обычные роботы-мойщики полов, неспособные держаться на горизонтальных поверхностях. По сути, это роботы-пылесосы, которым сначала добавили эту функцию – распыление и сбор жидкости, а потом представили ее как основную. Интересно, что полотеры как вид бытовой техники не прижились — их вытеснили пылесосы, а робот-полотер – это что-то необычное. Такой помощник подходит для ежедневного ухода за полами, актуален для семей с детьми, животными, аллергиками, когда необходима ежедневная влажная уборка.



Робот-полотер iBravia

И на сладкое: робот-холодильник для напитков HAIER R2-D2 MOVING REFRIGERATOR по мотивам «Звездных войн», представленный в 2015 году на выставке в Лас-Вегасе. Андроид-минибар не только хранит в себе банки и бутылки с напитками, но и угощает всех присутствующих. Откроет ли он эру роботов-холодильников, пока непонятно, но ситуация с проблемой лишнего веса в мире такова, что целесообразнее сделать робота, который будет не подъезжать и угощать, а убегать и выдавать еду только после пробежки пользователя.



Haier R2-D2 Moving Refrigerator