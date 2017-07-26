Как нас обманывают производители блендеров и соковыжималок: объясняет врач-диетолог

Полина Стрижак, 

В море технологий приготовления пищи и обработки продуктов, объявленных маркетологами самыми «здоровыми», мы выбрали три, описанные в рекламе так, что у мыслящего человека волосы встают дыбом. Обещания и утверждения производителей комментирует врач-диетолог, специалист доказательной медицины, автор научно-популярной книги о питании «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей», Елена Мотова.

Вакуумные блендеры

Цена: 25–30 тысяч рублей

В чем суть

Новый тип блендеров, «фишкой» которых является откачивание воздуха из рабочей чаши перед началом перемешивания продуктов.

Как нас пугают и что полезного обещают

Якобы в обычных блендерах во время смешивания продукты теряют «огромное количество» питательных веществ из-за реакции окисления, которая образуется из-за кислорода. Если удалить воздух из чаши перед включением, обработанные продукты — смузи и коктейли — «сохранят самые важные и жизненно необходимые питательные вещества». Кроме того, вакуум якобы способствует молекулярному расширению используемых ингредиентов, что приводит к максимальной обработке продуктов.

Комментарий врача

«Информация в рекламе порой не выдерживает никакой критики. Как происходит «молекулярное расширение», которым соблазняет продавец вакуумного блендера? Энзимы или ферменты растений представляют собой белковые молекулы, которые в пищеварительном тракте распадаются до структурных элементов — аминокислот. Никак иначе они не усваиваются. Для того чтобы подтвердить сохранение не абстрактных «жизненно необходимых веществ», а конкретных витаминов, производитель должен предъявить результаты независимых исследований. Полученный сок все равно будет соприкасаться с кислородом во время переливания из блендера».

Шнековые соковыжималки («соковыжималки холодного отжима»)

Цена: от 5 до 35 тысяч рублей

В чем суть

В шнековых соковыжималках плоды не измельчаются ножами и не продавливаются сквозь вращающийся на высоких оборотах (8000–20000 об/мин) сетчатый фильтр, как в центрифужных соковыжималках, а медленно (80–120 об/мин) давятся шнеком, при этом получается густой сок с мякотью. Шнеком отжимать можно любые продукты, жмых выходит практически сухим. «Холодный отжим» — это медленный, а на высоких скоростях, видимо, «горячий», хотя никогда вы не попробуете горячего и даже теплого сока, отжатого обычной соковыжималкой.

Как нас пугают и что полезного обещают

Якобы высокоскоростные соковыжималки не обеспечивают сохранение в соке витаминов и микроэлементов, а шнековая соковыжималка обеспечит их сохранение «на уровне использованных овощей и фруктов». Утверждается, что «ферменты энзимы, отвечающие за правильное течение химических процессов в человеческом организме, дезактивируются при высокой температуре, а при шнековом отжиме остаются активными».

Комментарий врача

«Плохая новость для производителей соковыжималок и блендеров: соки не являются частью сбалансированного пищевого рациона. Американская академия педиатрии не рекомендует вводить фруктовые соки детям до 1 года, а детям старше года рекомендуется их ограничивать. Национальная служба здравоохранения Великобритании не советует взрослым употреблять более 150 мл сока или смузи в день, имея в виду и напитки домашнего приготовления.

Обычные овощи и фрукты — это лучший выбор. Сложно съесть за один присест несколько апельсинов, а вот приличное количество смузи или сока можно выпить на пару минут и получить довольно много калорий и сахаров. В соке клетчатки будет совсем мало, в смузи — больше, но всё равно она измельчается в процессе переработки. Хотите больше витаминов – ешьте овощи и фрукты. Водорастворимые витамины B2, B3, B5, B6, B7 и B12 достаточно устойчивы при нагревании, микроэлементам оно тоже не страшно. Получить дефицит витамина С и фолиевой кислоты при сбалансированном рационе  довольно сложно.

Простое правило есть пять фруктов и овощей в день по-прежнему актуально. Что касается ферментов, о которых говорится в рекламе, то они естественным образом находятся у нас в ЖКТ, и мы берем их не из продуктов, измельчаемых в соковыжималке. Да и за «химические процессы» — в том числе пищеварение – отвечают не они одни.»

Натуральные соки не являются частью здорового сбалансированного рациона. Их употребление должно быть ограничено, особенно, для детей
Натуральные соки не являются частью здорового сбалансированного рациона. Их употребление должно быть ограничено, особенно для детей

Блендер-экстрактор питательных веществ

Цена: 3 тысячи рублей

В чем суть

Блендеры-экстракторы (или якобы экстракторы) так красиво называются, но хоть разбейся, непонятно, чем они отличаются от обычных блендеров. Даже не скажешь, что ценой – есть обычные модели, стоящие куда дороже. А вот громкими лозунгами – определенно.

Блендер-якобы-экстрактор. Не факт, что плохой блендер, просто реклама завиральная
Блендер-якобы-экстрактор. Не факт, что плохой блендер, просто реклама завиральная

Как нас пугают и что полезного обещают

Якобы многие питательные вещества, присутствующие в продуктах, нельзя «вычленить» из них и усвоить «обычным путем», например, съев все то же яблоко. Процитируем прекрасное: «Вы можете часами пережевывать пищу, так и не добравшись до «центра полезности». Это так называемые нутриенты, которые содержатся в семенах, кожуре и плотных стеблях. Блендер-экстрактор перемалывает фрукты, орехи и овощи на клеточном уровне, высвобождая максимум питательных веществ». Ну и похудеете, естественно, если будете пить смузи.

Комментарий врача

«Реклама блендера-экстрактора — это гимн псевдонауки. Пробы ставить негде. У человека нет пищеварительных ферментов, которые могли бы переваривать семена, кожуру и плотные стебли, как их ни измельчай. Смузи из морковки не помогает «упавшему» зрению (что бы это странное выражение ни означало), как утверждается в рекламе прибора. Чтобы получить длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, надо есть жирную морскую рыбу, а не измельченную ежевику (в рекламе есть и такое обещание — прим. ред.)

Нет клинических исследований, которые подтвердили бы эффективность смузи для профилактики и лечения заболеваний. Антиоксиданты и фитохимические вещества вы получите из овощей и фруктов безо всякого специального оборудования, ни в каком «освобождении» питательные вещества не нуждаются. Что же касается словосочетания «на клеточном уровне», то оно почему-то действует магически, хотя никто не понимает, что оно означает. В случае с блендером — возможно, что клетки плодов повреждаются? Да, как и при нарезании ножом, как и при термической обработке.

Что касается эффекта похудения, то от смузи скорее поправишься. Достаточно высокая энергетическая ценность, и пьется напиток быстро, что не позволяет вовремя почувствуешь насыщение. Жевать не надо, а ведь жевание тоже требует энергозатрат. Да и вообще, поправляемся мы от любых лишних калорий, независимо от источника: пьете смузи — знайте меру, а она невелика.»

Смузи: рекомендуемая дневная норма: 150 мл. Не так полезны, как кажутся
Смузи: рекомендуемая дневная норма: 150 мл. Не так полезны, как кажутся  

Автор
Полина Стрижак
Теги
блендер соковыжималка маркетинговая чепуха соковыжималка холодного отжима шнековая соковыжималка блендер для смузи как похудеть

Комментарии

Материалы по теме

10 ошибок при выборе соковыжималки

25 июля

5 кухонных приборов, на которые не нужно тратить деньги

19 мая

5 лучших приложений для похудения

6 января 2014

6 хороших дешевых фитнес-блендеров: вжух — и смузи

4 мая

8 признаков того, что продавец бытовой техники вас обманывает

7 марта

9 функций бытовой техники, за которые не стоит переплачивать

7 марта
Из рубрикиБытовая Техника
11 технологий в домашней технике, за которые больше не надо переплачивать
Современная техника для кухни в стиле ретро: какие приборы понадобятся
10 ошибок при выборе соковыжималки

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 86
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 31