Как нас обманывают производители блендеров и соковыжималок: объясняет врач-диетолог

В море технологий приготовления пищи и обработки продуктов, объявленных маркетологами самыми «здоровыми», мы выбрали три, описанные в рекламе так, что у мыслящего человека волосы встают дыбом. Обещания и утверждения производителей комментирует врач-диетолог, специалист доказательной медицины, автор научно-популярной книги о питании «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей», Елена Мотова.

Вакуумные блендеры

Цена: 25–30 тысяч рублей

В чем суть

Новый тип блендеров, «фишкой» которых является откачивание воздуха из рабочей чаши перед началом перемешивания продуктов.

Как нас пугают и что полезного обещают

Якобы в обычных блендерах во время смешивания продукты теряют «огромное количество» питательных веществ из-за реакции окисления, которая образуется из-за кислорода. Если удалить воздух из чаши перед включением, обработанные продукты — смузи и коктейли — «сохранят самые важные и жизненно необходимые питательные вещества». Кроме того, вакуум якобы способствует молекулярному расширению используемых ингредиентов, что приводит к максимальной обработке продуктов.

Комментарий врача

«Информация в рекламе порой не выдерживает никакой критики. Как происходит «молекулярное расширение», которым соблазняет продавец вакуумного блендера? Энзимы или ферменты растений представляют собой белковые молекулы, которые в пищеварительном тракте распадаются до структурных элементов — аминокислот. Никак иначе они не усваиваются. Для того чтобы подтвердить сохранение не абстрактных «жизненно необходимых веществ», а конкретных витаминов, производитель должен предъявить результаты независимых исследований. Полученный сок все равно будет соприкасаться с кислородом во время переливания из блендера».

Шнековые соковыжималки («соковыжималки холодного отжима»)

Цена: от 5 до 35 тысяч рублей

В чем суть

В шнековых соковыжималках плоды не измельчаются ножами и не продавливаются сквозь вращающийся на высоких оборотах (8000–20000 об/мин) сетчатый фильтр, как в центрифужных соковыжималках, а медленно (80–120 об/мин) давятся шнеком, при этом получается густой сок с мякотью. Шнеком отжимать можно любые продукты, жмых выходит практически сухим. «Холодный отжим» — это медленный, а на высоких скоростях, видимо, «горячий», хотя никогда вы не попробуете горячего и даже теплого сока, отжатого обычной соковыжималкой.

Как нас пугают и что полезного обещают

Якобы высокоскоростные соковыжималки не обеспечивают сохранение в соке витаминов и микроэлементов, а шнековая соковыжималка обеспечит их сохранение «на уровне использованных овощей и фруктов». Утверждается, что «ферменты энзимы, отвечающие за правильное течение химических процессов в человеческом организме, дезактивируются при высокой температуре, а при шнековом отжиме остаются активными».

Комментарий врача

«Плохая новость для производителей соковыжималок и блендеров: соки не являются частью сбалансированного пищевого рациона. Американская академия педиатрии не рекомендует вводить фруктовые соки детям до 1 года, а детям старше года рекомендуется их ограничивать. Национальная служба здравоохранения Великобритании не советует взрослым употреблять более 150 мл сока или смузи в день, имея в виду и напитки домашнего приготовления.

Обычные овощи и фрукты — это лучший выбор. Сложно съесть за один присест несколько апельсинов, а вот приличное количество смузи или сока можно выпить на пару минут и получить довольно много калорий и сахаров. В соке клетчатки будет совсем мало, в смузи — больше, но всё равно она измельчается в процессе переработки. Хотите больше витаминов – ешьте овощи и фрукты. Водорастворимые витамины B2, B3, B5, B6, B7 и B12 достаточно устойчивы при нагревании, микроэлементам оно тоже не страшно. Получить дефицит витамина С и фолиевой кислоты при сбалансированном рационе довольно сложно.

Простое правило есть пять фруктов и овощей в день по-прежнему актуально. Что касается ферментов, о которых говорится в рекламе, то они естественным образом находятся у нас в ЖКТ, и мы берем их не из продуктов, измельчаемых в соковыжималке. Да и за «химические процессы» — в том числе пищеварение – отвечают не они одни.»



Натуральные соки не являются частью здорового сбалансированного рациона. Их употребление должно быть ограничено, особенно для детей

Блендер-экстрактор питательных веществ

Цена: 3 тысячи рублей

В чем суть

Блендеры-экстракторы (или якобы экстракторы) так красиво называются, но хоть разбейся, непонятно, чем они отличаются от обычных блендеров. Даже не скажешь, что ценой – есть обычные модели, стоящие куда дороже. А вот громкими лозунгами – определенно.



Блендер-якобы-экстрактор. Не факт, что плохой блендер, просто реклама завиральная

Как нас пугают и что полезного обещают

Якобы многие питательные вещества, присутствующие в продуктах, нельзя «вычленить» из них и усвоить «обычным путем», например, съев все то же яблоко. Процитируем прекрасное: «Вы можете часами пережевывать пищу, так и не добравшись до «центра полезности». Это так называемые нутриенты, которые содержатся в семенах, кожуре и плотных стеблях. Блендер-экстрактор перемалывает фрукты, орехи и овощи на клеточном уровне, высвобождая максимум питательных веществ». Ну и похудеете, естественно, если будете пить смузи.

Комментарий врача

«Реклама блендера-экстрактора — это гимн псевдонауки. Пробы ставить негде. У человека нет пищеварительных ферментов, которые могли бы переваривать семена, кожуру и плотные стебли, как их ни измельчай. Смузи из морковки не помогает «упавшему» зрению (что бы это странное выражение ни означало), как утверждается в рекламе прибора. Чтобы получить длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, надо есть жирную морскую рыбу, а не измельченную ежевику (в рекламе есть и такое обещание — прим. ред.)

Нет клинических исследований, которые подтвердили бы эффективность смузи для профилактики и лечения заболеваний. Антиоксиданты и фитохимические вещества вы получите из овощей и фруктов безо всякого специального оборудования, ни в каком «освобождении» питательные вещества не нуждаются. Что же касается словосочетания «на клеточном уровне», то оно почему-то действует магически, хотя никто не понимает, что оно означает. В случае с блендером — возможно, что клетки плодов повреждаются? Да, как и при нарезании ножом, как и при термической обработке.

Что касается эффекта похудения, то от смузи скорее поправишься. Достаточно высокая энергетическая ценность, и пьется напиток быстро, что не позволяет вовремя почувствуешь насыщение. Жевать не надо, а ведь жевание тоже требует энергозатрат. Да и вообще, поправляемся мы от любых лишних калорий, независимо от источника: пьете смузи — знайте меру, а она невелика.»



Смузи: рекомендуемая дневная норма: 150 мл. Не так полезны, как кажутся