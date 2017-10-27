Как ухаживать за плитой и варочной панелью: советы эксперта

Не важно, плита у вас или варочная панель — за ней нужен уход. Как ухаживать — напрямую зависит от материала, из которого сделана варочная поверхность и решетки, если они есть. Рассказываем, какие средства наиболее эффективны, могут ли помочь народные рецепты и что категорически нельзя применять на разных поверхностях.

Как ухаживать за стеклокерамикой

Дайте поверхности остыть, обязательно наденьте резиновые перчатки, нанесите чистящее средство, оставьте на несколько минут, удалите губкой или салфеткой, и потом – сухой тряпкой.

Чистящее средство для стеклокерамики может быть среднего ценового сегмента, так называемый «масс маркет» и профессиональное: как правило, такие выпускаются производителями бытовой техники. Как правило, последние – более концентрированные и требуют меньше времени и усилий для очистки, распыляются тонким слоем при помощи пульверизатора и содержат силиконы, тончайшая пленочка из которых покрывает варочный стол после чистки. Средства для стеклокерамики очень разные по составу, надо просто, чтобы на упаковке было написано, что можно чистить стеклокерамику.



Стеклокерамика: требует нежности и своевременного ухода

Мыльный раствор вполне может заменить средство для стеклокерамики, если загрязнения не очень сильные.

Средство для мытья окон и стекло с нашатырным спиртом – тоже неплохой вход, но сильные пригоревшие загрязнения не удалит.

Удивительно, но удалить сложные загрязнения помогает оливковое масло пополам с содой – налить на пятно, оставить, потереть кухонным полотенцем. Правда, это дорогое удовольствие. Еще из народного арсенала: 9% уксус или смесь уксуса и соды (не надо натирать сухой содой стеклокерамику, сначала погасите ее уксусом или раствором лимонной кислоты в мисочке и сделайте кашицу).

Меламиновые губки, или губки-ластики – отличное средство ухода за стеклокерамикой.



Меламиновая губка, или губка-ластик

Сильные загрязнения можно удалить скребком для стеклокерамики (обязательно специальным, а не любым другим). Важно, чтобы в комплекте у скребка было несколько сменных лезвий.

После очистки поверхность хорошо отполировать салфеткой из микрофибры, бумажным кухонным полотенцем или мягкой тканью.

Противопоказания

Нельзя чистить стеклокерамическую панель, если она еще не остыла – появятся разводы, а вы можете обжечься и надышаться испаряющейся «химией». Если у прибора есть индикторы остаточного тепла, то удобнее сориентироваться.

Нельзя использовать ту же губку, что и для посуды: на ней бывает нерастворенный жир, которым вы испачкаете плиту. Вообще чистая губка – это важно.

Нельзя скрести стеклокерамику ничем, что специально для нее не предназначено: ножами, лезвиям, металлическими сетчатыми «терками», мятой газетой и т.п.

Нельзя использовать абразивные моющие средства и те, что не предназначены для стеклокерамики.

Нельзя готовить на стеклокерамической поверхности в посуде с алюминиевым или просто неровным дном: испортите поверхность.



Газ на стекле: та же стеклокерамика

Как ухаживать за нержавеющей сталью

Средства для ухода за нержавеющей сталью часто называют полиролями. Как правило, одни и те же составы можно использовать для ухода за плитами, раковинами, холодильниками и другими поверхностями из нержавеющей стали. Цель – не только очистка, но и поддержание «дорогого» внешнего вида, за который мы ценим сталь в промышленном дизайне. Перед тем как покупать средство, изучите инструкцию к своей бытовой технике: возможно, в ней применяется легко очищаемое покрытие, и тогда агрессивное воздействие химикатов может повредить его.

Для ухода за нержавеющей сталью есть множество народных средств: натереть поверхность лимоном с солью, просто лимонным соком или раствором лимонной кислоты, уксус – все работает.



Варочная поверхность из нержавеющей стали. Похоже, ее уже испортили

Противопоказания

Абразивы под запретом, как и в случае со стеклокерамикой. Средство для чистки не должно быть в порошке! Прочность нержавеющей стали не подлежит сомнению, но металлические губки и жесткие гранулы оставят микроцарапины.

Не надо сразу начинать тереть: дайте любому средству подействовать минут 10-20.

Ни в коем случае не используйте составы с хлором: появится белесый налет.

Как ухаживать за эмалированным покрытием плиты

Эмали, как их ни улучшают, все равно остаются самыми неустойчивыми покрытиями: со временем покрываются микро-трещинками, даже если обойдется без сколов. Вместе с тем, это самые неприхотливые материалы в плане выбора моющих средств: можно с хлором, можно с щелочью, можно с кислотой. Нельзя только смешивать все это – образуются такие пары, которыми опасно дышать. С другой стороны, все эти средства достаточно агрессивны и со временем испортят эмаль.



Эмалированная плита – дама капризная

Есть немало народных лайфхаков, из которых наиболее эффективный – смесь из 50 мл обычной перекиси водорода, 5 мл жидкого мыла и 100 г соды. Равномерно нанесите, оставьте на несколько минут. Потрите загрязнения губкой. Должен получиться шик и блеск.

Противопоказания

Что нельзя делать с эмалированной поверхностью? Во-первых, нельзя на нее ничего ронять – решетки, крышки и т.п., чтобы не было сколов. Во-вторых, не стоит ее скрести ничем металлическим.

Как очистить решетку

Если у плиты съемные решетки, их можно помыть в посудомоечной машине – только добавить немного больше моющего средства, чем обычно. Перед мытьем не забудьте снять силиконовые и резиновые детали, если они есть: потеряются. Способ подходит для стальных и эмалированных решеток, но не для чугунных.



Чугунная решетка: нельзя мыть в посудомоечной машине

Если нет посудомоечной машины, поможет духовка: положите решетки в глубокий противень, залейте водой и поставьте на медленный огонь минут на 20-30, после чего большая часть грязи отмокнет, а оставшуюся можно будет удалить механическим путем. Конечно, можно и просто в тазу замочить, но с нагревом – эффективнее.

Народная мудрость велит использовать все чистящие смеси: уксус с содой, просто соду, упомянутую выше смесь из жидкого мыла, нашатыря и перекиси водорода, а также – порошок сухой горчицы: развести его до состояния кашицы, обмазать решетку, подождать, удалить газетой или бумажным полотенцем.

Есть и более радикальный, но эффективный метод: обжечь решетку на огне – это может быть мангал на даче (да, надо отвезти на процедуры), или конфорка: снимаете решетку и кладете грязным местом прямо на огонь. Минус такого домашнего «пиролиза» - запах и гарь, но если есть вытяжка – приемлемо.

Более современный способ – те же меламиновые губки: потер – удалил грязь тряпкой или бумажным полотенцем. Но стойкие и давнишние загрязнения меламиновая губка не возьмет.

Можно очистить решетку грубым механическим способом: насадкой-щеткой для болгарки или дрели. Делается это на сухую, результаты отличные, но нужен навык и умение обращаться с инструментами. Можно задействовать насадку-щетку пароочистителя.



Насадка пароочистителя с щеткой: отлично для чистки решеток и труднодоступных мест. А вот стеклокерамику лучше не скрести щетиной

Противопоказания

Нельзя мыть в посудомоечной машине решетки из чугуна: проржавеют, кроме того, чугун – хрупкий материал, может пострадать. Очищать чугунные решетки насадкой на болгарке и дрели не стоит по этой же причине – вдруг дрогнет рука.

Универсальное средство – пар

При помощи пароочистителя можно очистить практически любую поверхность, но волшебные свойства пара немного преувеличены: он отлично размягчает загрязнения, а дальше – нужны все те же губки и скребки. Если загрязнение довольно свежее, то можно воспользоваться специальными чистящими насадками пароочистителя – с салфеткой из микрофибры или щеткой (этот способ – для чистки решеток). Производители пароочистителей рекомендуют также использовать насадки с металлическими сетками – якобы пар создает своеобразную «подушку» и поверхность не царапается сеткой. Каждый волен проверить, но сомнительно.