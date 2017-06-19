Капельная, рожковая, гейзер или турка? Разбираемся, какую кофеварку выбрать

Если хочется кофе, а кофемашина не по карману или вы не хотите разориться на капсулах, то остается одно – выбрать кофеварку. И вот тут начинается: капельная, рожковая, эспрессо, гейзерная, для кофе по-турецки, с капучинатором, без капучинатора, с панарелло — кто во всем этом может разобраться? Спойлер: мы!

Чем кофеварка отличается от кофемашины?

Кофемашины созданы, прежде всего, для того, чтобы по всем правилам готовить эспрессо. А правила — если вкратце — такие:

свежемолотые кофейные зерна (поэтому в кофемашину обязательно встроена кофемолка;

давление не менее 15 бар.

Ну, а все остальные функции: приготовление молочной пены, автоматическое приготовление напитков, регулировка степени крепости и объема кофе — дополнительные, и их набор зависит от модели.

В кофеварках редко бывают кофемолки, молотый кофе надо дозировать вручную, а не автоматически, давление (если есть) часто не дотягивает до нужного, и эспрессо варят далеко не все из них.

Кофеварки-эспрессо, или рожковые

Они же холдерные (от слова holder — «держатель» по-английски, а по-русски его как раз назвали рожком, отсюда — «рожковые»). Стоят они в 5–15 раз дешевле кофемашин и позволяют готовить эспрессо из молотого кофе. Некоторые кофеманы даже больше любят кофеварки-эспрессо, чем дорогие кофемашины, потому что порцию кофе тут надо отмерить самому, утрамбовать — тоже, выбрать все параметры — в общем, присутствует элемент творчества и взаимодействия с кофе, который надо еще и намолоть.



Рожковая, или эспрессо, кофеварка

На что смотреть при выборе

Обращайте внимание на давление (не ниже 15 бар, больше — лучше), на объем стального фильтра в рожке (на одну или две порции), на легкость ухода (узнайте, как промывать и чистить систему), на наличие или отсутствие капучинатора. Последний может быть в одном из двух исполнений: автокапучинатор, когда система набирает молоко из ёмкости, подогревает и взбивает в пену и добавляет в напиток (реже и дороже), или же стальная трубочка-панарелло, под давлением подающая пар в чашку или кувшинчик с молоком.



Панарелло: пенка готовится вот так

Минус панарелло — в том, что к нему надо приспособиться. Приготовление чашки капучино или латте занимает несколько минут: сначала эспрессо, потом пена, потом все соединить. Справедливости ради замечу, что панарелло встречается и в достаточно дорогих кофемашинах. Есть рожковые кофеварки с автоматическими капучинаторами, но стоят они, в основном, дорого — десятки тысяч рублей, хотя есть и приятные исключения.



Автоматический капучинатор: хорошо, но дорого

А еще стоит обратить внимание на то, может ли рожковая кофеварка работать не только с молотым кофе, но и с «чалдами» — кофейными капсулами.



Рабочий инструмент кофеварки-эспрессо: рожок, или холдер. Внизу на фото - чалда (уже спрессованная порция) кофе

Капельные, или фильтрационные кофеварки

Такие кофеварки готовят так называемый фильтрованный кофе — насыщенный, но без характерной для эспрессо пенки — крема. Почему так? Потому что вода проходит сквозь молотый кофе, находящийся в бумажном или полимерном фильтре, не быстро и под давлением, а медленно, «по капле».



Капельная кофеварка с электронным управлением

Такой кофе отличается крепостью, потому что кофейный порошок долго контактирует с водой, тогда как эспрессо — это способ добиться максимально экстракции ароматических веществ без «перебора» с кофеином. Кофе поступает в стеклянный или пластиковый кофейник, который стоит на подогревающей платформе. Плюс такой системы: можно приготовить кофе сразу для всей семьи, и наливать его из кофейника. Есть даже капельные кофеварки с возможностью удаленного управления с мобильного устройства. Минус: молоко всегда подается отдельно, а молочную пену можно приготовить разве что электрокапучинатором, или молоковзбивателем.



Капельная кофеварка с кофемолкой и удаленным управлением

На что смотреть при выборе

Имейте в виду тип фильтров и их доступность в продаже. Фильтр может быть сменный бумажный (новое заваривание — новый фильтр) или из нержавеющей стали и/или полимеров, и тогда его можно просто промывать и не менять раз в один-два года, по мере износа.

Обратите внимание на объем кувшина и наличие функции автоотключения. В последнее время появились модели, дополненные встроенными кофемолками — это очень удобно. И еще одно: традиционные комплекты так называемой техники для завтрака «тостер-соковыжималка-кофеварка» компдлектуют именно капельными кофеварками — так исторически сложилось. Поэтому, возможно, приглянувшаяся модель входит в дизайнерскую серию.



Красиво: капельная кофеварка в комплекте с другой техникой для завтрака

Гейзерные кофеварки, или мока

«От создателей технологии эспрессо», «На каждой итальянской кухне» — такие слоганы можно придумать для этого типа кофеварок. Они состоят из двух частей, соединенных трубкой. Вода в нижней части закипает, появляется давление, которое выталкивает ее по трубке в верхнюю часть, где находится молотый кофе. Получается что-то очень близкое к эспрессо, правда, производители кофемашин утверждают, что в гейзерных кофеварках давление маленькое, и тем не менее — на юге Европе это самый распространенный (потому что дешевый) способ готовить эспрессо дома. Гейзерные кофеварки могут быть электрическими, для плиты (чаще всего) и даже для микроволновки (у нас не прижились, но вода в микроволновке кипит точно так же,просто у кофеварки должен быть пластиковый корпус).



Мока, или гейзерная - электрическая

На что смотреть при выборе

Смотрите на объем: он измеряется в чашках (это 40–60 мл) и может составлять от 1 до 12 чашек. А если это кофеварка для плиты, то важно проверить, для каких видов плит она подходит — некоторые не годятся для индукции.

Кофеварка для кофе по-турецки, или электротурка

Кофе в турке на плите или (это правильнее всего) на горячем песке должно вариться медленно и несколько раз сниматься с огня в момент закипания — в этом секрет отменного вкуса и густой пенки (помимо, конечно, тончайшего помола — практически «в пыль»). Но кофе в турке можно сварить и там, где плиты нет, например, в небольшом офисе.



Электрическая турка - простейшая кофеварка

На что смотреть при выборе

Есть два варианта: простая недорогая электротурка (иногда даже без автоотключения), которая лишь нагревает кофе электричеством — и все, следить за процессом должен уже пользователь. Бывают «дорожные» варианты со складной ручкой. А есть и усовершенствованный вариант, когда компактная кофеварка для кофе по-турецки (именно так!) располагает несколькими режимами работы и выключается сама. В таких приборах есть индикатор отсутствия воды, кнопка напоминания о сахаре, антипригарное покрытие, и кофе при приготовлении помешивать не надо.



Компактная кофеварка для кофе по-турецки