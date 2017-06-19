Капельная, рожковая, гейзер или турка? Разбираемся, какую кофеварку выбрать

Полина Стрижак, 

Если хочется кофе, а кофемашина не по карману или вы не хотите разориться на капсулах, то остается одно – выбрать кофеварку. И вот тут начинается: капельная, рожковая, эспрессо, гейзерная, для кофе по-турецки, с капучинатором, без капучинатора, с панарелло — кто во всем этом может разобраться? Спойлер: мы!

Чем кофеварка отличается от кофемашины?

Кофемашины созданы, прежде всего, для того, чтобы по всем правилам готовить эспрессо. А правила — если вкратце — такие:

  • свежемолотые кофейные зерна (поэтому в кофемашину обязательно встроена кофемолка;
  • давление не менее 15 бар.

Ну, а все остальные функции: приготовление молочной пены, автоматическое приготовление напитков, регулировка степени крепости и объема кофе — дополнительные, и их набор зависит от модели.

В кофеварках редко бывают кофемолки, молотый кофе надо дозировать вручную, а не автоматически, давление (если есть) часто не дотягивает до нужного, и эспрессо варят далеко не все из них.

Кофеварки-эспрессо, или рожковые

Они же холдерные (от слова holder — «держатель» по-английски, а по-русски его как раз назвали рожком, отсюда — «рожковые»). Стоят они в 5–15 раз дешевле кофемашин и позволяют готовить эспрессо из молотого кофе. Некоторые кофеманы даже больше любят кофеварки-эспрессо, чем дорогие кофемашины, потому что порцию кофе тут надо отмерить самому, утрамбовать — тоже, выбрать все параметры — в общем, присутствует элемент творчества и взаимодействия с кофе, который надо еще и намолоть.

Рожковая, или эспрессо, кофеварка
Рожковая, или эспрессо, кофеварка

На что смотреть при выборе

Обращайте внимание на давление (не ниже 15 бар, больше — лучше), на объем стального фильтра в рожке (на одну или две порции), на легкость ухода (узнайте, как промывать и чистить систему), на наличие или отсутствие капучинатора. Последний может быть в одном из двух исполнений: автокапучинатор, когда система набирает молоко из ёмкости, подогревает и взбивает в пену и добавляет в напиток (реже и дороже), или же стальная трубочка-панарелло, под давлением подающая пар в чашку или кувшинчик с молоком.

Панарелло: пенка готовится вот так
Панарелло: пенка готовится вот так

Минус панарелло — в том, что к нему надо приспособиться. Приготовление чашки капучино или латте занимает несколько минут: сначала эспрессо, потом пена, потом все соединить. Справедливости ради замечу, что панарелло встречается и в достаточно дорогих кофемашинах. Есть рожковые кофеварки с автоматическими капучинаторами, но стоят они, в основном, дорого — десятки тысяч рублей, хотя есть и приятные исключения.

Автоматический капучинатор: хорошо, но дорого
Автоматический капучинатор: хорошо, но дорого

А еще стоит обратить внимание на то, может ли рожковая кофеварка работать не только с молотым кофе, но и с «чалдами» — кофейными капсулами.

Рабочий инструмент кофеварки-эспрессо: рожок, или холдер
Рабочий инструмент кофеварки-эспрессо: рожок, или холдер. Внизу на фото - чалда (уже спрессованная порция) кофе

Капельные, или фильтрационные кофеварки

Такие кофеварки готовят так называемый фильтрованный кофе — насыщенный, но без характерной для эспрессо пенки — крема. Почему так? Потому что вода проходит сквозь молотый кофе, находящийся в бумажном или полимерном фильтре, не быстро и под давлением, а медленно, «по капле».

Капельная кофеварка с электронным управлением
Капельная кофеварка с электронным управлением

Такой кофе отличается крепостью, потому что кофейный порошок долго контактирует с водой, тогда как эспрессо — это способ добиться максимально экстракции ароматических веществ без «перебора» с кофеином. Кофе поступает в стеклянный или пластиковый кофейник, который стоит на подогревающей платформе. Плюс такой системы: можно приготовить кофе сразу для всей семьи, и наливать его из кофейника. Есть даже капельные кофеварки с возможностью удаленного управления с мобильного устройства. Минус: молоко всегда подается отдельно, а молочную пену можно приготовить разве что электрокапучинатором, или молоковзбивателем.

Капельная кофеварка с кофемолкой и удаленным управлением
Капельная кофеварка с кофемолкой и удаленным управлением

На что смотреть при выборе

Имейте в виду тип фильтров и их доступность в продаже. Фильтр может быть сменный бумажный (новое заваривание — новый фильтр) или из нержавеющей стали и/или полимеров, и тогда его можно просто промывать и не менять раз в один-два года, по мере износа.

Бумажный фильтр: постоянные замены Фильтр для кофе из нержавеющей стали: просто промыть

Обратите внимание на объем кувшина и наличие функции автоотключения. В последнее время появились модели, дополненные встроенными кофемолками — это очень удобно. И еще одно: традиционные комплекты так называемой техники для завтрака «тостер-соковыжималка-кофеварка» компдлектуют именно капельными кофеварками — так исторически сложилось. Поэтому, возможно, приглянувшаяся модель входит в дизайнерскую серию.

Красиво: в комплекте с другой техникой для завтрака
Красиво: капельная кофеварка в комплекте с другой техникой для завтрака

Гейзерные кофеварки, или мока

«От создателей технологии эспрессо», «На каждой итальянской кухне» — такие слоганы можно придумать для этого типа кофеварок. Они состоят из двух частей, соединенных трубкой. Вода в нижней части закипает, появляется давление, которое выталкивает ее по трубке в верхнюю часть, где находится молотый кофе. Получается что-то очень близкое к эспрессо, правда, производители кофемашин утверждают, что в гейзерных кофеварках давление маленькое, и тем не менее — на юге Европе это самый распространенный (потому что дешевый) способ готовить эспрессо дома. Гейзерные кофеварки могут быть электрическими, для плиты (чаще всего) и даже для микроволновки (у нас не прижились, но вода в микроволновке кипит точно так же,просто у кофеварки должен быть пластиковый корпус).

Мока, или гейзерная - электрическая
Мока, или гейзерная - электрическая

На что смотреть при выборе

Смотрите на объем: он измеряется в чашках (это 40–60 мл) и может составлять от 1 до 12 чашек. А если это кофеварка для плиты, то важно проверить, для каких видов плит она подходит — некоторые не годятся для индукции.

Кофеварка для кофе по-турецки, или электротурка

Кофе в турке на плите или (это правильнее всего) на горячем песке должно вариться медленно и несколько раз сниматься с огня в момент закипания — в этом секрет отменного вкуса и густой пенки (помимо, конечно, тончайшего помола — практически «в пыль»). Но кофе в турке можно сварить и там, где плиты нет, например, в небольшом офисе.

Электрическая турка - простейшая кофеварка
Электрическая турка - простейшая кофеварка

На что смотреть при выборе

Есть два варианта: простая недорогая электротурка (иногда даже без автоотключения), которая лишь нагревает кофе электричеством — и все, следить за процессом должен уже пользователь. Бывают «дорожные» варианты со складной ручкой. А есть и усовершенствованный вариант, когда компактная кофеварка для кофе по-турецки (именно так!) располагает несколькими режимами работы и выключается сама. В таких приборах есть индикатор отсутствия воды, кнопка напоминания о сахаре, антипригарное покрытие, и кофе при приготовлении помешивать не надо.

Компактная кофеварка для кофе по-турецки
Компактная кофеварка для кофе по-турецки

Автор
Полина Стрижак
Теги
как выбрать кофеварка гейзерная кофеварка

Комментарии

Материалы по теме

10 главных ошибок при выборе робота-пылесоса

21 февраля

10 признаков хорошей бритвы: и это всё, что нужно знать при выборе

22 февраля

5 недорогих кофеварок и кофемашин с автоматическим капучинатором

30 декабря 2016

5 эпиляторов, с которыми не так больно

3 мая

6 ошибок при выборе кондиционера

27 мая

7 устаревших кухонных приборов, которые ничем не хуже новых

3 февраля
Из рубрикиБытовая Техника
Как не надо выбирать фильтр для воды: 5 самых частых ошибок
На дворе трава: как выбрать газонокосилку?
4 вещи, без которых лето не начнется

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32