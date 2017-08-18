Как выбрать сушилку для фруктов и овощей: 6 важных вопросов

Чем отличается сушилка от модного прибора — дегидратора? В шутку скажем, что если вы хотите получить сушеные яблоки для компота, то вам нужна сушилка, если низкокалорийные яблочные чипсы для ЗОЖ — дегидратор. А вот как выбрать сушилку и зачем она вообще нужна (может, лучше сушить в духовке или на воздухе), мы расскажем.

Дегидратор или сушилка?

В принципе, это действительно одно и то же, но сушилками чаще называют приборы преимущественно в форме цилиндра, которые открываются и разбираются путем снимания ярусов-поддонов, а дегидраторами — сушилки в виде куба с дверцей и выдвижными поддонами. Дегидраторы, как правило, имеют большую общую площадь рабочих поверхностей, чем сушилки. Кроме того, именно кубические дегидраторы более сложно устроены: часто источником тепла там является инфракрасное излучение, есть автоматические режимы для разных типов продуктов (травы, ягоды, мясо), а в самых продвинутых — датчики влажности, которые автоматически определяют ее уровень в продуктах и подбирают температуру и время сушки. Как правило, диапазон температур в сушилках — 35–70 градусов.



Дегидратор со съемной дверцей

Где должен находиться вентилятор: сверху, снизу или на задней стенке?

Вентилятор, который обеспечивает конвекцию, в кубических дегидраторах с дверцами находится на задней стенке (как в духовках), поэтому он никак не страдает от сока продуктов, а воздух распределяется очень равномерно. Если дверца прозрачная, то можно наблюдать за процессом. Кубические дегидраторы удобнее, чем цилиндрические, лучше вписываются в кухонное пространство, экономя место.



Вентилятор сверху. Сушилка кубической формы занимает меньше места

В сушилках-цилиндрах со съемными ярусами вентилятор располагается либо сверху (редко, и такие приборы стоят дороже при прочих равных характеристиках), либо снизу. В последнем случае на вентилятор будут попадать влага и кусочки продуктов, что может плохо повлиять на работу прибора, но сама сушка идет более равномерно, чем в более гигиеничных моделях с верхним расположением.



Вентилятор снизу: самый распространенный вариант



Вентилятор сверху

Инфракрасный или ТЭНовый нагрев?

Главный аргумент сторонников инфракрасного излучения как способа сушки — это имитация солнечные лучей, а значит, оно больше подходит для вяления. Дальше в ход идет маркетинг: якобы ИК-излучение полезно. Вот неполный список «аргументов»:

подавление патогенной микрофлоры (в продуктах или организме человека, который эти продукты ест, — не уточняется)

предотвращение нарушения структуры продукта «на клеточном и молекулярном уровне» и их «благостное преобразование»

уменьшение действия ядохимикатов и нитратов (нитраты – это водорастворимые вещества, чтобы их удалить, надо вымачивать продукты или просто подержать в воде)

быстрое выведение из организма шлаков, холестерина, токсинов (шлаки — это вообще термин из псевдомедицины, слово-маркер).



ИК дегидратор

Мы бы оставили эти сомнительные утверждения на совести тех, кто их придумал, и выдвинули вот какой аргумент в пользу ИК-нагрева, чисто технический: инфракрасные излучатели воздействуют на продукты, прогревая именно их, а не воздух в приборе, что сокращает расход электричества и время сушки. Правда, стоят ИК-дегидраторы дороже, поэтому об экономии денег речь не идет.

Может ли духовка заменить сушилку?

Можем, если это мультифункциональная электрическая духовка с конвекцией и низкотемпературными режимами. В этом случае все просто: раскладываете продукты на противнях или решетках (если сушите что-то целиком или крупными кусками, например, перцы или их половинки), выбираете режим 40–60 градусов и ставите таймер на два-три часа, потом смотрите: достаточно ли, все ли готово.

Минусы использования для этого духовки таковы: она будет занята несколько часов, в ней нельзя в это время готовить, а кроме того, у духовки высокий расход энергии — сушилка потребляет меньше. А ещё в дегидраторе продукты размещаются на перфорированных поддонах, поэтому можно сушить даже мелко нарезанные продукты или ягоды. В духовке же их нужно будет класть на противни, и это означает, что они не смогут сушиться равномерно.

Может, лучше сушить на солнышке?

Отличный способ, если есть солнышко и дача. Но даже при наличии того и другого у естественного способа сушки есть недостатки. Во-первых, в дегидраторе можно сушить на несольких ярусах и экономить место, а для сушки на столах этих столов или вообще поверхностей должно быть много. Во-вторых, придётся как-то охранять продукты от насекомых.



Сушка на воздухе теневым способом. Солнышко все равно должно быть: для тепла

Что можно готовить в дегидраторе?

Понятно, что дегидратор подходит для нарезанных овощей, фруктов, ягод, трав, грибов. Но мало кто знает, что в сушилке для овощей и фруктов можно вялить рыбу и мясо. Главное — полностью соблюдать инструкцию и выбирать качественные продукты. А еще в дегидраторе отлично выходит домашняя пастила (ей как раз нужна температура 55–60 градусов), фруктовые роллы из соков, зерновые хлебцы — например, из льняного семени. Для сочных продуктов (пастила, фруктовые роллы) лучше сразу купить силиконовые коврики. Также дегидраторах, если удалить часть ярусов или поддонов, можно делать домашние сыры, йогурт, выстаивать тесто.



Силиконовые коврики для пастилы