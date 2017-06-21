Пошла жара: понятный гид по выбору вентилятора

Ferra.ru, 

Бытовая техника столь разнообразна, что покупка даже такого немудреного устройства, как вентилятор, может вызвать вопросы. Какой лучше? На что смотреть при покупке, а что не имеет значения? Почему один стоит 1000 рублей, а другой — в десять или даже тридцать раз дороже?

Осевой или радиальный? «Ромашка» или колонный?

Осевые вентиляторы — это те, что в народе называют «ромашками». Мотор приводит в движение лопасти, которые закреплены на оси и спрятаны под сетку в целях безопасности. Чем мощнее мотор, чем длиннее и шире сами лопасти и тем выше производительность вентилятора — объём воздуха, который он может переместить за час.

Конструкция радиального вентилятора — это труба или цилиндр со множеством лопастей, которые гонят воздух по кругу (радиусу) внутри цилиндра, а наружу он выталкивается под действием центробежной силы. Если осевой вентилятор просто перемещает воздух, то радиальный создает напор и направленный поток. Радиальные вентиляторы, как правило, колонного типа, причем колонна может быть как высокая, так и очень маленькая — есть и переносные вентиляторы с ручками.

Вентилятор колонного типа
Вентилятор колонного типа

Настольный или напольный?

У напольных вентиляторов на ножке больше возможностей в плане направления обдува: как правило, они поворачивают «ромашку» с лопастями вправо и влево, а пользователь может отрегулировать ее наклон и высоту ножки. Настольные и напольные осевые вентиляторы часто не умеют поворачиваться, особенно дизайнерские модели в ретро-стиле, когда кольцо с лопастями заключено между декоративными опорами-стойками. Настольные вентиляторы иногда имеют крепления для установки на стене. Судя по отзывам, часто это становится неожиданностью для покупателей: дует отлично, но только в одну сторону. Колонные вентиляторы, как правило, умеют поворачивать корпус в разные стороны.

Настольные вентиляторы в ретро-стиле
Настольные осевые вентиляторы в ретро-стиле

А может, потолочный?

Потолочные осевые вентиляторы ассоциируются, скорее, с казенными помещениями — столовыми, фойе в доме отдыха где-нибудь в Кисловодске. Но в принципе, они относятся к бытовым вентиляторам и вполне могут быть установлены  в любой комнате в доме. Преимущество потолочного вентилятора — равномерность обдува и отсутствие опасности, что в результате его работы вас продует. У потолочных вентиляторов более длинные лопасти и мощные двигатели, они более производительны, и, кстати, недешевы. Производители потолочных вентиляторов утверждают, что это настоящая альтернатива кондиционерам, но без хладагента и без фильтров, нуждающихся в замене, и расходующие намного меньше электричества. Позволю себе усомниться: кондиционеры охлаждают воздух, а могут работать и на обогрев, кондиционер может опустить температуру воздуха на 10, 15 и даже 20 градусов, а вентиляторы создают ощущение более низкой температуры.

Потолочный вентилятор с лампой
Потолочный вентилятор с лампой

Инновация последнего десятилетия: безлопастные вентиляторы

«Пионером» здесь стала компания Dyson, сделавшая турбину, встроенную в корпус, которая нагнетает воздух из помещения и выпускает его наружу через овальную рамку, многократно усиливая его скорость. Главное преимущество — ребенок или животное не доберется до лопастей. А еще за такими вентиляторами проще ухаживать — пыль не налипает на решетки и лопасти. Но удовольствие очень дорогое.

На российском рынке других безлопастных вентиляторов пока нет, но в мире их делают, можно купить такую поделку (или подделку) намного дешевле, но гарантии качества никто не даст.

Безлопастной вентилятор Dyson AM02 Tower Fa
Безлопастной вентилятор Dyson AM02 Tower Fa

Мощность и производительность

Настольные вентиляторы имеют небольщую мощность — 20–30 Вт, напольные — 40–100 Вт. Кроме  того, максимальная потребляемая мощность может зависеть от наличия дополнительных функций (обогрев, увлажнение).

При покупке вентилятора показатели производительности (столько-то литров воздуха в час) ничего вам не скажут: сложно представить себе эти литры воздуха. Поэтому лучше смотреть на площадь помещения, на которую рассчитан прибор.

Напольный осевой вентилятор
Напольный осевой вентилятор

Уровень шума

Параметр шумности важен для комфорта. Для сравнения: уровень шума холодильника с включенным компрессором — 38–42 дБа, причем 38–39 вы почти не услышите, 41–42 – может помешать спать. Максимальный уровень шума 45–50 дБа не страшен, если у вентилятора есть низкие скорости работы, на них он шуметь будет меньше. В идеале — надо послушать, иначе, при установке в спальне, вас может ждать неприятный сюрприз.

Управление

У самых простых моделей механическое управление и две-три скорости работы. У более продвинутых — электронное, часто сенсорное. Удобно, когда у вентилятора есть пульт ДУ, которым можно включить или отключить функцию поворота корпуса, выбрать скорость и направление обдува.

Вентилятор с электронным управлением и пультом ДУ
Вентилятор с электронным управлением и пультом ДУ

Как правило, у таких моделей есть и дисплей, отображающий все параметры работы и иногда температуру воздуха в помещении. Самые современные модели позволяют не только регулировать скорость работы, но и программировать работу прибора в разное время суток или по дням недели, использовать таймер. Есть вентиляторы с удаленным управлением через приложение на смартфоне. Если покупаете модель с электронным управлением, то смотрите на наличие функции автоотключения или таймера отключения: это полезно, вентилятор часто забывают выключать.

Вентилятор с возможностью удаленного управления REDMOND SkyFan 5005S
Вентилятор с возможностью удаленного управления REDMOND SkyFan 5005S

Защита от перегрева

Имеет смысл читать руководство пользователя к понравившейся модели, благо, сейчас в Сети можно найти почти любое. Там обязательно будет информация, предусмотрена ли защита мотора от перегрева: ведь вентилятор в жару работает чуть ли не круглосуточно, и важно, чтобы двигатель умел отключаться (чтобы при  температуре выше критического уровня размыкалась электрическая цепь). В противном случае мотор просто может сгореть.

Дополнительные функции

Самая распространенная «плюшка» — работа в режиме тепловентилятора. Если вам нужен прибор «2-в-1», то имеет смысл покупать именно тепловентилятор, который может работать и без нагрева, в режиме обычного вентилятора.

Некоторые модели умеют увлажнять воздух — по сути, это соединенные с лопастями ультразвуковые увлажнители: водяной «туман» генерируется ультразвуковыми колебаниями, потом по шлангу поднимается к блоку с лопастями и распространяется по помещению при помощи вентилятора. Минус — они требуют использования умягченной воды, иначе на поверхностях и мебели со временем образуется белый налет от солей, которые содержатся в мельчайших каплях воды, раздуваемых вентилятором.


Вентилятор с увлажнителем
Вентилятор с увлажнителем

Есть модели с ионизацией, многим нравится это ощущение воздуха «как после грозы», а некоторые не чувствуют никакого эффекта. Вопрос целесообразности использования генераторов отрицательно заряженных ионов в бытовой технике — очень спорный: в большом количестве озон вреден, а в малом почти не несет эффекта.

Ночной режим может быть предусмотрен у моделей с электронным управлением. Как правило, это либо более низкая скорость работы с пониженным уровнем шума, либо режим с автоотключением через определенное время.

В некоторых моделях колонного типа может встречаться функция «воздушный удар»: направленный усиленный поток воздуха. Обычно длину «удара» указывают в метрах: например, 5 м. В этом режиме вентилятор работает на максимальной мощности, но можно просто его передвинуть побюлиже, и ему не придется вас доставать в ударном темпе. Так что функция необязательная, скорее, маркетинговая.

USB-вентиляторы и автомобильные вентиляторы

Портативные вентиляторы подключаются к компьютеру через USB-кабель и устанавливаются на столе, чтобы создать комфортный микроклимат на рабочем месте, либо через прикуриватель или тот же USB в автомобиле. Такие вентиляторы часто совмещают с увлажнителями, стоят они недорого и продаются на AliExpress и в магазинах необычных подарков (второй вариант дороже).

Портативный вентилятор с увлажнителем
Портативный вентилятор с увлажнителем

Вентилятор как элемент декора

Обращать внимание на такие рекламные приманки, как «полностью металлический корпус», стоит только, если для вас важно «железо» в интерьере. Сейчас есть очень интересные с точки зрения дизайна модели — брутальные металлические, со стильными решетками, цветные, деревянные, в стилистике 30-х или 50-х, или, наоборот, ультрасовременные — безлопастные, выглядящие почти невесомыми модели. 

Дизайнерская модель Stadler Form Q Fan
Дизайнерская настольная модель Stadler Form Q Fan

Автор
Ferra.ru
Теги
как выбрать вентилятор

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