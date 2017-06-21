Пошла жара: понятный гид по выбору вентилятора

Бытовая техника столь разнообразна, что покупка даже такого немудреного устройства, как вентилятор, может вызвать вопросы. Какой лучше? На что смотреть при покупке, а что не имеет значения? Почему один стоит 1000 рублей, а другой — в десять или даже тридцать раз дороже?

Осевой или радиальный? «Ромашка» или колонный?

Осевые вентиляторы — это те, что в народе называют «ромашками». Мотор приводит в движение лопасти, которые закреплены на оси и спрятаны под сетку в целях безопасности. Чем мощнее мотор, чем длиннее и шире сами лопасти и тем выше производительность вентилятора — объём воздуха, который он может переместить за час.

Конструкция радиального вентилятора — это труба или цилиндр со множеством лопастей, которые гонят воздух по кругу (радиусу) внутри цилиндра, а наружу он выталкивается под действием центробежной силы. Если осевой вентилятор просто перемещает воздух, то радиальный создает напор и направленный поток. Радиальные вентиляторы, как правило, колонного типа, причем колонна может быть как высокая, так и очень маленькая — есть и переносные вентиляторы с ручками.



Вентилятор колонного типа

Настольный или напольный?

У напольных вентиляторов на ножке больше возможностей в плане направления обдува: как правило, они поворачивают «ромашку» с лопастями вправо и влево, а пользователь может отрегулировать ее наклон и высоту ножки. Настольные и напольные осевые вентиляторы часто не умеют поворачиваться, особенно дизайнерские модели в ретро-стиле, когда кольцо с лопастями заключено между декоративными опорами-стойками. Настольные вентиляторы иногда имеют крепления для установки на стене. Судя по отзывам, часто это становится неожиданностью для покупателей: дует отлично, но только в одну сторону. Колонные вентиляторы, как правило, умеют поворачивать корпус в разные стороны.



Настольные осевые вентиляторы в ретро-стиле

А может, потолочный?

Потолочные осевые вентиляторы ассоциируются, скорее, с казенными помещениями — столовыми, фойе в доме отдыха где-нибудь в Кисловодске. Но в принципе, они относятся к бытовым вентиляторам и вполне могут быть установлены в любой комнате в доме. Преимущество потолочного вентилятора — равномерность обдува и отсутствие опасности, что в результате его работы вас продует. У потолочных вентиляторов более длинные лопасти и мощные двигатели, они более производительны, и, кстати, недешевы. Производители потолочных вентиляторов утверждают, что это настоящая альтернатива кондиционерам, но без хладагента и без фильтров, нуждающихся в замене, и расходующие намного меньше электричества. Позволю себе усомниться: кондиционеры охлаждают воздух, а могут работать и на обогрев, кондиционер может опустить температуру воздуха на 10, 15 и даже 20 градусов, а вентиляторы создают ощущение более низкой температуры.



Потолочный вентилятор с лампой

Инновация последнего десятилетия: безлопастные вентиляторы

«Пионером» здесь стала компания Dyson, сделавшая турбину, встроенную в корпус, которая нагнетает воздух из помещения и выпускает его наружу через овальную рамку, многократно усиливая его скорость. Главное преимущество — ребенок или животное не доберется до лопастей. А еще за такими вентиляторами проще ухаживать — пыль не налипает на решетки и лопасти. Но удовольствие очень дорогое.

На российском рынке других безлопастных вентиляторов пока нет, но в мире их делают, можно купить такую поделку (или подделку) намного дешевле, но гарантии качества никто не даст.



Безлопастной вентилятор Dyson AM02 Tower Fa

Мощность и производительность

Настольные вентиляторы имеют небольщую мощность — 20–30 Вт, напольные — 40–100 Вт. Кроме того, максимальная потребляемая мощность может зависеть от наличия дополнительных функций (обогрев, увлажнение).

При покупке вентилятора показатели производительности (столько-то литров воздуха в час) ничего вам не скажут: сложно представить себе эти литры воздуха. Поэтому лучше смотреть на площадь помещения, на которую рассчитан прибор.



Напольный осевой вентилятор

Уровень шума

Параметр шумности важен для комфорта. Для сравнения: уровень шума холодильника с включенным компрессором — 38–42 дБа, причем 38–39 вы почти не услышите, 41–42 – может помешать спать. Максимальный уровень шума 45–50 дБа не страшен, если у вентилятора есть низкие скорости работы, на них он шуметь будет меньше. В идеале — надо послушать, иначе, при установке в спальне, вас может ждать неприятный сюрприз.

Управление

У самых простых моделей механическое управление и две-три скорости работы. У более продвинутых — электронное, часто сенсорное. Удобно, когда у вентилятора есть пульт ДУ, которым можно включить или отключить функцию поворота корпуса, выбрать скорость и направление обдува.



Вентилятор с электронным управлением и пультом ДУ

Как правило, у таких моделей есть и дисплей, отображающий все параметры работы и иногда температуру воздуха в помещении. Самые современные модели позволяют не только регулировать скорость работы, но и программировать работу прибора в разное время суток или по дням недели, использовать таймер. Есть вентиляторы с удаленным управлением через приложение на смартфоне. Если покупаете модель с электронным управлением, то смотрите на наличие функции автоотключения или таймера отключения: это полезно, вентилятор часто забывают выключать.



Вентилятор с возможностью удаленного управления REDMOND SkyFan 5005S

Защита от перегрева

Имеет смысл читать руководство пользователя к понравившейся модели, благо, сейчас в Сети можно найти почти любое. Там обязательно будет информация, предусмотрена ли защита мотора от перегрева: ведь вентилятор в жару работает чуть ли не круглосуточно, и важно, чтобы двигатель умел отключаться (чтобы при температуре выше критического уровня размыкалась электрическая цепь). В противном случае мотор просто может сгореть.

Дополнительные функции

Самая распространенная «плюшка» — работа в режиме тепловентилятора. Если вам нужен прибор «2-в-1», то имеет смысл покупать именно тепловентилятор, который может работать и без нагрева, в режиме обычного вентилятора.

Некоторые модели умеют увлажнять воздух — по сути, это соединенные с лопастями ультразвуковые увлажнители: водяной «туман» генерируется ультразвуковыми колебаниями, потом по шлангу поднимается к блоку с лопастями и распространяется по помещению при помощи вентилятора. Минус — они требуют использования умягченной воды, иначе на поверхностях и мебели со временем образуется белый налет от солей, которые содержатся в мельчайших каплях воды, раздуваемых вентилятором.





Вентилятор с увлажнителем

Есть модели с ионизацией, многим нравится это ощущение воздуха «как после грозы», а некоторые не чувствуют никакого эффекта. Вопрос целесообразности использования генераторов отрицательно заряженных ионов в бытовой технике — очень спорный: в большом количестве озон вреден, а в малом почти не несет эффекта.

Ночной режим может быть предусмотрен у моделей с электронным управлением. Как правило, это либо более низкая скорость работы с пониженным уровнем шума, либо режим с автоотключением через определенное время.

В некоторых моделях колонного типа может встречаться функция «воздушный удар»: направленный усиленный поток воздуха. Обычно длину «удара» указывают в метрах: например, 5 м. В этом режиме вентилятор работает на максимальной мощности, но можно просто его передвинуть побюлиже, и ему не придется вас доставать в ударном темпе. Так что функция необязательная, скорее, маркетинговая.

USB-вентиляторы и автомобильные вентиляторы

Портативные вентиляторы подключаются к компьютеру через USB-кабель и устанавливаются на столе, чтобы создать комфортный микроклимат на рабочем месте, либо через прикуриватель или тот же USB в автомобиле. Такие вентиляторы часто совмещают с увлажнителями, стоят они недорого и продаются на AliExpress и в магазинах необычных подарков (второй вариант дороже).



Портативный вентилятор с увлажнителем

Вентилятор как элемент декора

Обращать внимание на такие рекламные приманки, как «полностью металлический корпус», стоит только, если для вас важно «железо» в интерьере. Сейчас есть очень интересные с точки зрения дизайна модели — брутальные металлические, со стильными решетками, цветные, деревянные, в стилистике 30-х или 50-х, или, наоборот, ультрасовременные — безлопастные, выглядящие почти невесомыми модели.



Дизайнерская настольная модель Stadler Form Q Fan