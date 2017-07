Выбираем морозильник: ларь или шкаф, и еще 8 важных вопросов

Лето, урожай, заготовки! Советуем выбирать морозильник уже сейчас, пока не наступил август — сезон пикового спроса на морозильные камеры. Какие они бывают, чем одни лучше других и на что стоит обращать внимание — в нашей инструкции.

Какой объем?

Как правило, покупатель представляет себе, какой объем ему нужен% большой, средний, маленький (это в случае, если у холодильника нет морозилки, а не для хранения припасов). Важно понимать, что номинальный и полезный объем — разные вещи, и смотреть нужно именно на последний.

Разница между этими двумя объёмами может быть велика, когда морозильник оснащен системой No Frost, конструкция которой съедает десятки литров. Если особых потребностей нет, то семье из двух человек подойдет полезный объем 100 л, из трех — 150 л, и так далее.



Морозильник-шкаф Liebherr

Встраиваемый или отдельно стоящий?

Если морозильник покупается отдельно от кухни, то, как правило, выбирают отдельно стоящий прибор. Интересно, что «встройки» много именно среди небольших и средних по габаритам моделей, их называют морозильниками-тумбами. Они встраиваются под столешницу вровень со столами, стиральной и посудомоечной машиной, что очень удобно. Комбинация небольшого встроенного морозильника-шкафа и большого холодильника без морозильной камеры иногда становится компромиссным решением, когда объема обычного по габаритам холодильника шириной 60 см для семьи недостаточно, и покупать комбинацию Side-by-Side или огромный многодверный холодильник не по карману или не по размеру кухни и дверных проемов.

Дополнительный небольшой встраиваемый морозильник может спасти ситуацию, если ради красоты покупается холодильник в стиле ретро: как правило, морозилки у таких моделей тоже ретро-размеров — 30 литров, или отсутствуют вообще.



Встраиваемый морозильник-тумба

Ларь или шкаф?

Мы привыкли, что морозильник-ларь — это что-то такое родом из супермаркета, для мороженного и пельменей. Неужели такому может найтись место дома? Если этого самого места у вас много, то да, потому что по основным параметрам экономичности, вместительности, удобства морозильники-лари превосходят шкафообразных «коллег», которые лучше ларей только в одном: в экономии площади.



Морозильник-шкаф Беко

Преимуществ у морозильников-ларей несколько. Во-первых, дверца ларя всегда плотно закрыта, она будет хорошо прилегать под собственным весом, даже если уплотнитель износится. Во-вторых, теплый воздух при открывании ларя не попадает в него, так как по законам физики он стремится вверх, а когда вы открываете морозильник-шкаф, воздух из него перемешивается с теплым воздухом комнаты. Внутреннее пространство современных морозильников-шкафов обычно отлично организовано, не стоит бояться, что вы чего-то не увидите или не найдете.



Внутреннее пространство в морозильнике-ларе



Морозильник-ларь

С "No Frost" или без?

Морозильные камеры с системой автоматического оттаивания не требуют ручного размораживания, и никто не скажет, что это плохо. Возражения есть другого плана: "No Frost" уменьшает полезный объем, модели с "No Frost" более шумные (40–43 дБ, без "No Frost" — бывает тише, но необязательно, это зависит и от звукоизоляции, и от других параметров). Основной аргумент противников No Frost в холодильниках в случае с морозильными камерами не работает: в морозилке ничего не заветривается — все упаковано и расфасовано.

Есть модели без системы "No Frost", но с пониженным образованием инея и требующие размораживания очень редко, например, морозильники с системами "Low Frost".



Low Frost

Какие должны быть мощность и температура замораживания?

Большинство моделей на рынке замораживают в стандартном режиме до –18...24 градусов, это глубокая заморозка. Есть модели, способные замораживать до –12 градусов, этого недостаточно для длительного хранения мяса, рыбы, птицы, но не поможет сохранить витамины в овощах и фруктах. Это, как правило, отечественные недорогие модели с механическим управлением и маркировкой «две снежинки»: ** . Морозильные камеры, поддерживающие температуру –18 градусов, маркируются тремя снежинками: ***. В некоторых моделях могут встретиться специальные ящики для хранения продуктов животного происхождения: там –24 градуса и добавлена ещё одна снежинка.



Ящик для рыбы и мяса. Здесь - 24 градуса

Мощность замораживания — то, на что мы мало обращаем внимания при выборе холодильника и морозильника, а зря: полезно понимать, сколько продуктов может заморозить прибор за единицу времени, чтобы не перегружать его и не давать лишнюю нагрузку на компрессор. Так, для полезного объема 80–100 л хорошей мощностью замораживания будут 4–5 кг в сутки, для среднего полезного объема 150 л — 10–11 кг в сутки, для 180–200 л – 14,5-16 кг в сутки.

Один или два компрессора?

Морозильные камеры (как правило, шкафы) могут оснащаться двумя компрессорами и иметь два независимых отделения, которые можно включать и выключать отдельно друг от друга. Это очень удобно, если загруженность морозильника зависит от сезона или количества людей дома. Например, летом у вас рыбалка, охота, заготовки — используете две камеры. А когда к середине зимы съедите половину припасов — оставляете включённой только одну камеру и не тратите электричество.

Нужен ли режим суперзамозки?

Суперзаморозка, шоковая заморозка — это включение компрессора на повышенную мощность примерно за 12–24 часа до планируемой большой закупки-загрузки морозильной камеры. Температура опустится до –24...36 градусов (в зависимости от модели и времени), и большой «наплыв» продуктов комнатной температуры не сможет негативно повлиять на уже хранящиеся продукты и позволит «вновь прибывшим» заморозиться по всем правилам: быстро и четко, без прохождения вредной для структуры продуктов стадии медленной кристаллизации. Да, это очень полезная функция. Важно только, чтобы у этого режима было автоотключение, потому что если он отключается вручную, то можно об этом забыть, и тогда продукты переморозятся.

Электронное или электро-механическое управление?

Если наличие суперзамораживания, отображения температуры и информации о некорректной работе на дисплее неважно, то можно покупать прибор с простым управлением.

Какие еще есть важные характеристики?

Одна из действительно важных характеристик — время сохранения продуктов в случае отключения питания, оно прописано в инструкции. Есть модели, которые сохраняют холод (в районе –8...10 градусов, в зависимости от внешней температуры) более суток, есть — на 18 часов, есть меньше. Если вы покупаете морозильную камеру для загородного дома, то стоит присмотреться к моделям с аккумуляторами холода: продукты будут целее.

Важен класс энергоэффективности: холодильники и морозильники — основные «растратчики» электроэнергии, так как постоянно работают. Еще несколько лет назад самыми экономичными моделями были морозильники с классом энергопотребления А, сейчас уже много моделей А++ и А+++. Как правило, это приборы с инверторным компрессором.