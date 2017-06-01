Как выбрать газовую или комбинированную плиту?

Если у вас «на кухне газ» и вы хотите плиту, а не «встройку», то выбор у вас такой: полностью газовая плита или комбинированная плита с электрической духовкой и, возможно, комбинацией конфорок: газовых и электрических.

Газовая или комбинированная?

В пользу газа

Полностью газовая плита (и варочный стол, и духовой шкаф) — всегда более дешевый вариант, чем комбинированная плита того же бренда и примерно того же уровня. Кроме того, тарифы на газ в нашей стране существенно ниже, чем на электричество, поэтому полностью газовая плита будет дешевле и в эксплуатации. Вы сможете пользоваться и конфорками, и духовкой, если отключат электричество. Мощность газовых конфорок (в том числе горелки духовки) легко и просто регулируется «на глаз», нагрев (в том числе разогрев духовки) происходит очень быстро.

Минусы полностью газовой плиты

Газовая духовка может быть очень неплохой, но она останется газовой, а значит, в ней не будет:

верхнего нагрева и возможности комбинировать верхний и нижний нагрев;

вентилятора, создающего принудительную конвекцию для равномерного распределения горячего воздуха внутри камеры;

точной регулировки температуры;

низкотемпературных режимов для ферментирования и размораживания.

Кроме того, газовая духовка дает больше копоти, и со временем может начать пропекать неровно (если в горелке забьются отверстия, когда что-то убежит, пригорит – например, сладкая начинка из пирога или просто жир). Газовую духовку труднее чистить.

В пользу комбинации «газовая варочная поверхность + электрическая духовка»

Комбинированная плита с газовым варочным столом и электрической духовкой – хороший вариант для тех, кто и экономить хочет, используя газ для повседневных кулинарных нужд, и пользоваться всеми преимуществами современных электрических духовых шкафов: конвекцией, грилем, точной регулировкой температуры (начиная с низких температур от 35-50 градусов), возможностью комбинировать режимы и т.п.



Комбинированная газоэлектрическая плита

Плиты с комбинированной газо-электрической варочной поверхностью и электрической духовкой

Плиты с газовым варочным столом, на котором красуется одна электроконфорка (реже — две газовые и две электрические) нужны там, где постоянно отключают то газ, то электричество или, например, при использовании газовых баллонов (а вдруг кончится газ). Радость еще и в том, что такая плита зачастую не требует специального подключения к сети с напряжением больше, чем 220 В: например, если мощность электрической конфорки не превышает 1,5 кВт, а мощность обоих ТЭНов — 2 кВт (у полностью электрической плиты суммарная потребляемая мощность в два-три раза выше), но, конечно, требования к сети надо уточнять для конкретной модели. Как правило, варочные столы таких плит покрыты эмалью, а электроконфорка представляет собой классический, но, увы, устаревший со всех точек зрения «блин», единственное достоинство которого — возможность его легко заменить в случае поломки.



Комбинированная варочная поверхность

Редкость: плиты с комбинированной газо-электрической варочной поверхностью и газовой духовкой

Таких моделей не очень много. В основном, они предназначены для загородных домов, где есть газ или используются газовые баллоны. В случае проблем с газоснабжением можно пользоваться электрической конфоркой. Плиты с газово-электрическим варочным столом и газовой духовкой выпускают GEFEST, Flama, BEKO, De Luxe, Ardo, Hansa, Ardesia. Как правило, такие плиты не требуют специального электрического подключения, потому что мощность одного (реже — двух) электрического элемента невелика.

Габариты

Сейчас можно купить плиты самых разных габаритов — от узких шириной всего 50 см до «королев кухни» шириной 90–120 см. Это, в основном, модели премиальных брендов и плиты в стиле «ретро». Стандартные габариты — 60х60 и 60х50, редко можно встретить плиты глубиной 50 см.

Материал варочной поверхности

Для газового или комбинированного варочного стола есть три варианта: эмалированная сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло.

Газ на стекле — модно, красиво, эффектно. Чистится несложно — специальными средствами для стекла. Использовать абразивы нельзя: хоть стекло и закаленное, но царапины могут образоваться. Хочется обратить внимание, что иногда встречается покрытие из стеклокерамики, которое выглядит, как стекло, но стоит дороже. Применение стеклокерамики в газовых варочных поверхностях неоправдано. А в электроплитах стеклокерамика хороша тем, что у нее отличная теплопроводность, там прямо под нее устанавливают нагревательные элементы.

Нержавеющая сталь выглядит очень достойно, технологично, дорого, но тоже предполагает использование для очистки специальных средств. Ну, и «пальчики» на такой поверхности остаются — это предупреждение для придир.



Варочная поверхность из нержавеющей стали

Если говорить о долговечности, то и нержавеющая сталь, и закаленное стекло абсолютно надежны. Сложно себе представить, как надо постараться, чтобы разбить стеклянную варочную поверхность.

Эмалированное покрытие — это то, с чем мы все выросли, что видели в своих старых плитах и что актуально и сейчас. Эмаль выглядит простенько, и, в зависимости от качества, может быть пористой или стать таковой от использования агрессивной «химии». А будучи пористой, она трудно отмывается и быстрее пачкается. Поэтому эстетические свойства ее, скажем так, средние, правда, сейчас можно найти плиты с коричневой, бежевой, черной эмалью — не обязательно белой. Но по сути, единственное достоинство эмали — низкая цена.



Эмаль может быть не только белой

Конфорки особого назначения

Двойная и тройная «корона» (конфорки быстрого разогрева)

Два, три и даже четыре ряда пламени: для особенно торопливых (чайник закипает, пока вы ищете сахарницу), ну, и, конечно, для быстрой обжарки, для приготовления стейков с корочкой снаружи и нежных внутри, для любителей азиатской кухни — конфорки с несколькими рядами пламени вполне могут заменить конфорку-вок.



Тройная корона: очень быстрый разогрев

Но горелки-вок — это не просто мощные конфорки с двойным или тройным пламенем, это еще и форма: настоящая сковорода-вок имеет особое выпуклое дно, и правильная конфорка-вок должна быть оснащена еще и особым круглым держателем для посуды.



Конфорка-вок

Coup de feu

По сути, это не конфорка, а чугунная панель на газовой плите. Она разогревается от тепла духовки или газовых горелок и может использоваться для томления, подогрева, разогрева тарелок. Встречается в полупрофессиональных плитах большого размера.



Плита с панелью Coup de feu

Безопасность

Система «Газ-контроль»

Автоматика выключает подачу газа, если огонь не зажегся или погас. Для полной безопасности рекомендуется полный газ-контроль: и варочного стола, и духовки.

Двойное или тройное стекло духовки

Дело тут не в прочности, а в термобезопасности: при наличии двух, трех или четырех стекол в духовке внешнее стекло нагревается минимально, и обжечься снаружи о дверцу духового шкафа нельзя.

Таймер

Для электродуховки таймер — нужная вещь, повышающая уровень безопасности и помогающая соблюдать рецептуру. Таймеры бывают разные: таймер отключения и таймер, подающий звуковой сигнал.

Функциональность духовки в газовой и комбинированной плите

Электрическая духовка (если только она не статическая, где есть только ТЭН или два ТЭНа) может похвастаться бОльшим разнообразием функций, чем газовая: разные уровни нагрева, несколько ТЭНов, точные установки температуры, конвекция, пар, термощуп, низкотемпературное приготовление, размораживание, комбинирование режимов. Газовые духовки менее функциональны, в них нет принудительной конвекции (исключение – несколько полупрофессиональных моделей Glem, Lofra и т.п.), но газовых духовках может быть гриль – причем чаще всего электрический. Кроме того, некоторые газовые духовки оснащены термостатом: при достижении заданной температуры подача газа уменьшается.



Электродуховка в комбинированной назоэлектрической плите: на задней стенке установлены вентиляторы для конвекции

Удобство использования

Атоподжиг

Большинство газовых и комбинированных плит имеют функцию автоподжига (электроподжига, пьезоподжига). Чаще всего это встроенная пьезозажигалка, которая дает искру. Поджиг может быть ручной (открываете газ, нажимаете кнопку) или полностью автоматический, срабатывающий одновременно с открытием газа. Второе удобнее и надежнее: нет никакой кнопки и нет риска, что она сломается, залипнет (если панель чем-нибудь залить) и т.п.



Кнопка поджига с "искрой"

Подсветка духовки

Наличие подсветки облегчает взаимодействие с духовкой: позволяет видеть, что происходит с блюдом без открывания дверцы (важно для многих видов теста). Кроме того, духовку с подсветкой если не проще чистить, то приятнее: все видно.



Гриль, вертел и подсветка в газовом духовом шкафу

Телескопические направляющие

С ними дверца духового шкафа открывается и закрывается плавно, решетки, противни и полки «выезжают» и задвигаются обратно без усилий. Хорошо, если они могут быть зафиксированы на дверце, и тогда все «внутренности» будут выдвигаться вместе с открыванием дверцы.

Системы очистки духовок

Мы очень подробно написали о пиролитической и каталитической системах очистки духовок здесь, в статье о том, как выбрать электрическую плиту. Системы очистки в электрических духовках такие же, а в газовых системы автоматической очистки не применяются: возможна только традиционная чистка.