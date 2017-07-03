Какую машинку для стрижки выбрать: простое руководство

Машинка для стрижки волос, триммер для ухода за бородой — их так много! Eсть совсем дешевые — от тысячи рублей, а есть в десять раз дороже. От чего зависит цена, какие машинки и триммеры бывают, и какой лучше выбрать — рассказываем в нашем руководстве.

Отличия профессиональных машинок от бытовых

Главное отличие – профессиональный мотор. Роторный, с большой мощностью (30-45 Вт), количеством оборотов 4500-5500 в минуту, и главное – с функцией остановки вращения мотора при пониженном заряде аккумулятора. В непрофессиональных приборах двигатель в этом случае продолжает работать, замедляясь, в результате чего машинка начинает буксовать, дергать и рвать волосы. Цена на профессиональные машинки для стрижки стартует от 4500-5000 рублей, но чаще она еще выше. Для любительской (бытовой) машинки желательно хотя бы наличие роторного мотора, иначе прибор будет ужасно вибрировать.



Цифровые настройки длины стрижки отображаются на дисплее

Есть еще несколько отличий профессиональных машинок для стрижки от бытовых: более точная настройка длины щетины (бывает 0,2 мм), быстрая зарядка (примерно 1 час), длительное время автономной работы (не менее 50–60 минут, чаще 90 минут). Профессиональные приборы оснащаются высококачественными самозатачивающимися лезвиями и имеют несколько насадок с большой вариативностью длины стрижки.

Материал лезвия – важен или нет?

Если в качестве материала указывается металл или обычная (не нержавеющая) сталь, это архаика. У большинства приборов — как профессиональных, так и класса массовых — и подвижные, и неподвижные лезвия сделаны из нержавеющей стали. Маркетинговых приемов, чтобы попривлекательнее ее назвать, много: медицинская, хирургическая, японская — суть не меняется. Если её маркировка — 18/10, то это хром-никелевый сплав. У некоторых людей бывает аллергия на никель (актуально, если только вы стрижетесь «под ноль» и лезвия контактируют с кожей), для них подойдет титановое или керамическое покрытие лезвий, это и гипоаллергенно, и прочности добавляет.

Все эти нюансы важны для профессионального использования машинки для стрижки в салонах: приходят разные люди с разными волосами и проблемами. Для домашней машинки главное — чтобы лезвия не ржавели и были самозатачивающимися. Они, конечно, не вечные, но долго не тупятся, потому что имеют сложную конструкцию, позволяющие им длительное время не выходить из строя. У хорошей машинки в комплекте всегда есть масленка для смазывания лезвий.



Материал: важны прочность и устойчивость к коррозии

Форма лезвий — играет роль?

Для качественной проработки и ровной стрижки всех волосков форма лезвий имеет значение. Крупнейшие производители делают лезвия с мельчайшими зубчиками W- или Х-образной формы, они приподнимают короткие волоски и лучше захватывают их. Форма лезвий определяется визуально, но очень часто обозначение формы опадает в название машинки.



Valera X-Master. Форма лезвий играет роль

Настройки длины: механика и автомат

Тут все просто: чем больше вариаций, тем лучше. Как правило, в комплект входит два или больше гребней, а длина стрижки регулируется либо механически (тут важно, чтобы вам было удобно пользоваться переключателем), либо электронно: у наиболее продвинутых моделей есть цифровые настройки. Возможность переключать длину прямо во время стрижки важна, пожалуй, только для профессиональных стилистов.



Регулировка длины: механика



Цифровые настройки длины

Какой машинкой можно легко постричь себя сзади?

Есть модели, в которых режущий блок поворачивается и устанавливается под любым удобным углом, а захват у самой машинки — примерно как у компьютерной мыши. Если вам некому помочь со стрижкой, то такой вариант оптимален. Есть машинки нестандартной формы, например Remington HC4250 QuickCut Hair Clipper — тоже с удобным захватом всей кистью, широким изогнутым лезвием и девятью насадками.



Стрижка сзади: с поворотным режущим блоком



Remington HC4250 QuickCut Hair Clipper: эргономичная форма для самостоятельной стрижки

Какой машинкой можно сформировать контуры бороды?

Большинство машинок и наборов для стрижки универсальны и включают или насадку-гребень или сменный режущий блок с более узким лезвием и мелкими зубчиками для стрижки бороды и окантовки бакенбардов. Второе предпочтительнее — к гребню не так просто приспособиться. Специальных триммеров для ухода за бородой не очень много, но среди них встречаются интересные, например, позволяющие хорошо «прицелиться», создать своеобразный «трафарет». Таков триммер для ухода за бородой Philips BT9297/15 с лазерным наведением: на лице лазером (как в лазерной указке) рисуется линия, ориентируясь на которую и надо подравнивать. У модели 17 цифровых настроек длины, время работы до 80 минут, время зарядки — 1 час.



Триммер для бороды и усов с лазерным наведением Philips BT9297/15

От сети или от аккумулятора?

Есть машинки, которые работают только от сети — они дешевле, но если вы готовы мириться с проводом, то, в принципе, ничего плохого в них нет: двигатель работает со стабильной скоростью, нет проблем с зарядкой и заменой аккумулятора.



Оптимально: работа от сети и аккумулятора

Какой должен быть аккумулятор?

Лучше всего, если в аккумуляторной машинке стоит литий-ионная батарея: она быстрее заряжается и дольше держит зарядку. Но многие серьезные производители (например, Braun) не отказываются от никель-металл-гидридных аккумуляторов, просто делают их двойными.

Ёмкость аккумулятора важна, но по ней ориентироваться сложно, потребителю проще иметь в виду указанное в характеристиках модели время автономной работы и время зарядки. Надо понимать, что если скоростей работы несколько, то время указывается для самой меньшей из них, а на максимальной машинка будет работать в полтора-два раза меньше. Важно, чтобы у машинки была функция быстрой зарядки: например, она заряжается 10 минут и этого хватает на 10 минут стрижки. Если машинка дорогая и её будет жалко через пару лет выкинуть и поменять, то очень важно, чтобы аккумулятор был сменный.

Вакуумное всасывание волос — не обязательно

Есть машинки, которые оснащены пластиковым контейнером для состриженных волосков, а в саму машинку встроен маленький пылесосик, который их туда затягивает. Это актуально, если машинка используется для коротких волос, потому что контейнеры очень маленькие.



Машинка с вакуумным всасыванием

Насадка для филировки — не для профессионалов

Такая насадка нужна как раз не профессионалам, а любителям — профи делают филировку специальными или обычными ножницами. А дома филировкой, или прореживанием, можно завершить стрижку, чтобы она смотрелась более легкой и естественной.

Легкий уход — важно

Проще всего ухаживать за машинкой, если корпус водонепроницаем, изолирован, и есть можно просто промыть рабочую часть под струей воды. Неплохо, если режущий блок съемный. Плохо, если предусмотрена только сухая чистка: во-первых, это неудобно, во-вторых, может говорить о неуверенности производителя в качестве лезвий.



Гигиенично и просто