Как выбрать безопасный и удобный фен для волос, не потратив лишних денег

«А что его там выбирать – фен и фен» – скажете вы. Но даже такая простая техника – даже не фен-щетка и не стайлер – тоже требует определенного минимума знаний, а покупка хорошего фена не отменяет его правильного применения. Спойлер: мы не напишем о нескольких режимах обдува и температуры, это вы и так знаете.

Выбирайте фен с высокой мощностью

Нормальная мощность – 1800-2000 Вт, меньшая допустима для дорожных моделей, больше – 2200-2400 Вт – еще лучше. Дело в том, что половинную мощность вы всегда сможете настроить, а превысить имеющийся максимум – нет. Мощность отвечает и за работу вентилятора (максимальную скорость воздушного потока), и за нагрев. Качественная сушка возможна с сильным воздушным потоком и возможностью регулировки температуры, поэтому самая быстрая и безопасная сушка – вентилятор на максимуме, нагрев – не максимальный. Маломощный фен может сильно греть и плохо дуть, в результате сушка будет медленной и горячей, что вредно. Так, фен-щетки, мощность которых обычно не превышает 1000 Вт, предназначены для укладки, а не для сушки волос.



Мощность – это не плохо, а хорошо

Профессиональный мотор – надежность и безопасность

АС моторами – двигателями переменного тока – оснащают профессиональные фены, рекомендованные для использования парикмахерами-стилистами, в бытовых фенах используются или DC – двигатели постоянного тока. Срок службы АС моторов – не менее 5 лет, а часто больше, они не перегреваются, и фен вряд ли не отключится, чтобы остыть, если вы используете его дома: он рассчитан на тяжелые салонные будни. Кроме того, такой мотор обеспечивает равномерные нагрев и быстрое переключение температуры, поэтому именно в моделях с профессиональными моторами кнопка «Холодный обдув» действительно работает, включая подачу воздуха если не прохладного, то хотя бы комнатной температуры (контраст «горячее-холодное» нужен для закрепления укладки и просто для быстрого изменения температуры, если вдруг вам стало слишком горячо.



Кнопка холодного обдува: не фикция только в фенах с профессиональным мотором

Не верьте в оздоравливающие технологии в фенах

Никаких независимых исследований, доказывающих, что отрицательно заряженные частицы – ионы, которые генерируют некоторые фены, оздоравливают волосы, «сохраняют естественный уровень влажности» и т.п. Сами по себе ионы действительно притягивают молекулы воды, но нет никакой гарантии, что они будут «оседать» на волосах в достаточном количестве (вентилятор-то дует сильно!), и пересушенность – результат неправильно выбранного температурного режима. Максимум того, что дает ионизация – уменьшение статического электричества: волосы меньше разлетаются и электризуются. Переплачивать за ионизацию точно не стоит, как и за другие модные псевдолечебные и «эко» технологии: например, нефритовое напыление «от перхоти», турмалиновое – для «увлажнения и блеска», экорежим – это просто сочетание средней температуры нагрева и средней или высокой скорости, фен, «сохраняющий красоту окрашенных волос» – это фен с ионизацией и т.п. Считается, что равномерному прогреву способствуют керамическое покрытие нагревательного элемента и решетки: риск возникновения так называемых «точек перегрева» на волосах снижается, но лучше просто держать фен на безопасном расстоянии 25-30 см.



Ионизация: уменьшает статическое электричество. Но не более

Крепление шнура должно быть шарнирным

Минимальная длина шнура – 1,8 м, максимальная – 3 м, у профессиональных фенов именно столько. Но не менее важно наличие шарнирного крепления шнура на корпусе фена: тогда шнур будет вращаться вслед за движениями ваших рук и не перекрутится в процессе работы. Постоянно перекручивающийся провод – не только неудобно, но и потенциально опасно.

Если у фена нет петельки (или она так мала, что ею не воспользуешься), то вероятность того, что фен будет лежать на стиральной машине, комоде, раковине – где угодно – возрастает. И так же растет вероятность того, что он будет оттуда падать и повредится. Петелька – это маленькая, но важная деталь, которая говорит о продуманности конструкции.



С шарнирным креплением шнур вращается и не запутывается

Насадка-диффузор необязательна

Диффузоры широко рекламируются, но мало кто умеет ими пользоваться и находит удобными. Профессиональные стилисты никогда не пользуются диффузорами, чтобы создать объем – только круглыми щетками. Для качественной укладки нужна правильная расческа и насадка-концентратор, а лучше – две: разной ширины. Диффузор в комплекте сделает фен дороже и имеет большие шансы долгие годы валяться в шкафу.



Круглая щетка и насадка-концентратор - то, что действительно нужно для укладки

Выбирайте фен с длинным соплом

Оно нужно не только профессиональным стилистам, которые используют его для перекидывания волос при укладке с фена на расческу и обратно. Короткое сопло повышает риск затягивания волос средней длины в воздухозаборник, если сушиться, наклонив голову вниз и направляя поток воздуха на корни, что обычно и делают для придания объема у корней.

Фен должно быть легко чистить от попадающих в решетку волос и пыли

Съемная решетка воздухозаборника – это очень удобно и гигиенично. Странно, что фильтр не делают съемным на всех фенах.

Решетка воздухозаборника: в идеале должна быть съемной