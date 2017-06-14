На дворе трава: как выбрать газонокосилку?

Аккуратный газон — результат большого труда. Как ни странно, чтобы трава росла хорошо и густо, с ней нужно вести вечную борьбу. Рассказываем, как выбрать надёжный и удобный инструмент за уходом за лужайкой — газонокосилку.

Тележка или триммер?

Колесная газонокосилка или триммер — выбор зависит, прежде всего, от того, кто и что будет косить. Сразу оговоримся, что для поддержания в рабочем состоянии теннисного корта, футбольного поля или лужайки для гольфа необходима профессиональная или хотя бы полупрофессиональная газонокосилка, а мы будем говорить о бытовых. И еще: хотите ровных «английских» лужаек — выбирайте колесную газонокосилку, поскольку триммер не позволяет регулировать высоту срезания травы и не даёт добиться идеально ровной поверхности.



Бензиновая колесная газонокосилка

В пользу триммера

Триммеры — не для слабаков. Ведь пользователю придётся носить на себе закрепленный на ремнях 5-7-килограммовый аппарат, или же держать в руках (и активно орудовать) 3-килограммовое устройство.

У триммеров есть очевидное преимущество перед колесными газонокосилками: ими можно косить траву любой высоты — хоть по пояс, тогда как колесные газонокосилки больше подходят для регулярного ухода за участком: если трава переросла определенную высоту, то «тележка» не может не справиться. Кроме того, триммер — это всегда маневренность и возможность аккуратно обходить препятствия: кусты, деревья, цветы, садовый декор. Триммер — если позволяет мощность — срезает молодую поросль кустарников и бурьян, а кроме того, ему не надо приноравливаться к сложному рельефу.

Минусы переносных триммеров

Главный минус — вес и вибрация, которая не гасится полностью даже при наличии антивибрационных систем. Отсюда — нагрузка на спину и на руки.

Кроме того, скошенная трава остается на месте, и после «стрижки» ее надо убирать граблями или другим садовым инструментом.

Наконец, с триммером нельзя отрегулировать высоту скашивания.

На что смотреть при выборе переносного триммера?

Самая важная характеристика — мощность. Чем она выше, тем качественнее и быстрее косит триммер, но вместе с тем шума и вибрации тоже будет больше. Мощность электрических триммеров варьируется от 250 Вт до 1700 Вт.

Мощность до 600–700 Вт годится для ухода за небольшими незапущенными участками, подравнивания кромок. Такие аппараты часто используются в дополнение к более мощному триммеру или колесной газонокосилке. 1000–1200 Вт — это серьезная мощность для электрического триммера. Ну, а 1500–1700 Вт – это уже настолько неэкономно, что выгоднее и надежнее покупать бензиновый триммер. Мощности моделей, работающих на бензине (от 1 до 7 л.с.), обычно хватает для ухода за сложными и запущенными участками, а тут повышенная мощность четырехтактных двигателей нужна, чтобы не только для непосредственно косьбы, но и для передвижения агрегата.

Другой важный параметр — из чего состоит режущий блок. Это может быть только леска или леска и нож (диск), и редко — только нож. Леска — расходный материал, она может внезапно кончиться, и тогда здорово выручит наличие ножа. Нож может затупиться или стесаться — тогда леска. Хотя каждый пользователь с опытом понимает, что для чего подходит: кто-то ножом срезает кустарники, кому-то больше нравится толстая леска, а нож использует для подравнивания. В большинстве случаев (особенно в недорогих триммерах) в комплект входит тонкая леска неважного качества — даже у триммеров именитых брендов. Опытные пользователи сразу меняют леску на более толстую — 1,6-2 мм в диаметре.



Дека и леска

Следующее свойство — ширина скашивания. Обычно она бывает в пределах от 20 до 50 см. Больше всего моделей на 35–45 см — это норма для ухода за дачным участком и огородом. До 25 см – только для кромок, бордюров, маленьких участков. В совокупности с мощностью ширина скашивания влияет на производительность. Ширина скашивания больше 50–55 см встречается у профессиональных моделей и сенокосилок — колесных триммеров.

Важно и качество материалов и сборки, как ни банально. Если всё выглядит тонким и хлипким в выключенном состоянии, то при работе может вовсе разлететься. Особенно страдает нож — если он тонкий и некачественный, то замена потребуется очень скоро.

Для электрического триммера важна длина провода. Нет, очень длинных не бывает, все равно понадобится удлинитель. Но прикинуть, где у вас будет находиться место стыка с удлинителем, стоит. Если он будет болтаться у коленки — это ужасно неудобно.

Обратите внимание на систему крепления на теле: ремни, подкладки под ремни для смягчения, то, как всё застегивается и легко ли носить прибор — это во многом зависит не только от его веса, но и от того, как распределяется нагрузка на спину, и можно ли отрегулировать длину штанги под рост пользователя. У некоторых моделей есть колесики — удобно, но такие небольшие триммеры подходят для подравнивания газонов и не годятся для высокой травы и сложных рельефов.



Электрический легкий триммер

Штанга газонокосился бывает прямой или изогнутой. В первом случае двигатель соединяется с режущим блоком напрямую. Триммеры с изогнутой штангой более эргономичны и удобны по форме, но двигатель соединяется с режущим блоком тросиком, что считается не такой надежной системой: есть чему ломаться.

Наконец, существует три расположения двигателя. Первый — наверху штанги, и это предпочтительно: центр тяжести расположен более правильно, работать легче, а сам двигатель меньше засоряется, плюс это безопасно при работе с мокрой травой. Такое расположение стречается у мощных триммеров на 600 Вт и более. Другой вариант — внизу штанги, это распространено у легких моделей весом до 3 кг и имеет ряд минусов. Главный из них: двигатель тянет вниз и дает нагрузку на руки и спину, а также засоряется, потому что работает близко к траве. Третий вариант — «ранец», то есть двигатель расположен за плечами пользователя. Встречается редко, потому что мало кто может выдержать вибромассаж спины с подогревом.

В пользу «тележки»

Колесные газонокосилки-тележки бывают несамоходными (все электрические и бензиновые с двухтактным двигателем) и самоходными (бензиновые с четырехтактным двигателем). Основное преимущество, помимо ровного среза травы, – минимальные физические усилия пользователя. Может косить женщина, ребенок, пожилой человек, не надо таскать на себе, не надо носить в руках, не чувствуется вибрация, ремни не натирают, спина не болит. Кроме того, трава в большинстве легких бытовых колесных газонокосилок собирается в травосборник, а не остается лежать на земле.



Электрическая газонокосилка-тележка

На что смотреть при выборе «тележки»

Есть два основных способа скашивания травы: роторный и цилиндрический. У роторных газонокосилок — а они отличаются высокой производительностью — ножи на большой скорости вращаются, создавая воздушный поток, помогающий затягивать траву под нож. Срезанное выбрасывается либо в сторону, либо в травосборник. Минус роторных газонокосилок — не очень бережное отношение к газону: после такой стрижки траве трудно восстанавливаться, отросшее выглядит не так эстетично, как после стрижки цилиндрической системой.

У цилиндрических газонокосилок лезвия размещены на валу: чем их больше, тем лучше. Вал вращается, трава срезается — медленнее, но аккуратнее. Если роторные газонокосилки бывают только электрическими и бензиновыми, то цилиндрические могут быть даже механическими, в которых вал вращается от привода, который работает при перемещении тележки.

Если газонокосилка бензиновая, то она может быть самоходной (газонокосильщик только рулит, а тележка едет сама), или несамоходная — человек и толкает, и рулит. Самоходные предназначены для больших участков и бывают передне- или заднеприводными.

Травосборник бывает жесткий — пластиковый, и мягкий, типа сумки, и тогда надо, чтобы он был расположен довольно высоко над землей, потому что с тяжелой травой внутри он будет задевать землю. Размер имеет значение, но рекомендовать что-то сложно: все зависит от высоты и густоты травы, а также от размеров участка. Литров 30–40 — необходимый минимум. Маленький травосборник означает частые перерывы в работе, чтобы его опустошить. Кстати, удобно, если есть индикатор заполнения – как правило, механический.



Жесткий травосборник

У электрических колесных газонокосилок рабочий минимум мощности двигателя — 1000 Вт, хотя и в этом случае влажная или жесткая трава может зажевываться. Лучше — 1200 и выше. Если у вас ровная газонная лужайка которую вы стрижете не реже раза в неделю, подойдет мощность ниже 1000 Вт, хотя стоит учитывать, что не все производители бывают честны, говоря об этой характеристики.

Очень важный момент — удобство управления. Проверьте, можно ли регулировать высоту и положение ручки, как выбирать скорости работы и движения, как настраивать высоту срезания травы (регулировка бывает ручная при изменении высоты колес или центральная, автоматическая — её можно менять прямо во время работы). Кроме того, важно наличие направляющих, которые позволяют стричь впритык к бордюрам и препятствиям и легко маневрировать.

Для огородников будет важным наличие или отсутствие функции мульчирования — измельчения скошенной травы для удобрения.



Регулировка высоты и положения ручки

Ширина скашивания равна диаметру дискового ножа, а высота среза должна устаналиваться. В бытовых газонокосилках она устанавливается механически, в профессиональных может автоматически регулироваться самой газонокосилкой.

Важны и материалы. Пластиковый корпус легок, его не разъедает травяной сок, ему не страшна коррозия, а кроме того пластиковые модели дешевле прочих. Но пластик хрупок — надо обращать внимание на его качество и толщину. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии, но тяжела и стоит дорого. Алюминий недешев, но легче и абсолютно стоек к воздействию влаги и разъедающего сока травы.

Если на вашем участке неровный рельеф, то будут полезны «плавающие» передние колеса или «воздушная подушка», позволяющая газонокосилке не парить над землей, но все же чуть приподниматься за счет силы воздушного потока и скользить, не встречая сильного сопротивления. Приборы с «воздушными подушками» встречаются нечасто среди полупрофессиональных и профессиональных моделей.

Бензиновая или электрическая газонокосилка?

Если вам приходится обрабатывать участок больше, чем 3–4 сотки, то присмотритесь к бензиновым газонокосилкам: помимо высокой производительности, они имеют массу других достоинств. Главный — отсутствие проводов: во время косьбы шнур будет мешать, он ограничивает радиус работы (а если надо покосить в чистом поле?), его можно задеть, перерезать — а это опасно. Кроме того, газонокосилки и триммеры с электрическим проводным подключением рискованно использовать во время дождя.

Иногда в отзывах можно встретить жалобы, что топливный бак слишком маленький, и для длительной работы требуется дозаправка, однако все производители не просто так ограничивают размер бака, а с учетом того, что мотору надо остывать.



Бензиновый триммер

Минусы бензиновых газонокосилок и триммеров

Самое неприятное в использовании бензиновых газонокосилок — то, что они не всегда запускаются с первого раза. Обращайте внимание на наличие характеристики «легкий запуск» и отзывы пользователей. Механический запуск, то есть ручной, со стартера — «не для слабаков», требует усилий, хотя есть модели, где всё получается сразу. Для тех, кто не любит таких упражнений, есть модели с электрозапуском, когда косилка подключается к сети, заводится и уже дальше работает без провода.

Двухтактные двигатели требуют использования смеси бензина и масла — всё, как с автомобилем: будет некачественное топливо — не ждите стабильной работы.

Бензиновым косилкам нужны периодическое ТО и «консервация» на зиму, согласно инструкции.

Наконец, бензиновые приборы очень сильно шумят — выдают более 100 дБа, тогда как электрические работают с уровнем шума в среднем 75-90 дБа (тоже большая разница — как у нормального и очень громкого пылесоса). Ещё они сильно вибрируют — это важно для переносных триммеров, потому что вибрация тележки для пользователя некритична. Крупные производители бензиновых газонокосилок выпускают защитные наушники, в которых комфортнее работать. Только вот на всех домочадцев и соседей наушники не наденешь!



Бензиновая газонокосилка очень шумит

На что смотреть при выборе бензиновой газонокосилки

У переносных бензиновых триммеров и несамоходных колесных газонокосилок двигатели двухтактные, менее мощные, чем четырехтактные, но поверьте, для ухода даже за довольно заросшим участком их возможностей достаточно: мощность 1,5-2 л.с. — это уже очень неплохо.

Покупая модель с двухтактным двигателем, будьте готовы к тому, что она работает на смеси бензина и масла (его добавляют при помощи шприца), тогда как четырехтактные — просто на бензине, никакой возни. Четырехтактными двигателями оснащаются преимущественно самоходные газонокосилки-тележки, которые считаются уже полупрофессиональными и профессиональными. Им нужны более мощные двигатели — чтобы не только косить, но и ехать.

Какие еще бывают газонокосилки

Механические цилиндрические газонокосилки-тележки — для неспешного процесса и не для запущенных участков. Требуют усилий, зато не потребляют ни топлива, ни электричества, и полностью экологичны.

Колесные триммеры — гибриды тележек и триммеров, часто их называют сенокосилками. Они дорогие, чаще всего работают на бензине, и скашивают очень широкие полосы.

Еще бывают газонокосилки-роботы, работающие от аккумуляторов. Они пока редки на рынке, и пользователи относятся к ним с недоверием.

Наконец, аккумуляторные электрические газонокосилки. Их преимущество – отсутствие проводов. Минусы: надо заряжать (литий-ионные аккумуляторы заряжаются быстрее других видов); нужно правильно хранить аккумулятор, когда не сезон и техника не используется; со временем аккумулятор потребует замены; заряд может кончиться в разгар работы; большой мощностью чаще всего они не отличаются.

Мелочи, которые вовсе не мелочи

Среди приятных и даже важных мелочей — комплект инструментов для обслуживания газонокосилки, в который должны входить некоторые запасные детали (запасной нож, ключ для снятия ножа, запасные шпульки, штифты, винты, приспособления для очистки и смазки двигателя и т. п.). Нож должен быть заточен, хотя отсутствием заточки грешат даже именитые бренды. Пригодятся запасные катушки лески, сменные катушки для тонкой и толстой лески.