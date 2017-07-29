Чтобы не гладить одежду. Какой отпариватель выбрать — руководство по выбору

Если вы решили, что тратить время и силы на глажение вам надоело, а ходить «всмятку» не хочется, то вам нужен отпариватель. Он приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте — без раскладывания гладильной доски и боязни испортить вещь: с отпаривателем никогда ничего не пригорает. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он незаменим, если вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая. Но не каждый отпариватель удобен и эффективен. Давайте разбираться.

Лучший отпариватель — напольный с «плечиками»

Напольные отпариватели тоже занимают место, но все же меньше, чем гладильная доска — за счет вертикальной конструкции. Прибор состоит из бойлера, штанги с плечиками для одежды и иногда дополняется мини-доской, которая тоже располагается вертикально (например, Tefal IS8360E1 и Philips GC617/60).



Вертикальный отпариватель с доской

Производительность отпаривателя всегда зависит от мощности и скорости расхода пара (обычный пар или паровой удар), а время работы — от объема резервуара для воды в бойлере. Нормальная мощность для вертикального отпаривателя — 1600–1800 Вт, очень хорошая — 2000–2200 Вт. Если объем бойлера составляет 1,5 л, то «парить» можно будет примерно час, если 3 литра — два часа. Но надо понимать, что 3 литра воды закипают медленнее, поэтому, чем больше бойлер, тем дольше придется ждать готовности прибора к работе.



Вертикальный отпариватель

На что ещё обратить внимание при выборе

Стоит учитывать наличие не только режима «нормальный пар», но и «паровой удар». Хороший уровень удара — это от 80–120 г/мин.

Обычно пишут про возможность регулировки мощности пара и про длину шланга. Но модели, в которых мощность не настраивается или шланг короче полутора метров, почти не встречаются. Правда, большая длина пригодится, если вдруг вы захотите отпаривать шторы.

Некоторые модели выполняют сразу две функций: отпаривателя и пароочистителя — тогда должны быть специальные насадки-сопла и щетки-тряпочки.

Имеет значение, какая в отпаривателе система очистки бойлера от накипи: возможно, ее нет вовсе, и тогда нужно просто кипятить там лимонную кислоту. А может быть, там есть стержень или картридж для сбора накипи — и это расходный материал.



Функция ароматизации



Высота штанги должна регулироваться

Ручной отпариватель: отпаривает где угодно

Хороший вариант — мобильный отпариватель. Он почти не требует места для хранения, позволяет отпаривать вещи хоть на вешалках, хоть на спинке стула или сушилке для одежды.

Но у ручных отпаривателей есть и недостатки: низкая мощность и маленький резервуар для воды. Мощность ручного отпаривателя ниже 1200 Вт должна насторожить: толку не будет, лучше искать модели от 1500 Вт. Чем меньше резервуар, тем прибор легче, но маленьких объемов (например, 200 мл) едва хватает на отпаривание одной вещи. Нормальный объем — 500–600 мл, этого хватит на 10-15 минут работы без «дозаправки».

Хорошая производительность пара — важная характеристика для любого отпаривателя, но для ручного — особенно, ведь он всегда менее мощный, чем напольный. Один из самых хороших показателей на рынке — у модели Philips StyleTouch Pure: 30 г/мин (постоянный пар).



Ручной отпариватель

На что ещё обратить внимание при выборе

Важна возможность долива воды при работе, например, из бутылки или прямо из-под крана. Имеет значние форма рабочей насадки:она может быть угловой со сконцентрированными на уголке отверстиями выхода пара — это даст усиленную проработку сложных зон на рубашках и возможность проникнуть в защипы складок.

Есть модели, у которых вместо резервуара можно привинтить бутылку воды: это очень удобно для путешествий (например, POLARIS PGS 1518CA SteamProfi).



Philips StyleTouch Pure

Отпариватель-чайник: отпарит, но медленно

Это ручные модели, в которых довольно большой бойлер (500–800 мл), и выглядят они, почти как чайнички, только вместо носика — отверстия для выхода пара. Многие пользователи жалуются, что такие отпариватели подходят только для синтетики. Это не так, но отпариватель-чайник требует терпения: он не обеспечивает давление пара, тот просто выходит, как из чайника при кипении. Поэтому всё отпарится, но неспешно. А синтетику, кстати, отпарить трудно: она плохо впитывает влагу.

А ещё существуют модели «2-в-1», представляющие собой именно чайники, в которых крышку можно заменить на насадку-отпариватель. Таких приборов немного, но они очень удобны для путешествий: дорожный чайник плюс уход за одеждой.



Ручной отпариватель по типу чайника



Чайник-отпариватель 2-в-1

Паровая щетка: уход и освежение

Мощность паровых щеток часто ниже 1000 Вт, а это в сочетании с широкой рабочей поверхностью щетки (пар не концентрируется) уже говорит о том, что лён, пересушенный хлопок и другие трудные в отпаривании ткани просто не поддадутся. Такие отпариватели предназначены, скорее, для чистки с паром и освежения вещей, но не для глобального приведения в порядок. Резервуары — тоже совсем крошечные: 100–200 мл, то есть на одну вещь.



Паровая щетка