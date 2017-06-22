Какой фильтр для воды для выбрать: подробное руководство

Если выбор фильтрующих элементов (сменных картриджей) зависит от состава воды и того, от чего её требуется очистить, то тип фильтра — вопрос удобства и финансовых вложений. Рассказываем, какие фильтры бывают и какой подойдёт вам.

Способы очистки и обработки воды в фильтрах

Грубая очистка от нерастворимых частиц — ржавчины, ила, песка и других механических загрязнений. Как правило, грубую очистку берут на себя сетчатые (стальные и полимерные) компоненты фильтрующих элементов.

Сорбция (впитывание). Вода проходит через сорбент — чаще всего активированный уголь. Такой способ используется, прежде всего, для удаления активного хлора и неприятных запахов, фенола, толуола, нефтепродуктов, пестицидов.

Ионный обмен. Специальные ионообменные смолы (они представяют собой небольшие шарики и находятся в картридже или баллоне) удаляют соли жесткости и ионы металлов путем «обмена»: из смол в воду поступают условно безопасные ионы натрия.

Обратный осмос. Наиболее эффективный способ очистки из доступных в домашних условиях. Вода под давлением проходит сквозь полупроницаемую мембрану, пропускающую растворитель, а растворенные вещества — нет. Способ используется, например, для опреснения морской воды. Процесс этот медленный (в бытовых фильтрах — 20–25 л в сутки), поэтому для очищенной воды требуется бак.

Ультрафиолетовое излучение. Оно уничтожает большинство микроорганизмов в воде, но плохие микробиологические показатели водопроводной воды — это все же чрезвычайная ситуация. УФ-обеззараживание больше подходит для собственных водопроводов от колодца или скважины. Чтобы очистка произошла, вода должна подвергаться воздействию УФ лампы несколько минут, поэтому для проточных фильтров применение такого решения сомнительно.

Умягчение. Есть фильтры, которые «заточены» именно под это, они так и называются — умягчители. Такие фильтры (и специальные картриджи) задерживают именно соли жесткости. Для воды с низким показателем жесткости такая очистка бессмысленна.

Обезжелезивание — из названия все ясно. Если у вас ржавые следы на сантехнике — точно надо. Но анализ воды может показать повышенное содержание железа, даже если следов нет.

Комплексная очистка состоит из нескольких ступеней: грубая (всегда), сорбция и что-то специальное: обеззараживание, умягчение, обезжелезивание. Есть дополнительные способы обработки воды в фильтрах: аэрация (насыщение кислородом), минерализация и т. п.

Обеззараживание — помимо УФ-способа есть и другие, позволяющие воду из открытых источников (рек, прудов, озёр) сделать пригодной для питья.



Проточный фильтр под мойку с тремя ступенями очистки: механика, ионообмен, сорбция



Простейшие: насадки на кран и кувшины

Насадки на кран

Эти фильтры доступны по цене и элементарны в установке. Недостатки тоже есть: надо постоянно снимать насадку, чтобы не тратить фильтрованную воду на «технические нужды», например, мытье посуды, тем более, что фильтрация идет медленно. Качество фильтрации — среднее, для очистки воды от солей жесткостей и железа требуется более серьезная система, а насадки хорошо справляются с хлором и механическими загрязнениями. Картриджи надо менять раз в один-три месяца.



Насадка на кран

Фильтры кувшинного типа

Кувшин — недорогой вариант, правда, картриджи стоят в районе 100 рублей, и их нужно менять раз в один-три месяца — зависит от ресурса кассеты и от количества «пьющих». Из недостатков — невысокая скорость фильтрации и ограниченное количество воды, зато качество фильтрации высокое. Надо постоянно следить, чтобы в кувшине была вода и картридж не оставался сухим, а также необходимо часто мыть кувшин. При выборе самого кувшина (не картриджа) надо обратить внимание на следующее:

цена совместимых с ним картриджей и их ресурс;

возможность установить на крышке дату замены картриджа;

эргономику кувшина, например, при наклоне крышка не должна падать.



Фильтр-кувшин

Диспенсеры

В диспенсерах используется та же система, что и в кувшинах: вода проходит через картридж и накапливается в емкости — только резервуар больше, а вода наливается в посуду через маленький кран. Как правило, картриджи диспенсеров имеют больший ресурс, чем у кувшинов, хотя производители — одни и те же. Этот тип фильтров подходит для небольших офисов и больших семей.



Фильтр-диспенсер

Фильтры «рядом с мойкой»

Такие фильтры ещё называют настольными. Они не требуют сложного монтажа, устанавливаются на столе рядом с мойкой и с помощью адаптера подключаются к водопроводу. Из минусов — средняя степень очистки, в основном, от механических загрязнений и неприятных запахов, а также небольшой ресурс картриджа — впрочем, как и у насадок и фильтров-кувшинов.



Фильтр рядом с мойкой

Фильтры под мойку

Фильтры под мойку устанавливаются, как правило, на кухне, именно для получения доочищенной питьевой воды. Делается подводка к трубе холодного водоснабжения, на раковину устанавливается отдельный кран для отфильтрованной воды. А вот что за вода потечет из этого крана, зависит от типа фильтра — проточный он или обратноосмотический.



Проточный фильтр под мойку

Проточные фильтры

Как правило, имеют три фильтрующих сменных картриджа, работающих в комплексе. Именно эти «три богатыря» и встают под мойку. Два из них отвечают за доочистку воды от механических загрязнений, хлора, тяжелых металлов. А третий обычно «специального назначения»: умягчающий, обезжелезивающий и т. п. И в случае, если вода очень жесткая или с очень высоким содержанием железа, специальный картридж может быть заменен досрочно: это удобно. У такого типа фильтров есть неоспоримое достоинство: высокая скорость прохождения воды, отдельный кран, что позволяет не тратить ее не на питье и еду. Минус — картриджи нуждаются в замене раз в два-три месяца, в зависимости от количества членов семьи.



Замена картриджей в фильтре под мойку

Фильтры обратного осмоса

Обратноосмотические системы удаляют из воды практически всё, кроме, собственно Н2О, и получается практически дистиллированная вода. Поскольку пить такую воду не очень приятно (полная деминерализация негативно сказывается на вкусе и обедняет воду, т. к. часть микроэлементов наш организм привык получать из воды), в комплект входит картридж-минерализатор, умеренно насыщающий очищенную воду калием, магнием, фтором, йодом. Мембраны нужно менять не так часто, как картриджи. У таких фильтров два минуса: резервуар для питьевой воды занимает место под мойкой, а еще нельзя быстро получить много питьевой воды: например, чтобы сварить кастрюлю супа. Поэтому в баке должен быть запас, а об этом надо помнить и заботиться.



Осмотическая система фильтрации

Магистральные проточные фильтры

Магистральные фильтры устанавливают на «входе» воды в квартиру или дом, они нужны для того, чтобы очистить сразу всю воду для всех точек водоразбора. Магистральный фильтр — это чистая вода не только для питья и приготовления пищи, но и для защиты сантехники и бытовой техники. Они удаляют нерастворимые примеси (ржавчину и песок), делают воду прозрачнее. При покупке магистрального фильтра любого типа нужно знать диаметр трубы, на который он будет установлен; на какую максимальную рабочую температуру рассчитан фильтр; количество точек водоразбора.

Магистральные фильтры бывают с низкой (0,1-0,2 бар) или высокой (0,4-0,5 бар) гидропотерей, то есть уменьшением давления вода. На верхних этажах давление и так пониженное, поэтому для них нужно выбирать фильтр с минимальной гидропотерей. Иногда магистральные фильтры дополняются манометрами.

Оптимальное техническое оснащение магистрального фильтра — редукционный клапан, позволяющий уменьшить расход воды и колебания давления на входе, и обратный клапан, предотвращающий противоток воды. Чаще всего такие фильтры имеют прозрачные колбы, в которые заключены фильтрующие элементы: это позволяет видеть степень загрязнения. В зависимости от оснащения, бренда и качества, цены варьируются: магистральный фильтр может стоить и тысячу, и 20 тысяч рублей, а устанавливать его должен специалист.



Проточный магистральный комплексный картрижный фильтр

Сетчатые магистральные фильтры

Эти фильтры задерживают, в основном, механические загрязнения, их установка целесообразна в домах со старыми коммуникациями. При покупке нужно уточнить, есть ли у фильтра система обратной промывки (т. н. самопромывные фильтры). Фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали: чем меньше размер ячеек — тем лучше (бывает 10, 20, 50, 100, 200 мкм). Часто сетчатый фильтр, или фильтр грубой очистки, устанавливается на магистрали перед фильтром картриджным, чтобы уменьшить нагрузку на него и добиться лучших результатов.



Сетчатый магистральный фильтр

Дисковые магистральные фильтры

Такие фильтры очищают от того же, от чего и сетчатые — от частичек ила, ржавчины и других механических водонерастворимых загрязнений, но их производительность и грязеемкость, по сравнению с сетчатыми, выше. В дисковых фильтрах применяются более совершенные фильтрующие элементы: блоки спрессованных полимерных дисков со специальными бороздками, которые, при сжимании дисков, образуют сетку, улавливающую грязь. Промывать дисковый фильтр нужно, как правило, вручную под струей воды, но это несложно.



Магистральный дисковый фильтр

Картриджные магистральные фильтры

Этот тип обеспечивает более тонкую очистку от мельчайших частиц диаметром от 5 мкм. Картриджи чистят более «целенаправленно»: обезжелезивают, умягчают, удаляют избыток хлора и избавляют от запахов (например, угольные картриджи хороши от запаха сероводорода), очищают от микроорганизмов (актуально при собственном водопроводе в частном доме), насыщают кислородом или обеспечивают комплексную очистку. Картриджи тонкой очистки нуждаются в более частой замене, чем самопромывающаяся «сетка» и диски, зато чистят качественнее. Картриджей может быть несколько, действующих вместе, как и у проточных фильтров «под мойку».



Магистральный картриджный фильтр

Надо сказать, что магистральные фильтры могут быть универсальными с возможностью использовать в качестве фильтрующего элемента сетчатый цилиндр, диски или «картридж специального назначения».



Универсальный магистральный фильтр: может комплектоваться сеткой, диском или картриджем специального назначения