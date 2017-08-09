Как ухаживать за роботом-пылесосом: 9 правил, которые мало кто соблюдает

«Быстро сломался аккумулятор», «не видит базу», «высыпает мусор обратно на пол» — эти жалобы на работу робота часто объясняются просто: пользователи забывают, что у роботов-пылесосов нет программы «автоматический уход за собой». Рассказываем, как позаботиться о роботах, чтобы они работали дольше.

Полная первая зарядка аккумулятора в соответствии с инструкцией

Аккумулятор робота-пылесоса нуждается в правильной первой зарядке и правильном хранении, если пылесос долгое время не используется. Для разных видов аккумуляторов (никель-металл-гидридный, литий-ионный) эти правила разные, длительность первой зарядки тоже индивидуальна: рассчитывается из мощности и ёмкости аккумулятора и тоже зависит от его вида.

Правильные конкретно для вашей модели параметры прописаны в инструкции, но общие правила таковы: первая зарядка должна быть полной, даже если вам хочется быстрее опробовать робота в деле и вам кажется, что «полчасика пусть поубирается, на это же половины зарядки хватит?» Например, вот что рекомендует известный производитель роботов-пылесосов iRobot: «В первый раз перед началом использования нужно подключить робот-пылесос к зарядному устройству или установить его на зарядную базу и заряжать не менее 16 часов. Если через 3–4 часа после начала зарядки индикатор заряда загорится зеленым цветом, это будет означать, что аккумулятор заряжен полностью. Однако нужно не прерывать процесс зарядки и выдержать первый цикл зарядки ровно 16 часов».

Полная разрядка аккумулятора

NiMH-аккумуляторs обладают так называемым эффектом памяти: он «привыкает» отдавать в процессе работы емкость, полученную во время последних циклов зарядки. Например, аккумулятор разрядился неполностью, так вы использовали короткую программу уборки или прервали ее. Вы возвращаете аккумулятор на базу при помощи пульта ДУ. Что происходит с аккумулятором? Он привыкает «отдавать» эту половину и теряет емкость.

Если такое происходило, то просто нужно несколько раз полностью зарядить и разрядить аккумулятор, постепенно он «вспомнит» свою емкость — так можно улучить даже сильно побитый жизнью аккумулятор. Во многих моделях такой «курс» предусмотрен, и робот периодически встает на цикл длительной зарядки, как правило, подавая специальные сигналы — мигание индикаторов, например. Для того, чтобы опознать эти действия и не мешать роботу, тоже надо заглянуть в инструкцию.

Литий-ионные аккумуляторы в меньшей степени страдают «эффектом памяти», и все равно требуют полной первой зарядки и соблюдения правил, прописанных в инструкции.

Правильное хранение аккумулятора на время отпуска или длительного перерыва в работе

Любые аккумуляторы — и литий-ионные, и никель-металл-гидридные — требуется вынуть из корпуса робота-пылесоса и хранить отдельно, зарядив не менее, чем на 40%, в сухом и прохладном месте. Относительно совета держать аккумулятор в холодильнике есть разные мнения: с одной стороны, низкая (но обязательно плюсовая!) температура в холодильной камере — это идеальные условия, с другой стороны, во многих современных холодильниках поддерживается повышенная влажность, поэтому тут требуется осторожность.

Уход за «глазами» и «ушами» робота-пылесоса

Робот ориентируется в помещении при помощи датчиков и камер — это и есть его «глаза», которые не должны быть покрыты пылью или заляпаны. Для связи робота с базой тоже используются датчики. Поэтому корпус робота и базу нужно содержать в чистоте, регулярно протирая мягкой тканью, салфеткой из микрофибры или специальной салфеткой для ухода за техникой.



Камера и датчики должны быть чистыми

Уход за щетками

Грязные щетки с намотанными волосами и шерстью животных не только ухудшают качество уборки, но и заставляют пылесос работать на максимальной мощности, и ему приходится тратить больше энергии на вращение щеток «через силу».

В последнее время появилось много моделей без центральной щетки-валика: такие роботы просто засасывают мусор и пыль в отверстие на «брюшке», а для подметания и подталкивания мусора там работают только боковые щетки — «вертолетики». Возможно, для тех, кому неохота морочиться с турбощеткой, это наилучший вариант.



Робот-пылесос без центральной щетки

Своевременная очистка пылесборника и замена фильтров

Объем пылесборников роботов-пылесосов — в среднем 600 мл, и после почти каждой уборки нужно его освобождать от мусора, даже если он не наполнился целиком – на две уборки емкости контейнера вряд ли хватит. Постоянное несоблюдение этого правила приведет и к ухудшению качества уборки, к более быстрой разрядке аккумулятора и, со временем, к появлению зазоров и нарушению герметичности конструкции. Из-за этого пылесос будет высыпать часть мусора на пол.

Моторный и выпускной фильтры нуждаются в очистке и замене: сроки могут быть разными в зависимости от модели и интенсивности эксплуатации, но, как правило, они невелики: в среднем от 3 месяцев до полугода. Лайфхак: фильтры хорошо чистятся обычным пылесосом, если он у вас есть.



Очищайте пылесборник после каждой уборки

Предварительная уборка с пола вещей и проводов

Если возможности (или желания) делать этого нет, то отгораживайте зону беспорядка при помощи ленты-ограничителя или виртуальной стены. Постоянное запутывание в проводах грозит работой вхолостую, а заглатывание носков — механическими поломками.



Виртуальная стена, магнитная лента или закрытая дверь защищают не только ваши вещи, но и пылесос

Правильный выбор места для зарядной базы

Это означает: вдали от батарей отопления и нагревающейся техники, и так, чтобы на робота, когда он стоит на базе, не падали солнечные лучи. Особенно перегреваются от этого приборы с темным корпусом.

Пусть он вкалывает!

Чем чаще вы используете робот-пылесос, тем, как это ни странно, лучше для него. Даже перерыв в работе на неделю негативно сказывается на состоянии аккумулятора.