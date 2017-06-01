5 способов экономить электричество дома

Мы же будем экономить электроэнергию, а заодно узнаем, какие их предлагаемых производителями техники способов экономии — всего лишь маркетинговые «пустышки».

Экономия на ночных тарифах на электричество

Не секрет, что есть возможность использовать двух- или даже трёхтарифный электросчётчик. В первом случае диапазона два: день с 7.00 до 23.00 и ночь с 23.00 до 7.00. Для трёхтарифной схемы всё сложнее: есть ночная зона с 23.00 до 7.00, пиковая зона с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 и полупиковая зона — все остальное время.



Счетчик для дифференцированных тарифов на электричество

Сейчас почти вся крупная техника имеет таймер отсрочки старта, и можно настраивать стиральную и посудомоечную машины на работу ночью или, по крайней мере, не включать их в «пиковое время». То же самое с мультиварками, хлебопечками и некоторой другой техникой для готовки.

Надо сказать, что во многих стиральных и посудомоечных машинах, а также в климатической технике — кондиционерах, увлажнителях, воздухоочистителях — есть ночные программы и ночные режимы. Это не значит, что прибор сам определит, что наступила ночь и пора работать. Это как правило, не программы даже, а дополнительные функции: например, более тихая работа (стиральная машина не будет отжимать, а остановится с водой в барабане после стирки), кондиционер автоматически отключится и т. п. Так что экономить помогают только таймер и программирование на определенное время.



Ночная программа не поможет экономить, а таймер - да

Высокий класс энергоэффективности

Еще один способ — обращать внимание на этикетку энергоэффективности и выбирать технику с высокими классами.



Этикетка энергоэффективности: образец

Классы энергоэффективности крупной техники помогают сориентироваться, сколько электроэнергии (кВт*ч) будет потреблять прибор в год. Таким образом, еще до покупки техники можно посчитать, в какие расходы она вас введет. Больше всего электроэнергии потребляет холодильник: он работает круглосуточно. С ним может сравниться разве что электрообогреватель, если тот используется как основной способ отопления в сезон.



Класс А+++ в холодильниках: уже не так дорого

В Европейском Союзе бытовой технике присваивается класс энергоэффективности от A+++ до D. Чтобы рассчитать класс, придумали Индекс энергоэффективности (EEI). Он вычисляется так: берется показатель реального потребления ресурсов устройством и делится на показатель расчётного потребления (есть стандарт для каждого вида техники), и результат умножается на 100. Чем меньше ресурсов потребляет устройство, тем меньше индекс и тем выше класс энергоэффективности. Например, если стиральная машина потребляет на 46% меньше рассчетного или стандартного показателя, ей присваивается класс A+++.

A+++ A++ A+ A B C D E F G EEI < 22 22 ≤ EEI < 33 33 ≤ EEI < 42 42 ≤ EEI < 55 55 ≤ EEI < 75 75 ≤ EEI < 95 95 ≤ EEI < 110 110 ≤ EEI < 125 125 ≤ EEI < 150 EEI ≥ 150

Здесь наглядно продемонстрировано, что, например, холодильник класса А+ потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем холодильник класса В, и в три раза меньше, чем холодильник класса С, а такие модели в нашей стране пользуются огромной популярностью, благодаря низким ценам. По статистике крупного интернет-магазина «Холодильник.ру», в 2016 году сразу в нескольких сегментах холодильной техники активнее всего продавались двухкамерные модели с низкими классами В и С стоимостью около 10 тысяч рублей (кстати, в Европе продажа холодильников классом ниже А+ уже запрещена).

Такая статистика означает, что огромное количество людей в нашей стране выбирает не самую удобную и не самую тихую модель, которая за три-четыре года эксплуатации заставит их выложить за нее сумму, равную ее стоимости. При этом более современные, тихие и удобные двухкамерные холодильники класса А+ уже давно доступны и стоят от 14 тысяч рублей, а аналогичные модели высочайшего класса А+++ можно купить по цене от 34 тысяч рублей, а значит, справедливое еще несколько лет назад утверждение, что техника класса А+++ в России никогда не окупится, постепенно утрачивает актуальность.

Выбор техники с энергосберегающими технологиями

Такая техника, кстати, всегда имеет высокий класс энергоэффективности, но классы прописывают, в основном, для крупной техники, а технологии эти есть и в мелкой. Можно выделить две помогающие экономить технологии в бытовой технике. Первая — это инвертор. Приборы с инверторными моторами, компрессорами, с инверторным управлением мощностью потребляют примерно на 30% меньше энергии, чем такие же неинверторные устройства.

Вторая — индукция. Интересно, что по по показателям потребляемой мощности индукционные плиты, мультиварки, чайники могут даже опережать неиндукционных «коллег», но при этом в реальности электричества за определенный период (например, в год) потребляется меньше за счет того, что индукция никогда не работает «в холостую» без посуды на конфорке, а также из-за сокращения времени готовки и направленного теплового воздействия на дно посуды: энергия в меньшей степени уходит впустую, как это бывает, когда конфорка греет не только посуду, но и поверхности вокруг.



Индукционная варочная поверхность: всегда экономична

Использование ЭКО-режимов

На самом деле, эффективность экологичных режимов — спорный момент. Это порождение маркетинга: «вот какой у нас прибор, помогает экономить!». Что такое ЭКО-режим? В фене, стиральной или посудомоечной машине, пылесосе, обогревателе и т. п. есть кнопочка (клавиша, пункт в «умном» меню) с маркировкой ЭКО — как правило, зеленым цветом и с каким-нибудь символом-листочком-росточком. При активации режима прибор работает, потребляя примерно на 20-25% меньше электричества, чем на самой высокой мощности. По сути, ЭКО-режим всегда соответствует среднему или одному из средних уровней мощности.

Смысл в том, чтобы стимулировать людей использовать не самые мощные режимы техники, потому что многие даже не задумываются: включили фен или пылесос на максимум, а стиральную машинку с кипячением — и отлично. А в действительности самые мощные режимы нужны для самых сложных задач, и в большинстве случаев достаточно средних и низких уровней мощности.

Но еще тут такой нюанс: прибор с режимом ЭКО позиционируется как полезный и экологичный, в его дизайн и продвижение вкладываются, поэтому стоит он дороже, чем такой же без эко-режима. Вывод: экономия электричества — скорее да, экономия денег — скорее, нет.



Эко-режим — отчасти маркетинговая уловка

Использование коротких программ, половинной загрузки и низких скоростей

Тут речь об осознанном выборе, а не о нажатии кнопочки «ЭКО». Большинство домашних приборов имеют регулировку мощности, скорости работы, а стиральные и посудомоечные режимы — короткие и низкотемпературные программы (например, освежение — необязательно же все время полноценно стирать, так и вещи целее будут), а также функцию половинной загрузки.



Чаще выбирайте короткие и низкотемпературные программы стирки

Кстати, энзимные стиральные порошки работают именно при 40 градусах и прекрасно отстирывают, а при более высоких температурах (и большем расходе энергии) энзимы разрушаются. Современные модели холодильников имеют режим «Отпуск», специально разработанный для экономии энергии, а современные пылесосы — значки-пиктограммы, помогающие правильно выбрать мощность в соответствии с типом поверхности.



Выбирайте соответствующий типу поверхности режим пылесоса. Максимум - только для ковров.